Okko Sport adopte la technologie Verimatrix de lutte anti-piratage





Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour qu'Okko Sport, un des principaux services de streaming sportif russe, a choisi Verimatrix pour l'aider dans sa lutte contre la diffusion non autorisée d'émissions sportives.

En quête d'une approche plus efficace dans sa lutte permanente contre le piratage, Okko Sport est l'une des toutes dernières organisations à avoir adopté la solution Watermarking de Verimatrix pour ses propres émissions. Invisible pour les téléspectateurs, le tatouage numérique permet de recueillir des informations en temps réel sur les éventuels contenus piratés tout en bloquant instantanément les émissions concernées.

"Okko Sport offre aux utilisateurs un accès unique aux matchs de la Premier League anglaise, de la MLS, de la Coupe d'Italie, au Bellator ou encore aux tournois de tennis ATP 250, et ce, en haute résolution et avec un grand nombre d'options : choix de la bande son, multi-vues, changements rapides", a déclaré Oleg Manzha, directeur général d'Okko Sport. "Les utilisateurs bénéficient d'un niveau d'expérience et d'immersion dans le sport radicalement différent. Je suis heureux d'annoncer notre collaboration avec Verimatrix, l'un des leaders de la protection des contenus numériques. Je suis convaincu que cette coopération permettra à un plus grand nombre d'utilisateurs d'apprécier les avantages d'Okko Sport".

"Les téléspectateurs d'Okko Sport attendent avec impatience certains des événements sportifs les plus attendus au monde", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Nous sommes heureux d'aider des services de streaming tels qu'Okko à protéger plus efficacement leur contenu de même que leur activité. En utilisant des technologies anti-piratage proactives et intelligentes, les services de diffusion en streaming augmentent leur pouvoir de dissuasion contre les pirates".

A propos d'Okko Sport

Okko Sport est un service de diffusion de sports sur abonnement. Okko Sport propose la diffusion des matches en Ultra HD avec la possibilité de sélectionner la piste audio. Vous pouvez suivre les matchs simultanément sur trois appareils, en passant d'un match à l'autre au moyen d'applications sur toutes les plateformes populaires. Visitez le site https://okko.sport.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

