Halliburton Labs annonce un groupe inaugural de sociétés

Halliburton Labs a annoncé aujourd'hui le groupe inaugural de sociétés sélectionnées pour participer à son environnement collaboratif, dans le cadre duquel des entrepreneurs, universitaires et investisseurs s'unissent afin de promouvoir des énergies plus propres et abordables. Enexor BioEnergy, Momentum Technologies et OCO Inc. accéderont à l'expertise commerciale et technique approfondie de Halliburton, ainsi qu'à ses installations et son réseau pour accélérer leurs offres respectives.

« Nous sommes ravis d'accueillir un solide groupe de sociétés qui ont fait preuve d'innovation prometteuse, et qui s'efforcent de résoudre d'importants défis en matière d'énergies propres », a déclaré Dale Winger, directeur général de Halliburton Labs. « Nous sommes impatients de collaborer avec ces sociétés, et de fournir des capacités industrielles ainsi qu'une expertise de classe mondiale, afin de les aider à se développer. »

Enexor BioEnergy fabrique une solution d'énergie renouvelable sur site destinée à résoudre les problèmes mondiaux liés aux déchets organiques et plastiques. Le système bioénergétique breveté de la société convertit la quasi-totalité de n'importe quelle combinaison de déchets organiques, plastiques ou de biomasse en électricité renouvelable et en énergie thermique abordables. « Nous constatons une demande considérable de la part des clients du monde entier en faveur de la solution d'énergie renouvelable d'Enexor », a déclaré Lee Jestings, fondateur et PDG d'Enexor BioEnergy. « Nous sommes honorés de rejoindre Halliburton Labs. Son vaste réseau mondial et son expertise de fabrication approfondie aideront Enexor à satisfaire sa forte demande mondiale, tout en engendrant un impact environnemental significativement positif. Il s'agit d'un pas en avant majeur dans le cadre de notre lancement mondial. »

Momentum Technologies travaille aux côtés de recycleurs et fabricants de batteries en lithium afin de récupérer des matériaux critiques à partir des déchets pour une réutilisation. Développée en partenariat avec le Département américain de l'énergie, la technologie MSX brevetée de Momentum récupère efficacement des matériaux critiques purs à partir de batteries en lithium usagées, d'aimants permanents en terres rares, ainsi que d'autres déchets précieux. MSX permet à Momentum de bâtir des usines de traitement au sein desquelles les déchets sont produits, ce qui permet d'éliminer les coûts d'expédition ainsi que les émissions de carbone associées. « Halliburton Labs constitue l'environnement idéal pour développer notre sophistiquée technologie de recyclage des batteries en lithium. Nous sommes ravis de tirer parti de l'expertise en matière d'ingénierie et de chaîne d'approvisionnement ainsi que du réseau commercial mondial de Halliburton Labs afin d'accélérer la position de Momentum parmi les leaders mondiaux », a déclaré Preston Bryant, PDG de Momentum Technologies.

OCO Inc. transforme le dioxyde de carbone, l'eau et l'électricité zéro carbone en un produit chimique riche en hydrogène qui peut être utilisé pour fabriquer un large éventail de produits chimiques, matériaux et carburants neutres en carbone. Le processus d'OCO est hautement carbo-négatif et nettement moins coûteux que les matières premières et les processus d'origine fossile existants. « La précieuse expertise industrielle et le réseau de Halliburton Labs soutiendront la construction, le déploiement et la création d'un système de qualité commerciale en taille réelle, prochaine étape de notre parcours de commercialisation en direction d'une installation à l'échelle industrielle », a déclaré Todd Brix, fondateur et PDG d'OCO Inc.

À PROPOS DE HALLIBURTON LABS

Halliburton Labs est un environnement collaboratif au sein duquel des entrepreneurs, universitaires, investisseurs et laboratoires industriels s'unissent afin de promouvoir des énergies plus propres et abordables. Située au sein du siège social de Halliburton Company à Houston, au Texas, Halliburton Labs fournit un accès à des installations, une expertise opérationnelle, un mentorat pratique et des opportunités de financement de classe mondiale réunis dans un seul site, afin d'aider les participants à développer leur activité. Rendez-vous sur le site Web de la société à l'adresse : www.halliburtonlabs.com. Rejoignez Halliburton Labs sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Halliburton Labs est une filiale en pleine propriété de Halliburton Company.

