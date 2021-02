PureFacts accélère sa croissance en recrutant une directrice en charge du développement du chiffre d'affaire expérimentée du classement "Fortune 500"





PureFacts Financial Solutions, un fournisseur de premier plan mondial de solutions de gestion des frais, de production de rapports, ainsi que de conseil et d'analyse prédictive basée sur l'IA pour le secteur de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs, a annoncé que Wai-Ming Yu a rejoint la société en qualité de nouvelle directrice en charge du développement du chiffre d'affaire.

Cadre supérieure accomplie, Mme Yu apporte plus de 25 années d'expérience, acquises notamment dans des fonctions d'associée chez Accenture, de responsable du numérique, des produits et du marketing à la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, ainsi que de fondatrice et PDG d'ALVALUE Consulting.

Son expertise en matière de création et de mise en oeuvre de solutions concrètes, centrées sur les clients, est cruciale pour l'engagement de PureFacts à anticiper les besoins de ses clients et fournir la prochaine génération de solutions wealthtech performantes.

« Le recrutement de Mme Yu, une professionnelle du secteur avec un bilan très impressionnant, reflète l'engagement de notre société à continuer à mettre en place une équipe de haut niveau pour fournir à nos clients les meilleures solutions et un service irréprochable. Je me réjouis que Mme Yu nous rejoigne pour accélérer notre programme de croissance, développer nos activités à l'échelle mondiale et proposer des solutions innovantes à la pointe de la technologie. »

? Robert Madej, fondateur et PDG de PureFacts

« Je suis fière de rejoindre la famille PureFacts et de faire partie d'une entreprise qui cherche constamment des moyens de faire mieux pour ses clients, ses employés et les communautés qu'elle dessert. Dans l'économie actuelle, les produits et services de PureFacts sont plus pertinents que jamais auparavant et jouent un rôle fondamental pour aider les clients à accéder à la sécurité financière et à vivre leur vie au meilleur de leurs possibilités. La mission de PureFacts est louable, audacieuse et opportune. Je suis honorée et touchée par l'occasion qui m'est offerte. »

? Wai-Ming Yu, directrice des recettes chez PureFacts

Le recrutement d'une nouvelle directrice en charge du développement du chiffre d'affaire est fondé sur une trajectoire de croissance exceptionnelle pour PureFacts, qui a vu la société acquérir avec succès deux entreprises au cours des neuf derniers mois pour devenir une société véritablement mondiale : la société VennScience basée à Boston et la société Quartal Financial Solutions basée à Zurich.

À propos de PureFacts

Classée au palmarès WealthTech100, PureFacts fournit des solutions professionnelles de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs pour le secteur des services financiers au Canada, aux États-Unis, en Europe, dans la zone Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Elle fournit à ses clients des solutions transformationnelles de gestion des frais, de production de rapports, d'informations prédictives et de conseil en mettant à profit son expertise dans l'agrégation de données, les calculs complexes, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. www.purefacts.com

