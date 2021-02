Le CN se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal





MONTRÉAL, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d'être reconnu comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal en 2021 pour la septième année consécutive, par l'organisation Canada's Top 100 Employers.



« Je suis heureuse que le CN figure encore cette année dans cette liste prestigieuse, et ce, surtout après une année marquée par des défis et des changements sans précédent. Les cheminots jouent un rôle essentiel dans l'économie chaque jour, et cette distinction leur appartient. Ensemble, nous continuerons de consolider les éléments qui font de nous un employeur de choix tout en continuant à favoriser un environnement inclusif, stimulant et diversifié pour tous. »

- Dorothea Klein, première vice-présidente et chef des ressources humaines du CN

La région métropolitaine de Montréal comprend une bonne partie des effectifs de la Compagnie. Plus de 3 000 membres de son personnel travaillent à Montréal, soit au siège social historique du centre-ville, soit dans un des nombreux terminaux en exploitation de la région.

Pour être nommée l'un des meilleurs employeurs de Montréal, une entreprise doit offrir à son personnel d'excellentes conditions de travail et d'excellents avantages sociaux. Les gagnants de cette année ont été annoncés le 9 février 2021 dans un magazine commémoratif publié dans le journal montréalais The Gazette.

Le profil en ligne du CN (disponible en anglais seulement) présente certaines des raisons pour lesquelles il a été choisi comme gagnant, notamment la Caisse de bienfaisance des employés et des retraités, qui a permis de recueillir plus de 19,1 M$ sur 10 ans au bénéfice d'organismes de bienfaisance canadiens. À cela il faut aussi ajouter le programme Cheminots du CN dans la collectivité, qui remet des dons aux organismes sans but lucratif pour lesquels le personnel fait du bénévolat.

