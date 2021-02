Le Canada et l'Ontario investissent dans l'amélioration d'infrastructures de loisirs à Brampton





BRAMPTON, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, d'assurer la santé et la sécurité, de rebâtir les entreprises, ainsi que de promouvoir la création d'emplois, la croissance et l'investissement.

Aujourd'hui, Ruby Sahota, députée de Brampton-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Maninder Sidhu, député de Brampton-Est, l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué au dossier des Petites entreprises et de la Réduction des formalités administratives, et député provincial de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amarjot Sandhu, député provincial de Brampton-Ouest, et Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la rénovation du centre de mieux-être de Chinguacousy.

Le gouvernement du Canada investit 572 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue 476 619 $ au projet, tandis que la Ville de Brampton y consacre 381 381 $.

Le projet consiste à rénover l'intérieur et l'extérieur du centre de loisirs afin d'améliorer l'accessibilité et l'expérience des utilisateurs. Les rénovations intérieures consistent à aménager de nouvelles toilettes, des vestiaires, un sauna, des vestiaires et des douches. Afin d'accroître la sécurité, on améliorera également le drainage du sol dans toutes les sections, ce qui comprend le remplacement du carrelage dans le spa.

À l'extérieur du bâtiment, on réparera les allées et les puisards afin d'améliorer le drainage du côté nord. On installera également des dispositifs d'éclairage plus brillants et plus écoénergétiques dans l'aire de stationnement. L'amélioration du centre de mieux-être de Chinguacousy fait partie du plan directeur des parcs et loisirs de la Ville de Brampton, un plan de renouvellement des centres de loisirs de Brampton.

Le centre de mieux-être de Chinguacousy demeure fermé en raison des fermetures imposées pour lutter contre la COVID-19 dans l'ensemble de la province. Les rénovations devraient commencer au printemps 2021.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

Citations

« Les investissements dans les centres de loisirs communautaires permettent de favoriser la santé et le bien-être des gens et de bâtir des collectivités durables et inclusives où les gens veulent vivre, travailler et élever une famille. La rénovation du centre de mieux-être de Chinguacousy permettra aux résidents de Brampton d'avoir un meilleur accès aux activités de loisirs. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Ruby Sahota, députée de Brampton-Nord, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives pour créer des collectivités inclusives et durables. Les améliorations qui seront apportées au centre de mieux-être de Chinguacousy permettront de prolonger la durée de vie de l'installation et permettront aux visiteurs de profiter des programmes et des activités pendant de nombreuses années. »

Maninder Sidhu, députée de Brampton-Est

« En investissant aujourd'hui dans les loisirs à Brampton, nous pourrons continuer, demain, à profiter de la ville que nous aimons. En améliorant nos installations et en aidant les familles à rester actives, nous offrons aux membres de notre collectivité des moyens sains et agréables de traverser cette période difficile. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué au dossier des Petites entreprises et de la Réduction des formalités administratives, et député provincial de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Je suis ravi qu'on ait annoncé l'approbation du projet de rénovation du centre de mieux-être de Chinguacousy. Grâce à cet investissement ici même dans notre grande ville, les résidents de Brampton et leur famille auront davantage d'options pour mener une vie saine et active. »

Amarjot Sandhu, député provincial de Brampton-Ouest

« Nous sommes fiers que le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario effectuent ces importants investissements dans le centre de mieux-être de Chinguacousy, à Brampton. Brampton est une ville saine et sûre, et nous continuerons de faire en sorte que le centre de mieux-être de Chinguacousy et tous nos centres de loisirs offrent aux résidents une expérience accessible et sûre, pour qu'ils puissent ainsi s'amuser, et rester en bonne santé et actifs. »

Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 770 projets d'infrastructure en Ontario .

a investi plus de 8,2 milliards de dollars dans plus de 2 770 projets d'infrastructure en . Dans toute la province, au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars et le Canada investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées).

investira environ 320 millions de dollars et le investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (théâtres, musées). L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

