Un nombre sans précédent de comptes sans conseils ont été ouverts au Canada

TORONTO, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Compte tenu de la volatilité accrue des marchés et du fait que plus de deux millions de comptes sans conseils ont été ouverts au Canada en 2020, aujourd'hui, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a de nouveau publié son Bulletin de l'investisseur sur les comptes sans conseils pour aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées et à se protéger.

Selon les données d'Investor Economics, cabinet de recherche sur les services financiers, plus de 2,3 millions de nouveaux comptes sans conseils ont été ouverts au Canada entre janvier et décembre 2020, comparativement à 846 000 en 2019.

Depuis le début de la pandémie, l'OCRCVM a également constaté une hausse importante du volume de demandes et de plaintes adressées à son Service des plaintes et des demandes de renseignements. De mars 2020 à janvier 2021, les demandes et les plaintes faites par les investisseurs autonomes ont connu une hausse de 270 % par rapport à la même période en 2019.

Face à cette situation, l'OCRCVM, organisme de réglementation pancanadien, a décidé de publier de nouveau son Bulletin de l'investisseur : « Est-ce qu'un compte de placement sans conseils me convient? ».

« Nous incitons les investisseurs à choisir attentivement leurs sources d'information sur les placements - la plupart de ces sources ne sont pas réglementées et peuvent contenir des renseignements inexacts, a déclaré Lucy Becker, vice-présidente aux affaires publiques et aux services de formation des membres de l'OCRCVM. Il faut éviter de tout miser sur un placement après avoir mal interprété les résultats de ses recherches. »

Les comptes sans conseils conviennent aux investisseurs autonomes qui possèdent de bonnes connaissances et beaucoup d'information et qui se sentent à l'aise de prendre leurs propres décisions sans l'aide d'un conseiller financier. Plusieurs facteurs influencent les marchés financiers et leur volatilité; par conséquent, les investisseurs doivent être préparés à faire des profits ou à subir des pertes.

La semaine dernière, l'OCRCVM et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié une déclaration commune demandant aux investisseurs de bien vérifier les sources d'information sur lesquelles ils se fondent pour prendre leurs décisions de placement.

