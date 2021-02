Desjardins Société de placement annonce des corrections dans la divulgation du ratio des frais de gestion au Rapport annuel de la direction sur le rendement de certains Fonds Desjardins





La valeur des placements des investisseurs dans les parts des Fonds Desjardins concernés n'est en rien affectée, ni les montants des distributions ni les rendements publiés dans la documentation relative aux Fonds Desjardins

MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), le gestionnaire des Fonds Desjardins, a annoncé aujourd'hui que lors de la révision de ses processus d'établissement de certaines valeurs aux fins de divulgation, des erreurs ont été constatées dans le ratio des frais de gestion (RFG) présenté aux tableaux « Ratios et données supplémentaires » du Rapport annuel de la direction sur le rendement des Fonds Desjardins en date du 30 septembre 2020.

L'erreur dans la divulgation du RFG porte sur certaines catégories de parts des Fonds Desjardins énumérés au tableau ci-dessous. La valeur des placements des investisseurs dans les parts des Fonds Desjardins concernés n'est en rien affectée, ni les montants des distributions ni les rendements publiés dans la documentation relative aux Fonds Desjardins.

DSP revoit ses processus pour déterminer les RFG aux fins de divulgation au Rapport de la direction et a mis en place des contrôles supplémentaires pour qu'une telle situation ne se reproduise pas. Une fois cette révision complétée, DSP se conformera à ses obligations réglementaires en matière de divulgation quant à la modification des documents d'information des Fonds Desjardins concernés.

Voici la liste des catégories de parts des Fonds Desjardins concernés :

Fonds Desjardins (parts de catégories A, C et R) Catégories Ratio des frais

de gestion

publié Ratio des frais

de gestion

corrigé Écart

% Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu R 1,97% 2,01% 0,04% Fonds Desjardins SociéTerre Diversité A 2,29% 2,39% 0,10% Fonds Desjardins SociéTerre Diversité C 2,29% 2,38% 0,09% Portefeuille Chorus II Conservateur à faible volatilité R4 et R6 1,58% 1,74% 0,16% Portefeuille Chorus II Croissance R5 2,01% 1,97% (0,04%) Portefeuille Chorus II Croissance 100 % actions A 2,69% 2,47% (0,22%) Portefeuille FNB Avisé de Revenu fixe C 0,92% 1,13% 0,21% Portefeuille FNB Avisé Conservateur C 1,49% 1,69% 0,20% Portefeuille FNB Avisé Équilibré C 1,46% 1,67% 0,21% Portefeuille FNB Avisé Croissance C 1,57% 1,81% 0,24% Portefeuille FNB Avisé Croissance maximale C 1,56% 1,77% 0,21% Portefeuille FNB Avisé 100% actions C 1,63% 1,88% 0,25%

Fonds Desjardins (parts de catégorie F) Catégories Ratio des frais

de gestion

publié Ratio des frais

de gestion

corrigé Écart

% Fonds Desjardins SociéTerre Diversité F 1,13% 1,18% 0,05% Fonds Desjardins FNB Alt long/court marchés boursiers neutres F 1,15% 1,21% 0,06% Portefeuille FNB Avisé de Revenu fixe F 0,36% 0,57% 0,21% Portefeuille FNB Avisé Conservateur F 0,40% 0,63% 0,23% Portefeuille FNB Avisé Équilibré F 0,40% 0,63% 0,23% Portefeuille FNB Avisé Croissance F 0,45% 0,69% 0,24% Portefeuille FNB Avisé Croissance maximale F 0,45% 0,69% 0,24% Portefeuille FNB Avisé 100 % actions F 0,49% 0,75% 0,26%

Fonds Desjardins (parts de catégorie D) Catégories Ratio des frais

de gestion

publié Ratio des frais

de gestion

corrigé Écart

% Fonds Desjardins SociéTerre Diversité D 1,46% 1,53% 0,07% Portefeuille Diapason Revenu conservateur D 1,06% 1,18% 0,12% Portefeuille Diapason Revenu diversifié D 1,31% 1,43% 0,12% Portefeuille Diapason Croissance modéré D 1,28% 1,39% 0,11% Portefeuille Diapason Croissance diversifié D 1,29% 1,41% 0,12% Portefeuille Diapason Croissance équilibré D 1,38% 1,50% 0,12% Portefeuille Diapason Croissance ambitieux D 1,47% 1,61% 0,14% Portefeuille Diapason Croissance maximum D 1,50% 1,64% 0,14% Portefeuille SociéTerre Conservateur D 1,18% 1,29% 0,11% Portefeuille SociéTerre Équilibré D 1,40% 1,53% 0,13% Portefeuille SociéTerre Croissance D 1,41% 1,54% 0,13% Portefeuille SociéTerre Croissance maximale D 1,50% 1,64% 0,14% Portefeuille Chorus II Croissance D 1,05% 1,12% 0,07%

À propos de Desjardins Société de placement Inc.

Desjardins Société de placement inc, gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 40,5 milliards de dollars sous sa gestion. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 359,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

