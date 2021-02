Le Groupe CSL parmi les meilleurs employeurs à Montréal pour une troisième année consécutive





MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe CSL (« CSL ») annonce fièrement que l'entreprise s'est classée parmi les meilleurs employeurs à Montréal pour une troisième année consécutive, et ce durant une période marquée par des défis sans précédent.

Cette distinction reconnaît les programmes progressifs à l'intention des employés de CSL qui priorisent la sécurité et le bien-être, le perfectionnement et l'évolution professionnels, ainsi qu'une culture de valeurs partagées, et qui procurent des avantages exceptionnels en matière de santé et de compensation.

« Dans la foulée des perturbations liées à la pandémie, nous avons adopté des façons nouvelles et originales d'atteindre un juste équilibre entre travail et vie personnelle, et de maintenir la sécurité, l'engagement, les liens de communication et la productivité de nos équipes en mer et à terre », a commenté Stéphanie Aubourg, vice-présidente, Ressources humaines.

Dès le début de la pandémie, CSL a rapidement pris des mesures d'adaptation du milieu de travail afin de bien soutenir son personnel et de lui procurer les outils et les ressources nécessaires pour contribuer et prospérer, même dans les eaux inconnues de la crise sanitaire.

« Je suis extrêmement reconnaissant envers nos employés d'avoir serré les rangs avec compassion et résilience face à la pandémie, ainsi que de s'être montrés déterminés à livrer en toute sécurité les marchandises essentielles à nos clients, a fait valoir Louis Martel, président et chef de la direction. Ce prix est un hommage à leur travail acharné et à leur engagement, et c'est pour moi un honneur de l'accepter en leur nom ».

Le concours annuel des Meilleurs employeurs à Montréal vise à reconnaître les employeurs de la grande région de Montréal qui se démarquent dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels.

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. Il a son siège social à Montréal et compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. CSL transporte des millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

