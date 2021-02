Branded annonce une levée de fonds de 150 millions de dollars ainsi que l'acquisition de 20 marques parmi les plus vendues sur les plateformes de E-Commerce





Branded est une plateforme mondiale qui s'associe avec et investit dans des marques de produits de consommation à succès sur les marketplaces E-Commerce

Depuis sa création au second semestre 2020, Branded a constitué un portefeuille de 20 marques à succès et rentables, représentant plus de 700 000 avis sur Amazon et générant collectivement un revenu brut de 150 millions de dollars

La levée de fonds a été effectuée auprès d'investisseurs mondiaux de premier plan comme Target Global, Declaration Partners, Tiger Global, Kreos Capital, Lurra Capital, Regah Ventures, Kima Ventures et Vine Ventures

L'équipe de direction de Branded est constituée de pionniers du E-Commerce et d'anciens cadres de Lazada, Amazon, Alibaba, SoftBank ou encore Goldman Sachs

PARIS et NEW YORK, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Branded E-Commerce Group ("Branded") est une plateforme de E-Commerce mondiale spécialisée dans les produits de consommation qui s'associe et investit dans les meilleures marques de marketplaces. Branded a annoncé aujourd'hui avoir levé 150 millions de dollars d'investissement en capital et fait l'acquisition de 20 marques en ligne à succès.

Target Global a incubé le projet et initié la levée de fonds avec la participation d'autres fonds mondiaux de premier plan, comprenant notamment Declaration Partners, Tiger Global, Kreos Capital, Lurra Capital, Regah Ventures, Kima Ventures et Vine Ventures. Des entrepreneurs de renom, dont Maximilian Bittner (fondateur de Lazada), Mark Pincus (fondateur de Zynga) ou Jon Oringer (fondateur de Shutterstock) ainsi qu'une douzaine d'autres chefs d'entreprises et anciens dirigeants d'Amazon, Walmart, Alibaba et Lazada ont également investi individuellement dans Branded.

Depuis sa création en 2020, Branded a constitué un solide portefeuille de marques à fort potentiel avec des revenus combinés d'environ 150 millions de dollars, rassemblant de nombreux vendeurs Amazon FBA (Fulfillment By Amazon). Ainsi Branded construit une plateforme de produits de consommation, en se concentrant sur l'investissement et la croissance de marques dans les catégories Maison, Style de vie et Loisirs

L'équipe dirigeante de Branded combine l'expérience opérationnelle de vétérans du E-Commerce qui ont bâti certaines des plus grandes marketplaces du monde avec le sens stratégique et financier d'investisseurs et de dirigeants de classe mondiale, permettant aujourd'hui à l'entreprise de réaliser des acquisitions de toute taille.

Le cofondateur et CEO de Branded, Pierre Poignant, a précédemment cofondé Lazada, qu'il a dirigé après l'acquisition d'Alibaba en 2017 et fait grandir jusqu'à devenir l'une des plus grandes et dynamiques plateformes d'E-Commerce en Asie.

Cofondateur et président de Branded, Michael Ronen, apporte une expertise approfondie en matière d'investissement grâce à son expérience en tant qu'associé fondateur du fonds Vision de SoftBank dans la Silicon Valley, ainsi qu'une grande expérience en levée de capitaux et dans l'exécution de de fusions-acquisitions acquise au cours de ses 19 années passées chez Goldman Sachs, où il a été partner et COO du Global Technology Group.

"Nous sommes très heureux de tirer parti de notre expérience dans le E-Commerce et la création d'entreprise pour développer cette plateforme multimarque de nouvelle génération", déclare M. Poignant. "Notre équipe apportera une expertise inégalée en matière d'opérations, de marketing, de développement commercial et de supply-chain, faisant de nous un partenaire de choix pour les entrepreneurs du monde entier qui souhaitent développer leurs marques de produits de consommation et satisfaire leurs clients, sur Amazon et au-delà. Notre présence mondiale, l'expérience de notre équipe en matière de croissance à grande échelle, notre accès rapide au capital, ainsi que les outils analytiques exclusifs et les capacités de veille économique que nous développons, nous placent dans une position unique pour assurer la croissance exponentielle des meilleures marques ".

"Grâce à l'incroyable investissement d'Amazon dans la logistique mondiale et les technologies de pointe, il existe des millions de vendeurs tiers dans le monde qui opèrent sur Amazon", explique M. Ronen. « Nous sommes face à une opportunité générationnelle de faire de Branded une plate-forme de E-Commerce pour les produits de grande consommation (PGC) de premier plan, en distillant le meilleur parmi les 300 milliards de dollars de revenus générés par des entreprises déjà florissantes sur la marketplace d'Amazon. Nous chercherons à nous associer et à permettre aux plus talentueux fondateurs de marques à fort potentiel d'étendre leurs opérations à l'échelle mondiale."

Ben Kaminski, associé chez Target Global, cofondateur et chairman de Branded, ajoute : « Le Covid-19 a donné un coup d'accélérateur majeur à la transition des consommateurs vers l'achat en ligne. Nous constatons des changements fondamentaux dans le comportement des consommateurs et dans leurs décisions d'achat qui ouvrent une opportunité de créer un nouveau leader sur le marché des produits de grande consommation en adoptant un état d'esprit digital-first. Nous sommes fiers chez Target Global d'être Cofondateur et Investisseur de Branded, et heureux de réaliser ensemble cette opportunité unique en devenant un point d'ancrage pour les vendeurs et entrepreneurs les plus talentueux qui cherchent à faire passer leurs marques au niveau supérieur. Personnellement, je suis très heureux de travailler avec Pierre et Michael pour permettre à Branded d'atteindre tout son potentiel."

À propos de Branded

Branded est une plateforme de E-Commerce mondiale pour les produits de grande consommation, à forte croissance, qui se concentre sur les marchés de la maison, du lifestyle et des loisirs. Nous travaillons en partenariat avec des marques de vendeurs tiers sur Amazon et d'autres marketplace, des entrepreneurs talentueux, pour les aider à débloquer la croissance et atteindre une échelle mondiale au travers d'acquisitions, d'investissements et d'optimisation de leurs opérations, de leur approvisionnement et de leur marketing. Notre équipe de direction combine des décennies d'expérience dans l'investissement, la technologie, le développement de startup à forte croissance, une expertise opérationnelle approfondie et de grandes capacités en matière de supply-chain. Avec un portefeuille solide et en croissance de marques figurant parmi les meilleurs vendeurs d'Amazon, ainsi qu'une présence à Paris, Berlin et New York, Branded émerge rapidement comme une plate-forme de E-Commerce multimarque mondiale de premier plan sur un marché en pleine croissance. Pour plus d'informations, visitez: www.joinbranded.com.

A propos de Target Global :

Target Global est un fond d'investissement international basé à Berlin, avec plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs. Avec des bureaux d'investissement à Londres, Tel Aviv et Barcelone, nous connectons les écosystèmes de startups européens pour tirer parti de l'ADN unique de chacune de nos zones géographiques cibles, à travers notre réseau mondial. Nous nous appuyons sur l'expérience de nos équipes en opérations et en investissements substantiels pour aider des entrepreneurs exceptionnels à construire les leaders du marché.

Target Global investit dans des étapes multiples de levées, investissant ainsi dans des startup tech à forte croissance, en ciblant des marchés de plusieurs milliards d'euros. Nos partenaires investissent depuis plus de 15 ans dans le monde de la technologie numérique, soutenant certaines des plus belles réussites Européennes. Le portefeuille Target Global comprend des sociétés telles que Auto1, Delivery Hero, Rapyd, TravelPerk, WeFox et Zego. En savoir plus sur Target Global: www.targetglobal.vc

