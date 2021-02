Des experts en infotechnologie ont expliqué comment la technologie contribue à atténuer les risques liés au Covid-19





NEW YORK, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Infotecs , un des principaux fournisseurs internationaux de plateformes de cybersécurité et de renseignements sur les menaces, a participé à la dernière table ronde « Insights :German Tech and Covid-19 » de la Chambre de commerce germano-américaine, Inc. (GACC NY).

Josef Waclaw, PDG d'Infotecs GmbH, a présenté la société Infotecs et sa solution ViPNet pour le télétravail sécurisé. Il a expliqué comment la technologie aide à faire face à l'impact négatif de la crise Covid et pourquoi les entreprises devraient fournir des connexions sécurisées aux ressources de l'entreprise.

« Les solutions logicielles de ViPNet sont particulièrement bien adaptées pour aider les entreprises à relever ce défi », déclare Josef Waclaw. « Que vous ayez besoin de fournir un accès distant sécurisé au courrier électronique, aux systèmes d'entreprise, aux vidéoconférences, aux appels vocaux ou aux ressources du cloud sans modifier la structure de votre réseau, la sécurité supérieure de ViPNet, de par sa conception, peut vous aider à fournir un accès distant hautement sécurisé qui est rapide et facile à déployer, à gérer et à entretenir. »

En novembre 2020, Infotecs est devenu membre de la Chambre de commerce germano-américaine, Inc. La société a reçu le statut de membre de valeur et a été incluse dans le nouveau Digital National Membership.

Ce répertoire exclusif aux membres est une ressource importante dans la communauté germano-américaine et comprend des informations sur tous les membres du GACC NY de plus de cinquante industries, du GACC South, du GACC Midwest et de leurs sections respectives à travers les États-Unis. Cela permet aux entreprises d'établir des contacts mutuellement bénéfiques avec les dirigeants de l'industrie européenne et, malgré les difficultés liées à la pandémie, de développer des activités mutuellement bénéfiques.

L'équipe Infotecs apprécie cette grande opportunité de participer aux événements du GACC NY et se réjouit d'une future coopération.

À propos d'Infotecs

Leader mondial des solutions de sécurité et pionnier des solutions VPN logicielles, Infotecs a développé sa technologie Peer-to-Peer ViPNet pour offrir une sécurité, une flexibilité et un débit plus importants que les autres solutions du marché.

La ViPNet Security and Threat Intelligence Platform offre une sécurité multicouche complète en une seule solution rentable. ViPNet est la seule solution qui assure une véritable sécurité de bout en bout et fournit une sécurité robuste, évolutive, flexible, facile à déployer, à gérer et à maintenir. Les solutions ViPNet s'intègrent de manière transparente aux réseaux existants, permettant aux clients d'atteindre le bon équilibre entre une sécurité élevée, une faible complexité et un faible risque. Les solutions ViPNet sont accompagnées d'une offre de services mis en oeuvre par une équipe technique, de support et de développement, et par un réseau de partenaires de classe mondiale inégalés.

Pour tout complément d'information sur la société, veuillez consulter le site : www.infotecs.us

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1123427/Infotecs_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 10:00 et diffusé par :