La TD se classe en première place, selon des rapports canadiens sur les services bancaires numériques

TORONTO, le 9 févr. 2021 /CNW/ - De nouveaux rapports d'App Annie, de Comscore ainsi que de Novantas et d'Ipiphany classent le Groupe Banque TD (la « TD ») au premier rang au Canada sur de nombreux aspects clés de l'expérience client numérique, de l'engagement client et de l'adoption des services bancaires numériques. Ces rapports révèlent que la TD fait preuve d'un leadership constant relativement à l'évolution de l'expérience client numérique tandis que les options bancaires numériques deviennent de plus en plus importantes pour les Canadiens, selon une étude de la TD.

« Nous avons observé une hausse importante de l'adoption des services bancaires numériques, à mesure que les clients ont modifié la manière d'effectuer leurs opérations pendant la pandémie. Les assises solides de nos services numériques nous ont permis de continuer à répondre aux besoins changeants de nos clients et de trouver de nouvelles façons de les aider à faire leurs opérations bancaires en toute sécurité, depuis le confort de leur foyer, durant la pandémie », mentionne Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements à la TD.

Selon App Annie, une plateforme spécialisée dans l'analyse et les données mobiles qui publie des données sur le marché des applications et les tendances qui y sont associées, l'application bancaire de la TD se classe au premier rang parmi celles des grandes banques canadiennes. En effet, elle les a surpassées dans plusieurs catégories d'applications mobiles de janvier à juin 2020 :

Application spécialisée dans les services bancaires de détail la plus utilisée, d'après le nombre moyen d'utilisateurs mensuels actifs

Application spécialisée dans les services bancaires de détail la plus téléchargée

Application au niveau d'engagement le plus élevé, d'après le nombre moyen de sessions par utilisateur

Selon un rapport de Comscore couvrant la période de juillet à septembre 2020, la TD a enregistré la hausse la plus importante du nombre de visiteurs pour ses services mobiles. Le rapport montre également que la TD a le taux de pénétration numérique le plus élevé au Canada.

D'après l'analyse des données recueillies par Novantas et Ipiphany sur Google Play et l'App Store, la TD possède l'application la mieux cotée sur le marché canadien, selon les commentaires des clients d'octobre 2019 à novembre 2020. Durant cette période, l'appli TD a surpassé les autres applications des grandes banques canadiennes dans de nombreuses catégories. Voici les caractéristiques principales de l'appli TD qu'ont soulignées les clients :

« Facile à utiliser », « rapide » et « conviviale »

Excellent service à la clientèle

Expérience bancaire positive grâce à des services comme le dépôt mobile des chèques

« Nous voulons aider nos clients à se sentir plus en confiance quant à leurs finances grâce à nos plateformes numériques, explique Rizwan Khalfan. Nous continuerons d'innover pour contribuer à créer une expérience unifiée pour nos clients dans l'ensemble de nos canaux. Notre objectif est de travailler sans relâche pour répondre aux besoins grandissants et changeants de nos clients. »

Source : Données d'utilisation collectées par App Annie de janvier à juin 2020. Période fondée sur une année civile.

Source : Outil MMX® Multi-Platform de Comscore, public total des grandes banques, comparaison de la moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2020 à la moyenne sur 3 mois se terminant en septembre 2020, Canada.

Source : Données sur Google Play et l'App Store collectées d'octobre 2019 à novembre 2020. Les clients engagés sont ceux qui donnent une note à l'application et la commentent.

