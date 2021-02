Turner et le sublime - Les paysages grandioses du maître anglais en exclusivité canadienne à Québec





Nouvelle exposition

Du 10 février au 2 mai 2021

QUÉBEC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, joint sa voix à celle de toute l'équipe du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), qui célèbrera du 10 février jusqu'au 2 mai 2021, l'oeuvre d'un visionnaire - l'un des artistes européens les plus importants du 19e siècle - Joseph Mallord William Turner (1775-1851), peintre, aquarelliste et graveur anglais, pour exprimer sa joie de renouer avec l'expérience muséale avec un artiste ayant marqué l'histoire de l'art international!

« C'est un véritable honneur pour notre capitale nationale, de même que pour tout le Québec, d'accueillir cette exposition de grande envergure et d'une qualité exceptionnelle. Votre gouvernement est fier d'appuyer le MNBAQ dans la réalisation de ses projets, qui attirent un public toujours plus large et avide de culture. Par ailleurs, je le félicite pour sa contribution à la réputation culturelle du Québec à l'international et sa détermination à faire de ses expositions des rendez-vous incontournables. », a déclaré Mme Roy.

Conçue dans un esprit d'innovation et portée par des enjeux très actuels, l'exposition internationale Turner et le sublime présentée par la Banque Nationale en exclusivité canadienne à Québec cet hiver, permettra aux visiteurs d'aller à la rencontre de paysages saisissants - mettant en scène des tempêtes spectaculaires, des mers tumultueuses ou d'impressionnantes vues de montagne - et de vivre l'expérience du sublime.

Avec sa façon unique et moderne d'embrasser le paysage, Turner bouleverse et interpelle encore aujourd'hui. Celui qu'on a surnommé le « peintre de la lumière » a été élevé au rang de maître du mouvement romantique, tant son oeuvre a été marquée par une recherche novatrice. Sa façon d'être à l'avant-garde a vraiment tout pour toucher le coeur de toutes les générations.

Des oeuvres intemporelles toujours aussi percutantes

Organisée en collaboration avec la Tate (Londres) à partir du Turner Bequest, cette exposition majeure est une rare occasion de voir des pièces qui circulent peu hors de l'Angleterre. Les oeuvres proviennent du fonds d'atelier de l'artiste, légué à la nation britannique à son décès. L'ensemble exceptionnel présenté à Québec compte 77 peintures et oeuvres sur papier, couvrant la plus grande partie de la carrière de l'artiste, de ses débuts dans les années 1790 jusqu'à son apogée vers 1840.

Parmi les chefs-d'oeuvre rassemblés au MNBAQ, on trouve plusieurs incontournables dont : Pêcheurs en mer (1796), alors qu'il n'a que 21 ans, la toute première peinture présentée par Turner à la Royal Academy. Cette ambitieuse marine, véritable défi pour le jeune peintre, qui a élevé le niveau de difficulté, en prenant pour sujet une scène nocturne éclairée par un pâle clair de lune. Ce tableau montre déjà l'intérêt de Turner pour les saisissants effets de lumière qui caractériseront toute son oeuvre. Le Rigi bleu, lever de soleil (1842), pour sa part, est une oeuvre magistrale qui célèbre la grandeur de la création dans une image d'un calme transcendant. La montagne illuminée par la lumière ambiante semble un délicat voile de couleur suspendu dans l'espace. La peinture La Route du Saint-Gothard entre Amsteg et Wassen (vers 1814-1815) transpose également l'expérience du sublime vécue dans les Alpes helvètes. Réalisée plusieurs années après un voyage de Turner en 1802, cette oeuvre offre une composition d'une grande fraîcheur, fondée sur de puissants contrastes d'ombre et de lumière.

Trois installations immersives ou sublimer Turner

Pour mettre en valeur l'oeuvre emblématique du maître anglais, l'exposition propose d'ailleurs une scénographie axée sur ce contraste entre lumière et obscurité. Fidèle à sa volonté d'innover en matière de mise en scène, le MNBAQ a aussi fait appel à un videoscéniste, Lionel Arnould, - qui a notamment travaillé pour Ex Machina, le Théâtre du Trident et le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui -, en association avec la firme de création sonore Peak Media, pour créer trois installations vidéo immersives inédites, en lien avec trois toiles de Turner. Elles viennent compléter la présentation en proposant une expérience toute contemporaine du sublime. La Chute d'une avalanche dans les Grisons explore le thème de la catastrophe, alors que la nature se déchaîne; Venise - Maria della Salute y va d'une plongée dans une fabuleuse Venise sous-marine ou la cité des Doges s'enfonce lentement dans les flots comme par un effet de miroir; enfin, Soleil couchant sur un lac offre une expérience rattachée au phénomène de l'industrialisation. Vision apocalypse ou nouveau « sublime industriel »? Le visiteur découvrira un monde virtuel ou les nuées et marées noires se confondent.

Un Turner de la collection du MNBAQ à l'honneur

Turner et le sublime permet aussi au MNBAQ de mettre en valeur une peinture de l'artiste anglais provenant de sa collection. Une rare occasion de voir une oeuvre phare de la collection d'art européen du MNBAQ.

Scène dans le Derbyshire (1827) est un don de la succession de l'honorable Maurice Duplessis à la fin des années 1950, dont l'incroyable parcours permet aujourd'hui de dire que le paysage représente la vallée de la Derwent vue des hauteurs d'Abraham, près de Matlock Bath, un site du Derbyshire ainsi nommé en hommage au général britannique James Wolfe, mort sur les plaines d'Abraham à Québec durant la bataille qui permit à l'Angleterre de conquérir le Canada.

« Mon style, c'est l'atmosphère! »

- Joseph Mallord William Turner, 1844

L'art du sublime

L'exposition s'articule autour du thème du sublime, un concept central de l'esthétique et de la critique d'art de la fin du 18e siècle en Allemagne et en Angleterre, qui se propage à toute l'Europe au cours du 19e siècle. L'ouvrage fondamental de l'écrivain irlandais Edmund Burke, Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau (1757), influence toute une génération d'artistes, en proposant une nouvelle conception de la beauté fondée sur l'émotion ressentie devant les forces de la nature. Cette notion du sublime s'exprimera chez Turner dans des paysages dramatiques décrivant des tempêtes spectaculaires, des marines tumultueuses et de grandioses espaces naturels.

Turner, maître du paysage

Turner a développé une conception éminemment sensible du paysage, cherchant à rendre les effets de l'atmosphère en utilisant le pouvoir suggestif de la couleur. Il est reconnu pour sa grande maîtrise du rendu de la lumière sur la mer, ou encore des paysages montagneux vus à travers les nuages ou la pluie. Durant toute sa vie, l'artiste ne cessera de voyager à travers l'Angleterre et sur le continent européen. Considéré comme un maître de l'aquarelle, il développera une technique particulièrement audacieuse et ses paysages ont une dimension fort moderne. Avec Turner, le paysage accède au rang d'art majeur.

La première section de l'exposition est consacrée aux oeuvres de jeunesse de l'artiste. La deuxième propose un bel ensemble de paysages de montagne, dont la majesté saisissante est particulièrement apte à rendre l'idée du sublime. Une spectaculaire série de scènes historiques et mythologiques est suivie d'une magnifique section de paysages lacustres de Suisse et d'Italie où le motif de l'eau sert à développer une interprétation lyrique de la nature. Un ensemble exceptionnel de vues de Venise - un des sujets préférés de l'artiste - offre une image extrêmement évocatrice de la ville, qui traduit une vision résolument moderne. Enfin, des marines et des études de ciels proposent des images fantastiques et profondément suggestives, évocatrices de l'infini.

Un parcours audio riche de sens

L'audioguide de l'exposition Turner et le sublime permet non seulement d'aller à la rencontre du maître anglais, mais aussi de découvrir les raisons qui font en sorte que son oeuvre est toujours aussi vibrante d'actualité près de deux siècles après sa mort. Le parcours audio propose donc des réflexions d'experts invités, Ollivier Dyens, professeur titulaire à l'Université McGill, ainsi que Colleen Thorpe, directrice générale d'Équiterre, sur les liens à faire entre cet artiste légendaire, qui a révolutionné l'art du paysage, et les enjeux de société majeurs, notamment ceux liés à l'environnement, ainsi que la place de l'être humain dans le monde. Le contenu, disponible en français et en anglais, peut être téléchargé sur les téléphones intelligents des visiteurs.

Pour écouter :

https://soundcloud.com/user-426041794-859549171/sets/turner-et-le-sublime-2

Un catalogue saisissant, à l'image de l'oeuvre de Turner

Pour enrichir l'expérience de la visite de l'exposition Turner et le sublime, un catalogue éponyme en langue française, édité par le Musée national des beaux-arts du Québec, présente les principales caractéristiques de l'oeuvre de Joseph Mallord William Turner, illustrant des moments forts de son parcours et des éléments clés de ses conceptions artistiques.

La publication de 144 pages, agrémentée de 90 illustrations, couvre la plus grande partie de la carrière du peintre, de ses débuts dans les années 1790, jusqu'aux toiles incontournables des années 1840. Elle s'articule autour du thème du sublime, une des principales notions de l'esthétique romantique, qui inspirera au peintre des paysages saisissants. Le catalogue met aussi en vedette une importante toile de Turner de la collection du MNBAQ, Scène dans le Derbyshire, et comprend un chapitre sur les liens entre l'oeuvre de Turner et les préoccupations environnementales d'aujourd'hui.

Les auteurs ayant participé à cet ouvrage : David Blayney Brown, conservateur principal de l'art britannique, 1790-1850, Tate; Daniel Drouin, conservateur de l'art ancien, MNBAQ et André Gilbert, commissaire d'expositions, MNBAQ, avec des contributions d'Alexandre Blin, Ollivier Dyens et Camille Fortin-Dupuis. La conception graphique est une réalisation du Studio Feed. Turner et le sublime est en vente à la Librairie-Boutique du MNBAQ, au prix de 49,95 $.

ISBN 978-2-551-26572-5

Les crédits

L'exposition Turner et le sublime est organisée en collaboration avec la Tate. Elle a été rendue possible grâce à l'Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. La contribution provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures.

Direction du projet

Annie Gauthier

Directrice des collections et des expositions, MNBAQ

David Blayney Brown Conservateur principal de l'art britannique, 1790-1850, Tate

Commissariat

David Blayney Brown Conservateur principal de l'art britannique, 1790-1850, Tate

André Gilbert

Conservateur aux expositions, MNBAQ

Gestion de l'exposition

Pascal Normandin

Chef du Service des expositions et de la conservation, MNBAQ

Gestion des opérations

Yasmée Faucher

Chef du Service de la

muséographie, MNBAQ

Scénographie

Jean Hazel

Designer, MNBAQ

Coordination de la médiation

Marie-Hélène Audet

Chef du Service de la médiation, MNBAQ

Installations immersives

Lionel Arnould

Videoscéniste

Création sonore

Peak Media

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Turner et le sublime

Pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ

Du 10 février au 2 mai 2021

