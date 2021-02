Programme InnovEnSol - L'entreprise Englobe obtient un financement de 126 740 $ pour réaliser un essai de décontamination à Thetford Mines





THETFORD MINES, QC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 126 740 $ à l'entreprise Englobe pour qu'elle effectue un essai de démonstration de décontamination sur le terrain de l'ancien site minier Black Lake, situé au 3700, rue du Lac-Noir, à Thetford Mines. L'intervention s'effectuera ex situ sur des sols déposés sur une aire de résidus miniers selon un procédé de phytoremédiation, une technologie émergente prometteuse.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette. Cette contribution financière pourra couvrir jusqu'à 45 % du coût du projet de décontamination, estimé à 280 613,31 $.

Concrètement, la subvention accordée permettra de démontrer l'efficacité d'un procédé novateur qui consiste à combiner l'action de plantes et de microorganismes pour dégrader les hydrocarbures pétroliers présents dans des sols déposés sur des résidus miniers d'amiante. Si l'essai s'avère concluant, il offrira une nouvelle solution de traitement et de valorisation des sols contaminés applicable sur des sites dégradés qui, même à long terme, ne présentent généralement aucun potentiel de développement économique.

Le programme InnovEnSol a été créé afin de :

Soutenir la réalisation d'essais de démonstration en utilisant des technologies vertes innovantes pour la décontamination des sols et des eaux souterraines;

Faciliter et généraliser l'implantation et l'utilisation de technologies vertes innovantes à grande échelle.

Citations :

« Je me réjouis de voir ainsi mis à profit le savoir-faire et l'ingéniosité des entreprises québécoises pour le traitement des sols contaminés. En plus d'encourager l'émergence et l'implantation de nouvelles technologies vertes, nous misons sur de telles initiatives afin de restaurer des sites dégradés pour lesquels il existe peu de solutions techniquement applicables, un choix qui témoigne de notre volonté de créer une économie verte, durable et sobre en carbone. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« L'aide accordée à l'entreprise Englobe lui permettra d'exploiter son plein potentiel de développement économique et d'en faire profiter toute la région. Il est important d'encourager les entreprises qui font preuve d'innovation et d'expertise technique, notamment en matière d'environnement. Félicitations pour ce projet inspirant! »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches

« Je me réjouis de cette annonce qui illustre bien la possibilité de restaurer des sites miniers, en végétalisant des haldes n'ayant que peu ou pas de potentiel de développement économique. Alors que nous travaillons sur les suites à donner au rapport du BAPE portant sur l'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés, cette annonce constitue un bel exemple de la mise en application de l'une des recommandations de ce rapport. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants :

Le programme InnovEnSol appuie des projets visant à :

Réaliser des essais de démonstration pour la décontamination des sols et des eaux souterraines utilisant une ou des technologies vertes innovantes;

Faciliter et généraliser l'implantation et l'utilisation de technologies vertes innovantes à grande échelle.

Il émane de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, qui s'articule autour de deux enjeux majeurs, soit la protection de l'environnement et la revitalisation durable du territoire.

