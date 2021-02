SmartBe Wealth lance quatre FNB indiciels sur NEO Bourse





NEO a le plaisir de retrouver SmartBe Wealth Inc. ("SmartBe") sur NEO Bourse avec le lancement de quatre fonds à facteur concentré. Les quatre nouveaux fonds ont commencé à être négociés sous les mnémos NEO:SBQV, NEO:SBCV, NEO:SBQM, et NEO:SBCM.

Le SmartBe U.S. Quantitative Value Index ETF (SBQV) investit dans les 50 titres de valeur cotés en bourse les plus performants aux États-Unis, et SmartBe Canadian Quantitative Value Index ETF (SBCV) investit dans les 20 titres de valeur cotés en bourse les plus performants au Canada. Le style de placement à "valeur ajoutée" de ces deux fonds met en avant des investissements dans des titres considérés comme sous-évalués, sur la base d'une analyse quantitative, comparé à d'autres titres.

Le SmartBe U.S. Quantitative Momentum Index ETF (SBQM) vise à identifier les titres de valeur cotés en bourse à plus forte progression aux États-Unis, et le SmartBe Canadian Quantitative Momentum Index ETF (SBCM) investit dans les 20 titres de valeur cotés en bourse à plus forte progression au Canada. Le style d'investissement "à forte croissance" de ces deux fonds met l'accent sur des titres présentant une performance récente plus élevée que d'autres titres.

"Nous ne saurions être plus heureux d'entrer à nouveau en partenariat avec Alpha Architect, notre fournisseur d'indices, pour proposer ces quatre fonds à facteur concentré aux Canadiens", déclare Rod Heard, fondateur et PDG de SmartBe. "Les FNB à valeur ajoutée et à forte croissance pour le Canada et les États-Unis permettront aux investisseurs de personnaliser leurs portefeuilles et d'accéder à des rendements hautement différenciés par rapport à leurs indices de marché respectifs. Avec un corpus de preuves aussi fourni en matière de rendements historiques avec des expositions à long terme sur les facteurs de valeur et de croissance, nous sommes convaincus qu'il existe une place pour ces fonds dans le portefeuille d'actions de chaque Canadien."

SmartBe est le troisième émetteur de FNB à référencer de nouveaux produits sur NEO en 2021 (tous étant des émetteurs à rendements élevés), et de nombreux autres lancements de FNB sont attendus dans les mois à venir.

"NEO a été un choix évident pour le référencement des quatre nouveaux FNB de SmartBe", explique M. Heard. "L'innovation, l'équité et la transparence sont des valeurs clés pour nos deux organisations et, depuis notre première cotation sur NEO en 2018, ils n'ont eu de cesse de dépasser nos attentes en termes de services, de soutien et en tant que partenaire en général."

Les investisseurs peuvent négocier les actions des SmartBe Value Index ETFs (SBQV et SBCV) et SmartBe Momentum Index ETFs (SBQM et SBCM) via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet. Cliquez ici pour un aperçu exhaustif de toutes les valeurs cotés sur NEO.

"En ces temps d'incertitude, les investisseurs et conseillers canadiens ont plus que jamais besoin de se tourner vers des gestionnaires d'actifs aguerris et éclairés pour atteindre leurs objectifs d'investissement. SmartBe est le garant de cette expertise, en plus de présenter un bilan éprouvé d'opérations à succès", note Jos Schmitt, PDG de NEO. "Ces nouveaux référencements de SmartBe sur NEO Bourse sont synonymes du nouveau rapprochement de deux organisations innovantes et reconnues. C'est pour nous un honneur d'être la plateforme de choix pour la nouvelle gamme de FNB à valeur ajoutée et à forte croissance de SmartBe, et nous nous réjouissons à l'idée de consolider leur réussite dans les années à venir."

NEO représente environ 20% du volume total des négociations de FNB canadiens et près de 15% de toutes les sociétés cotées au Canada.

À propos de NEO Exchange

NEO Exchange est une bourse progressive qui rassemble les investisseurs et les fournisseurs de capitaux dans un environnement équitable, efficace et orienté services. Pleinement opérationnelle depuis juin 2015, NEO place les investisseurs en tête de liste et permet de négocier toutes les valeurs cotées au Canada dans des conditions équitables. La NEO Bourse répertorie les sociétés et les produits d'investissement non émergents à la recherche d'une bourse qui suscite la confiance des investisseurs, et qui permette une liquidité de qualité et une large sensibilisation, notamment un libre accès aux données du marché.

À propos de SmartBe Wealth Inc.

SmartBe Wealth Inc. est une société de gestion patrimoniale et un gestionnaire de fonds négociés en bourse. La société est en partenariat avec des fournisseurs d'indices internationaux et à publications spécialisées dans l'optique d'élaborer et proposer des fonds négociés en bourse canadiens pour une distribution généraliste. SmartBe s'engage à apporter de nouvelles approches quantitatives aux investisseurs canadiens se tournant vers des alternatives abordables aux stratégies de placement sophistiquées.

