Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans des infrastructures de transport pour les insulaires





CHARLOTTETOWN, PE, le 9 févr. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité de tous les Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard. Les investissements dans les infrastructures de l'Île-du-Prince-Édouard en cette période sans précédent offrent la possibilité de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes, maintenant à pour l'avenir.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Cardigan, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement pour six projets d'amélioration de routes locales. L'honorable Wayne Easter, député de Malpeque, Sean Casey, député de Charlottetown, et Bobby Morrissey, député d'Egmont, étaient également présents.

Ces projets permettront d'améliorer les conditions routières sur de nombreuses routes locales de la province afin d'offrir aux automobilistes des routes sûres et fiables pendant de nombreuses années.

Six projets d'infrastructures routières permettront de remettre en état ou de construire plus de 173 kilomètres de routes locales à l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que de remplacer des structures enfouies et des travées de pont.

Le gouvernement du Canada investit plus de 14.2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue plus de 17,5 millions de dollars aux projets.

« Les petites collectivités rurales, comme les nôtres ici sur l'Île, jouent un rôle d'une importance vitale dans l'économie du Canada et auront une part importante dans la reprise économique après la pandémie. L'investissement que nous faisons aujourd'hui améliorera les conditions routières à travers la province, et aidera à créer de bons emplois locaux au moment où nous en avons le plus besoin. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Cardigan, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Nos routes et nos autoroutes comptent parmi les infrastructures les plus importantes que nous avons. Elles garantissent la sécurité des déplacements des résidents de l'île et des visiteurs. Elles nous aident à acheminer nos produits vers les marchés et permettent à nos résidents de se rendre là où ils veulent aller. »

L'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 367 millions de dollars dans 134 projets d'infrastructure à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Un financement conjoint fédéral et provincial est alloué à cinq projets d'amélioration de routes à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 14,2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue plus de 17,5 millions de dollars aux projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial TIE (Î.-P.-É.)

2020-2021 -

Ensemble de

projets visant des

routes locales Resurfaçage d'environ 74,3 kilomètres de

routes à l'Île-du-Prince-Édouard. La réfection

de ces routes essentielles permettra de

prolonger leur durée de vie utile de 15 à 20

ans et d'offrir des infrastructures routières

plus fiables à l'ensemble des résidents et des

entreprises de l'île. 3 510 003 $ 4 178 575 $ TIE 2020-2021

Routes locales 2 Amélioration de 43,4 kilomètres de routes

locales à l'Île-du-Prince-Édouard, dont

environ 18 kilomètres de nouvelles routes et

24 kilomètres de routes qui seront remises en

état. Les travaux permettront d'améliorer la

résistance structurelle et la qualité de

roulement, ainsi que de prolonger la durée de

vie de ces routes de 15 à 20 ans. 3 235 559 $ 3 851 856 $ TIE (Î.-P.-É.)

2020-2021

Routes locales 3 Amélioration des routes locales suivantes à

l'Île-du-Prince-Édouard, sur environ 5,6

kilomètres : route 243 - Woodstock/Howlan

(2,0 km), route 226 - Darlington (1,3 km) et

route 15 - Brackley Beach (2,3 km). Le projet

comprend le resurfaçage et l'aménagement

d'accotements qui permettront d'améliorer la

sécurité routière, la résistance structurelle et

la qualité de roulement, ainsi que de

prolonger la durée de vie utile des routes

de 15 à 20 ans. 738 250 $ 1 125 900 $ TIE (Î.-P.-É.)

2020-2021

Routes locales IV Remise en état de 50 kilomètres de routes

locales à 46 endroits et construction de

nouvelles routes locales sur plus de 3

kilomètres à 6 endroits. Ces travaux seront

réalisés le long des infrastructures routières

existantes. Le projet comprend le

resurfaçage des routes et l'aménagement

d'accotements, ce qui permettra d'améliorer

la sécurité routière, la résistance structurelle

et la qualité de roulement, ainsi que de

prolonger la durée de vie des routes de

15 à 20 ans. 3 226 196 $ 3 840 709$ TIE 2020-2021

Ensemble de

mesures de

stimulation visant

des ponts Remplacement de diverses petites structures

enfouies à neuf endroits dans la province,

ainsi que de la travée d'un pont à

deux endroits. 2 012 500 $ 2 616 250 $ TIE -

remplacement de

7 structures Remplacement de sept structures de

ponceaux enfouies à sept endroits dans la

province. Le projet permettra de mettre en

place de nouvelles structures, de réasphalter

et d'assurer la protection des pentes afin

d'offrir aux automobilistes des infrastructures

routières plus sûres et plus fiables. 1 500 000 $ 1 950 000 $

