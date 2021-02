Placements Mackenzie lance le concours « Au sommet avec Mackenzie » pour appuyer les communautés de ski canadiennes





Nouvelle initiative nationale invitant les skieurs canadiens à rester en sécurité et à faire preuve de créativité afin de gagner la somme de 50 000 $ pour un projet d'investissement communautaire

TORONTO, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de l'aventure canadienne « Au sommet avec Mackenzie » (« Au sommet »), un nouveau concours national et appel à l'action visant les communautés de ski à l'étendue du pays. Mackenzie est à la recherche de LA communauté de ski qui s'investit davantage auprès des gens, des lieux et du sport qu'ils aiment tant, et qui ne craint pas de le montrer sur les médias sociaux et par le truchement de mises au défi locales, le tout de manière sûre et avec distanciation sociale.

La campagne Au sommet a pour but d'inspirer les communautés de ski du pays en période difficile. L'équipe Au sommet gagnante obtiendra la somme de 50 000 $ à investir localement, la « couronne » Mackenzie et le droit de se vanter. De plus, Mackenzie remettra des prix secondaires consistant en des régimes enregistrés d'épargne-études (REEE).

« Nous avons lancé ce concours parce que les communautés de ski du Canada ont besoin de soutien comme jamais auparavant, explique Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. Mackenzie accorde son appui aux skieurs et à leurs communautés dans l'ensemble du pays depuis plus de 20 ans. La campagne Au sommet avec Mackenzie s'inspire de cette tradition en y ajoutant une note à la fois amusante et sécuritaire afin de mobiliser les skieurs vers un but commun. »

Participation à l'aventure Au sommet

Visitez le site Web Au sommet de Mackenzie, entrez vos coordonnées personnelles, sélectionnez le sommet ou l'équipe de votre choix dans le menu déroulant et désignez une cause locale qui bénéficiera du prix en argent (si vous gagnez). Une fois votre sommet inscrit, les skieurs qui fréquentent le même lieu peuvent se joindre à votre équipe ou former leur propre équipe.

Pour chaque sommet inscrit, une ou plusieurs équipes collaboreront pour accumuler des points par le biais de défis du genre « laisser tomber le monte-pente » pour faire un peu d'exercice. Ils pourront aussi afficher des photos ou des vidéos de leur équipe à l'oeuvre au sein de leur collectivité. Bien entendu, toutes les activités doivent être effectuées en toute sécurité et suivre tous les protocoles sanitaires.

Le concours se termine le 30 mars 2021. Le comité de juges de Mackenzie examinera les résultats de chacune des équipes participantes et désignera l'équipe gagnante d'après les points accumulés, le nombre de votes obtenus et la créativité.

L'équipe Au sommet gagnante se verra attribuer le grand prix de 50 000 $ au profit du centre de ski local.

« Comme pour tous les skieurs, ma carrière a commencé sur la pente pour débutants de mon club de ski local et je n'aurais pas connu le même succès si je n'avais pas reçu le soutien et l'encouragement de la communauté de ski, a déclaré Brittany Phelan, athlète de ski cross féminin de l'équipe Alpine Canada Alpin et médaillée d'argent olympique. Je suis ravie que Mackenzie ait lancé ce concours - c'est une initiative emballante qui va aider les skieurs à se mobiliser et à manifester leur appui au sport. »

Placements Mackenzie soutient fièrement les sports de neige depuis plus de vingt ans. La société investit dans le développement des jeunes athlètes amateurs, sur les pentes jusqu'aux championnats olympiques et de la Coupe du monde. Mackenzie soutient aussi les parents, les entraîneurs, les clubs et les athlètes par le biais de ses partenariats avec Alpine Canada Alpin, Alpine Ontario Alpin, un programme de courses pour les jeunes (la série U10 Escarpement) et Freestyle Canada.

La compétition est maintenant en cours. Visitez Au sommet avec Mackenzie pour en savoir plus ou vous inscrire aux activités.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 186 milliards de dollars au 31 janvier 2021. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif avec des bureaux au Canada, à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com

