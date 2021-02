Bombardier étend aux clients des Challenger et Learjet son offre aux centres de service de Biggin Hill et de Berlin





Une entente avec StandardAero permettra aux clients des Challenger et Learjet de profiter de capacités de services de révision élargies

L'entente procure aux clients des options de prix tout-inclus pour toutes les interventions de maintenance

Les exploitants d'avions profiteront de la souplesse et de la tranquillité d'esprit avec l'harmonisation des inspections cellule, des révisions de moteur et d'APU, ainsi que d'autres besoins de maintenance en un seul endroit



MONTRÉAL, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui qu'elle rehaussait ses capacités de maintenance dans ses établissements de service en Europe à la suite d'une nouvelle entente avec StandardAero. Ce partenariat vient améliorer l'expérience client pour la clientèle des avions Learjet et Challenger en offrant de meilleures capacités de révision et de réparation des moteurs et APU aux centres de service de Biggin Hill et de Berlin, ainsi qu'aux escales de maintenance en ligne de Bombardier en Europe. Des techniciens StandardAero dédiés s'y trouveront maintenant sur place pour créer un guichet unique pour tous les besoins de service des moteurs, APU et cellules des exploitants de tous les avions Bombardier.

Les exploitants d'avions Learjet et Challenger auront maintenant l'esprit encore plus tranquille grâce à la réduction des temps d'arrêt et des coûts, tout en profitant des connaissances d'équipementier d'origine de Bombardier, en joignant la maintenance moteur et APU à d'autres services de Bombardier fournis en interne, dont les travaux majeurs sur la cellule. Cet avantage procure aux clients la souplesse d'un guichet unique de proposition et de gestion de projet pour les exigences cellule, moteur et APU, ainsi que des options de tarification tout-inclus.

« Bombardier se dévoue à s'assurer que ses clients reçoivent un soutien de service exceptionnel pour maintenir leur avion en vol et cette collaboration met à profit les capacités de maintenance, révision et réparation de premier ordre de StandardAero et les propres services de soutien complets de Bombardier sur place pour créer le guichet unique ultime pour nos clients », a expliqué Jean-Christophe Gallagher, vice-président directeur des Services, du Soutien et de la Stratégie d'entreprise de Bombardier. « Par cette entente, nos exploitants profiteront de l'expertise inégalée et des connaissances approfondies de Bombardier et StandardAero réunies, qui livreront l'expérience de service que les clients exigent et méritent. »

« Nous sommes enthousiastes et fiers de travailler avec Bombardier pour rehausser nos offres de maintenance aux clients et pour renforcer notre réputation en tant qu'un des plus grands fournisseurs de services de maintenance, réparations et révision de moteurs de l'aviation d'affaires », a déclaré Tony Brancato, président de la division Aviation d'affaires de StandardAero. « Cette collaboration souligne encore une fois notre engagement envers les clients en élargissant nos services et en nous permettant de continuer à enrichir leur expérience de maintenance globale. »

Des techniciens qualifiés de StandardAero aux établissements de service de Bombardier en Europe fourniront des capacités supplémentaires, allant des inspections de moteur par boroscope au démontage et à la réparation de moteur selon l'état. Cela inclut le dépannage et la réparation de tout bruit de moteur enregistré.

L'entente avec StandardAero vient renforcer l'engagement de Bombardier en matière de services à la clientèle mondiaux complets visant à procurer la meilleure expérience client dans l'aviation d'affaires d'aujourd'hui. Les investissements accrus de Bombardier dans les infrastructures, les nouvelles technologies, ressources et capacités continuent d'ajouter de la valeur pour les clients et leurs avions.

À propos de StandardAero

StandardAero est l'un des plus importants fournisseurs de services indépendants du monde, offrant notamment maintenance, réparation et révision de moteur et cellule, réparation de composant de moteur, services techniques, finition intérieure et peinture. StandardAero dessert un éventail diversifié de clients de l'aviation d'affaires et générale, des sociétés aériennes commerciales, des forces militaires, ainsi que des marchés des hélicoptères, des composants et de l'énergie. StandardAero appartient à The Carlyle Group (NASDAQ : CG), une société d'investissement mondiale à la profonde expertise de l'industrie qui déploie des capitaux privés dans quatre segments : titres de sociétés fermées, immobilier, crédit mondial et solutions d'investissement. Avec 230 milliards $ d'actif sous gestion au 30 septembre 2020, Carlyle a pour objectif d'investir judicieusement et de créer de la valeur au nom de ses investisseurs, des sociétés de portefeuille et des collectivités où elle évolue et investit. Pour en savoir plus sur StandardAero, visitez la page www.standardaero.com.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l'aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d'installations de production et d'ingénierie et d'un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de quelque 4 900 avions en service auprès d'un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d'avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

