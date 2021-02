Une Ferrari 750 Monza de 1954 remporte l'édition 2020 du prix Peninsula Classics Best of the Best





The Peninsula Hotels, dont la marque hôtelière internationale a incarné le prestige et le luxe pendant près d'un siècle, a annoncé aujourd'hui la lauréate de sa sixième exposition annuelle de voitures de collection, le prix Peninsula Classics Best of the Best 2020. La voiture gagnante, la Ferrari 750 Monza de 1954 à carrosserie Scaglietti, a été distinguée autant pour son impressionnante histoire de course que pour sa restauration rigoureuse. Elle est devenue éligible pour concourir au prix Best of the Best après avoir remporté le prix Best of Show au Palm Beach Cavallino Classic 2020.

Le prix Best of the Best a été cofondé en 2015 par l'Honorable Sir Michael Kadoorie, président de Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (propriétaire et exploitant de The Peninsula Hotels), aux côtés de William E. (Chip) Connor, Bruce Meyer et Christian Philippsen. Le prix célèbre la mécanique de précision et le design de voitures de collection fabriquées par des constructeurs de renommée internationale, choisies à partir d'une liste extrêmement restreinte de lauréates de concours parmi les plus exclusifs. Le prix de cette année comportait une liste réduite de candidates en raison de l'annulation ou du report de concours partenaires en 2020 suite à la COVID-19.

La Ferrari 750 Monza de 1954 a été choisie à partir d'une sélection de quatre voitures candidates fabriquées par des constructeurs automobiles d'Italie, d'Allemagne et des États-Unis, dont une Porsche 917 KH Coupé de 1969 à carrosserie d'usine ayant remporté le prix Best of Show au concours d'élégance du Hampton Court Palace 2020, une Alfa Romeo 8C 2300 Monza Spider de 1931 à carrosserie Zagato ayant remporté le prix Best of Show au Salon Privé 2020, et une Duesenberg Model J Town Limousine de 1929 à carrosserie Murphy ayant remporté le prix Best of Show au concours d'élégance d'Amelia Island 2020.

La voiture lauréate a été choisie par le jury estimé du prix Best of the Best qui comprenait, entre autres, les designers Gordon Murray (ancien concepteur de Formule 1 pour Brabham et McLaren) et Anne Asensio (vice-présidente du service Design Experience chez Dassault Systèmes), ainsi que les éminents amateurs de voitures de collection Laurence Graff et Jay Leno.

« Nos juges ont eu bien du mal à sélectionner une voiture gagnante cette année. Nos procédures d'évaluation ont dû être effectuées à distance et, malheureusement, l'événement principal de remise des prix a dû être annulé, les mesures de distanciation sociale et la sécurité étant notre plus grande priorité », a déclaré l'Honorable Sir Michael Kadoorie. « Avec une collection aussi prestigieuse de voitures candidates, choisir une lauréate a été particulièrement difficile. Cependant, c'est toujours un grand plaisir de mettre en vedette les réalisations remarquables de l'industrie automobile, et de créer une petite étincelle de joie dans les difficiles conditions actuelles. Ces véhicules de collection sont un témoignage durable du talent artistique et de l'ingéniosité humains. »

La 750 Monza lauréate a fait ses débuts avec un moteur 2 litres au premier Grand Prix sur l'autodrome d'Imola en juin 1954. Après que le pilote Umberto Maglioli soit arrivé en première place pour Scuderia Ferrari avec la voiture, elle a ensuite été équipée d'un moteur 3 litres puis a participé à plusieurs autres grandes courses cette année-là, parmi lesquelles le Grand Prix de Monsanto (qu'elle a remporté) et la Nassau Race Week ? où elle était pilotée par son premier propriétaire, Alfonso de Portago, et a obtenu une première place et deux deuxièmes places.

Sterling Edwards, deuxième propriétaire de la voiture, a piloté la 750 Monza au cours des deux années suivantes, principalement en Californie, il a notamment participé aux courses sur route de Pebble Beach (un événement qu'il a fondé) en 1955 et 1956 ? décrochant quatre premières places et deux places de premier dans sa catégorie. Le décès tragique de son ami Ernie McAfee a incité M. Edwards à arrêter totalement la course, il a alors vendu la voiture à son ingénieur Bob Whitmer, qui a remplacé son moteur par un Chevy V8 et a continué à remporter des courses à son bord jusqu'au début des années 60.

Au cours de l'essentiel des 50 années qui ont suivi, la voiture était démontée ; toutefois, son châssis, sa carrosserie, son moteur et sa boîte de vitesses ont été soigneusement conservés dans un petit entrepôt dans la région de San Francisco. En 2016, une restauration complète de la voiture a été entreprise sous la direction de Bob Smith Coachworks, de Gainesville, au Texas. Il a fallu deux années aux nouveaux propriétaires, Tom et Jill Peck, du Sud de la Californie, pour mener à bien cette restauration.

La remise en état a été guidée par plusieurs historiens célèbres des Ferrari : Marcel Massini de Suisse, Alan Boe de Braselton, dans l'État américain de Géorgie, David Seielstad de l'État américain de Hawaï, ainsi que les anciens propriétaires Hammond Edwards, fils de Sterling Edwards, et Bob Whitmer, tous deux de Californie du Nord. L'équipe chargée de la certification collection chez Ferrari Classiche à Maranello, en Italie, a également été très utile pour reconstituer le début de la carrière en course de la voiture lorsqu'elle faisant campagne pour Ferrari. Apportant leurs connaissances combinées au projet, ces experts ont employé de nombreux documents et instruments d'origine préservés du véhicule, dont la brochure, les boîtes à outils, les feuilles de montage et un trésor de photographies originales de la voiture provenant des propriétaires d'origine. Une modélisation informatique de ces photos a été employée pour réparer les défauts sur la carrosserie consécutifs à la période pendant laquelle la voiture était utilisée pour des courses, et la technologie d'impression 3D a été utilisée pour dupliquer certaines pièces qui n'étaient pas réparables. La livrée du véhicule a été restaurée pour refléter celle qu'il arborait lors de sa première course Carrera Panamericana en 1954.

Entièrement restaurée, la Ferrari 750 Monza de 1954 a remporté le prix Enzo Ferrari au concours d'élégance de Pebble Beach 2019 et le prix Best of Show au Cavallino Classic 2020, avant d'être désignée lauréate du prix Peninsula Classics Best of the Best 2020.

« Cette reconnaissance par les vénérables juges du Peninsula Classics est un véritable honneur », a affirmé M. Peck au sujet de la dernière victoire de sa voiture. « Tout comme de si nombreuses voitures de collection, celle-ci est le produit d'un travail d'équipe dévoué, accompli avec amour. Le prix Best of the Best est un couronnement pour toutes les personnes concernées. »

À propos du prix Peninsula Classics Best of the Best

Grâce au désir partagé de célébrer le meilleur de ce qui définit le monde de l'automobile, l'Honorable Sir Michael Kadoorie, président de Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, a lancé le prix Peninsula Classics Best of the Best en 2015 avec les cofondateurs William E. (Chip) Connor, Bruce Meyer et Christian Philippsen. Chacun des fondateurs partage une passion et une appréciation communes des belles voitures, de la préservation de leur héritage et des projets de restauration impeccable. Sponsorisé par The Peninsula Hotels, le prix réunit des lauréates d'élite de prix ?Best of Show' de neuf circuits de concours de renom à travers le monde : le concours d'élégance d'Amelia Island, le Cavallino Classic, le concours Arts et élégance Richard Mille, le concours d'élégance Villa d'Este, le concours d'élégance du Hampton Court Palace, le concours d'élégance Goodwood Cartier Style et Luxe, le concours d'élégance de Pebble Beach, le Salon Privé et The Quail, A Motorsports Gathering.

