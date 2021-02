Blackline Safety obtient un financement de 15 M$ accordé par la Banque Nationale du Canada et basé sur les revenus récurrents





Blackline Safety Corp. (TSX.V:BLN), une entreprise technologique génératrice de revenus récurrents qui dispose d'un solide fonds de roulement, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une offre de facilité de financement de 15 millions de dollars accordée par la Banque Nationale du Canada. La société a travaillé avec le Groupe Technologie et innovation de la Banque, qui apporte un soutien spécialisé aux entreprises technologiques à croissance rapide au Canada. Ce nouvel instrument de crédit renforce la flexibilité financière de Blackline au-delà de sa position capitalisée actuelle, à la suite de la clôture d'un placement privé par courtage réalisé en septembre 2020.

« Nous sommes très heureux de nous associer à la Banque Nationale pour ce nouveau chapitre de notre croissance. Ce mécanisme de financement basé sur les revenus récurrents fournira à Blackline une stratégie de fonds de roulement encore plus flexible, et nous garantira une meilleure préparation pour développer nos activités et déployer des technologies connectées en matière de sécurité et de travail avec les entreprises du monde entier », a déclaré Shane Grennan, directeur financier de Blackline Safety.

« Le Groupe Technologie et innovation de la Banque Nationale est très heureux de s'associer à Blackline afin de soutenir sa formidable histoire de croissance. Cette collaboration démontre une fois de plus notre engagement solide envers l'économie exportatrice du Canada. C'est également l'occasion de mettre de l'avant le talent technologique canadien de haut calibre pour contribuer à construire une économie plus forte et résiliente », a déclaré Irfan S. Daya, directeur général ? Centre et Ouest canadien du Groupe Technologie et innovation de la Banque Nationale du Canada.

Le mécanisme de financement consiste en un crédit d'exploitation de 15 millions de dollars dont la base d'emprunt est financée par les revenus mensuels récurrents de Blackline, lui donnant ainsi une plus grande flexibilité financière pour soutenir ses activités quotidiennes et sa croissance mondiale continue. Dans le cadre de ce mécanisme de financement, Blackline s'associe à la Banque Nationale du Canada pour les opérations bancaires canadiennes, notamment pour les investissements, les opérations de change et les comptes d'exploitation. Le mécanisme de financement est garanti, y compris par un accord de garantie générale sur les biens de Blackline Safety Corp. et de sa filiale Blackline Safety Europe Ltd.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 332 milliards de dollars au 31 octobre 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 500 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader mondial de la sécurité connectée qui permet de garantir que chaque travailleur puisse accomplir son travail et rentrer chez lui en toute sécurité tous les jours. Blackline fournit des technologies de sécurité portables, des systèmes de contrôle du gaz individuel et par zones, des logiciels connectés au nuage et des analyses de données pour répondre aux défis exigeants en matière de sécurité et accroître la productivité des organisations dans plus de 100 pays. Les portables Blackline Safety constituent une sécurité pour des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, qui ont signalé plus de 100 milliards de points de données et lancé plus de cinq millions d'interventions d'urgence. Grâce à la connectivité cellulaire et satellitaire, nous faisons en sorte que l'aide se trouve toujours à portée de main. Pour plus d'informations, visitez le site www.BlacklineSafety.com et connectez-vous à nos adresses Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

