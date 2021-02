Prenez garde aux sollicitations du soi-disant cabinet Lavoie-Finance





MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») met en garde les consommateurs québécois contre les sollicitations frauduleuses du soi-disant cabinet Lavoie-Finance.

Selon les informations recueillies par l'Autorité, des personnes utiliseraient le nom et le numéro de certificat de représentants inscrits auprès de l'Autorité et contacteraient les victimes potentielles via le service de messagerie Facebook Messenger pour leur proposer des prêts à la consommation comportant des taux très intéressants.

De plus, ces personnes utiliseraient parfois la page Facebook d'une connaissance ou d'un membre de la famille d'une victime potentielle pour la contacter afin de lui recommander les services de cabinets frauduleux ou vanter les mérites des prêts qu'ils offrent. Les victimes, croyant se faire recommander des produits et services financiers par des proches, seraient ensuite dirigées vers des sites Internet frauduleux contenant certaines coordonnées des représentants inscrits dont l'identité aurait été usurpée.

L'Autorité précise qu'aucun cabinet du nom de « Lavoie-Finance » n'est inscrit auprès d'elle et que les représentants dûment inscrits Suzanne Lavoie et Jonathan Marquis ne sont par conséquent pas rattachés à ce soi-disant cabinet ou au site www.lavoie-finance.ca et ne sont pas liés à ces sollicitations frauduleuses.

À ce sujet, l'Autorité tient à préciser que l'offre de prêts à la consommation n'est pas une activité encadrée par l'Autorité. L'offre de tels prêts, si elle n'est pas proposée par une banque à charte canadienne, une caisse populaire, une société de fiducie ou une société d'épargne, est une activité qui nécessite une inscription auprès de l'Office de la protection du consommateur.

L'Autorité tient à rappeler que des fraudeurs utilisent parfois les renseignements d'entreprises et d'individus inscrits auprès de l'Autorité afin de donner une apparence de légitimité à leurs activités.

En effet, l'Autorité a constaté que les fraudeurs utilisent le nom d'un cabinet inscrit afin d'inciter des consommateurs à contracter une assurance ou à se procurer des produits financiers. Les fraudeurs peuvent même aller jusqu'à utiliser le nom d'un représentant rattaché à ce cabinet, toujours dans l'optique de donner à leurs victimes l'illusion qu'elles traitent avec un représentant dûment inscrit. Dans les faits, les produits d'assurance ou financiers sont inexistants et les victimes ne récupèrent jamais leur argent. De plus, elles risquent de subir un vol d'identité qui permettra aux fraudeurs de s'enrichir à leur détriment.

Nous vous recommandons donc d'effectuer les vérifications ou démarches suivantes avant de contracter une assurance ou de vous procurer des produits financiers :

Vérifiez auprès de l'Autorité si l'entreprise ou l'individu avec qui vous communiquez est bel et bien inscrit auprès de l'Autorité en consultant le Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer ou contactez le Centre d'information de l'Autorité;

Utilisez les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'individu apparaissant au Registre afin de vous informer sur la validité de l'offre qui vous a été faite;

Ne dévoilez pas vos renseignements personnels et n'effectuez pas de virement d'argent avant d'avoir effectué ces vérifications.

Si vous avez été victime de ce stratagème, veuillez contacter l'Autorité et les organismes suivants :

