Payfare dépose un prospectus provisoire pour son premier appel public à l'épargne

TORONTO, le 9 février 2021 /CNW/ - Payfare Inc. (« Payfare ») a déposé aujourd'hui un prospectus provisoire auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada à l'égard d'un premier appel public à l'épargne proposé visant ses actions ordinaires (le « placement »).

Le placement est censé être effectué par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP.

Le prospectus provisoire contient des renseignements importants visant le placement et est susceptible d'être complété ou modifié. Le prospectus provisoire est disponible sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Il n'y aura aucune vente ni aucune acceptation d'une offre d'achat des actions ordinaires avant qu'un visa pour le prospectus définitif n'ait été délivré. Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de Payfare dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Ces titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, avec ses modifications (la « Loi de 1933 »), ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières étatique des États-Unis et ils ne peuvent être offerts ni vendus dans ce pays, sauf en conformité avec les exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables des États-Unis ou conformément à une dispense s'y rapportant.

Payfare

Payfare est une société mondiale de technologie financière activant des solutions bancaires numériques et de paiement instantané ou quasi-instantané pour l'effectif à la demande d'aujourd'hui. Les partenaires de Payfare s'associent à d'importantes plateformes du travail à la demande au sein de l'économie du travail à la demande afin de promouvoir l'inclusion et l'autonomisation financières pour la prochaine génération de travailleurs à la demande.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.payfare.com ou:

Lindsey Abshire

(337) 772-8357

lindsey@fletchergroupllc.com

