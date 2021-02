Le logiciel Lakeside s'intègre à ServiceNow pour favoriser une gestion proactive des services informatiques





BOSTON, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Lakeside Software a annoncé aujourd'hui la disponibilité de SysTrack Root Cause Analysis, une application pour ServiceNow qui fournit des renseignements sur les terminaux pour permettre au centre d'assistance de procéder à des opérations proactives et améliorer l'efficacité des collaborateurs.

L'intégration fournit un contexte pour l'analyse des causes fondamentales au sein de la plateforme de gestion des services informatiques ServiceNow, notamment les détails de l'appareil, l'évaluation de l'expérience de l'utilisateur final, les principaux problèmes et les capteurs critiques. Les capteurs de Lakeside détectent les conditions et les anomalies défavorables, qui sont mises en évidence avec des pistes de résolution suggérées pour aider les agents à traiter les problèmes de manière proactive et à minimiser les impacts sur la productivité.

Lorsqu'une analyse plus approfondie est nécessaire, les agents peuvent remonter dans le temps jusqu'au lieu de l'incident avec un aperçu des performances enregistré lors de l'émission du ticket. La fonction Black Box de Lakeside élimine le besoin de communiquer avec l'employé qui a soumis le billet, ce qui lui permet de continuer à travailler sans interruption.

« L'intégration de Lakeside à ServiceNow permet au centre d'assistance de procéder plus efficacement en fournissant les renseignements nécessaires pour résoudre les problèmes de façon proactive sans faire appel à l'utilisateur final », a déclaré Mark Slaga, directeur général des services numériques en milieu professionnel chez IBM. « Avec l'ajout des capteurs uniques de Lakeside au sein de la plateforme ServiceNow et la capacité d'IBM à créer des capteurs personnalisés, nous pouvons accélérer le support à distance, améliorer la qualité du service et éliminer de manière transparente les obstacles à la productivité grâce à la gestion prédictive. »

Lakeside a récemment été nommé leader dans The Forrester New Wavetm :Gestion de l'expérience de l'utilisateur final, T4 2020. Le rapport, qui évaluait les 11 principaux fournisseurs de la gestion de l'expérience de l'utilisateur final selon 10 critères, classait Lakeside comme étant différenciée dans le critère d'intégration des tiers.

« Nous sommes toujours à la recherche d'occasions permettant de fournir des renseignements exploitables au moment opportun », a déclaré Ben Murphy, directeur principal de la gestion des produits chez Lakeside. « Grâce à notre intégration avec ServiceNow, les clients peuvent fournir au centre d'assistance L1 les informations nécessaires pour traiter plus rapidement les tickets et améliorer la qualité du service sans quitter la plateforme Now Platform. »

