L'Empire State Building célébrera le Nouvel An lunaire avec une cérémonie virtuelle d'illumination et des vitrines décorées sur la Cinquième Avenue





Le gratte-ciel le plus célèbre au monde marquera le début de l'année du Buffle en partenariat avec le Consulat général de la Chine à New York

NEW YORK, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui qu'il célébrera le Nouvel An lunaire en partenariat avec le Consulat général de la Chine à New York. Le 10 février, sa tour de renommée mondiale s'illuminera et une nouvelle vitrine à l'image de la Fête du printemps qui célèbre l'Année du Buffle sera dévoilée dans le hall situé sur la Cinquième Avenue.

Le 10 février 2021, juste avant le coucher du soleil à 17 h (HNE), des invités du monde entier pourront assister à la cérémonie virtuelle d'illumination sur la page YouTube de l'Empire State Building et assister au moment de l'allumage qui fera passer au rouge la fameuse tour du bâtiment en prévision de la première nouvelle lune du calendrier lunaire, le 12 février. Anthony E. Malkin, PDG de l'Empire State Realty Trust, prononcera une allocution en compagnie de l'ambassadeur Huang Ping, consul général du Consulat général de la République populaire de Chine à New York. Dès la fin de l'événement, la cérémonie sera disponible sur le site Web du Consulat général, WeChat, et Instagram.

L'Empire State Building célébrera également le Nouvel An lunaire avec une vitrine de qualité muséale dans son hall donnant sur la Cinquième Avenue intitulée « Back to Order » qui pourra être contemplée du 10 février 2021 au 10 mars 2021. Imaginée par United Design Lab en collaboration avec China Arts and Entertainment Group Ltd, l'exposition raconte l'histoire du buffle comme symbole d'un retour à la normale en 2021 après une année hors du commun Le buffle est présenté au fil de quatre scènes, dans lesquelles il accueille le printemps, symbolise la paix, se dresse comme un protecteur contre les inondations pour apporter un climat favorable et inaugure une récolte prospère. Les vitrines respectent l'importance de symboles historiques chinois en reprenant des éléments traditionnels comme les calebasses, les nuages de bon augure, les fleurs de lotus, les grenades et les lanternes volantes. Les fenêtres du hall donnant sur la Cinquième Avenue ne sont accessibles qu'aux locataires de l'ESB et aux visiteurs de l'Observatoire de l'ESB.

« Le Nouvel An lunaire est un événement important pour les Chinois et les personnes d'origine chinoise du monde entier. Les familles se déplacent pour célébrer ensemble. Compte tenu de la pandémie de COVID-19 qui trouble toujours le monde, nous honorons cette célébration avec notre éclairage spécial et significatif des tours et notre vitrine fantastique, a déclaré Jean-Yves Ghazi, président de l'Empire State Building Observatory Experience. L'ESB offre ses meilleurs voeux à ses amis qui célèbrent le Nouvel An lunaire et l'Année du Buffle, et leur souhaite une nouvelle année riche et heureuse. Il est ouvert et prêt à accueillir à nouveau tout le monde à New York. »

Pour en savoir plus sur l'Empire State Building, ses éclairages et ses événements spéciaux, consultez le site https://www.esbnyc.com/.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, qui surplombe le centre de Manhattan du haut de ses 443 mètres (de la base au sommet de l'antenne), est la propriété d'Empire State Realty Trust, Inc (« ESRT ») (ESRT: NYSE). Il s'agit du bâtiment le plus célèbre au monde. L'année 2021 marque le 90e anniversaire de l'immeuble en tant que lieu emblématique au coeur de la ville de New York.

Grâce à de nouveaux investissements en efficacité énergétique et dans les infrastructures, les aires publiques et les aménagements, l'Empire State Building a attiré des locataires de premier ordre provenant de plusieurs industries du monde entier. L'Empire State Building fait partie du portefeuille de près de 938 321 mètres carrés d'ESRT. ESRT est un leader en matière d'efficacité énergétique dans l'environnement bâti et la durabilité, et son portefeuille immobilier commercial est le premier à obtenir la cote santé et sécurité de WELL aux États-Unis, une cote de vérification par une tierce partie fondée sur des données probantes pour tous les types d'installations, axée sur les politiques opérationnelles, les protocoles d'entretien, les plans d'urgence et l'éducation des intervenants pour aborder dès maintenant un environnement touché par la COVID-19 et les questions plus vastes de santé et de sécurité pour l'avenir.

Empire State Realty Trust, Inc a obtenu la meilleure note possible dans l'évaluation immobilière GRESB de 2020, soit 5 étoiles et la cote Green Star ainsi qu'une note de 88/100. Ce résultat situe l'ESRT dans les meilleurs 20 % parmi tous les répondants. Les évaluations GRESB sont reconnues mondialement en tant que norme rigoureuse qui est généralement considérée comme l'une des meilleures mesures de la performance de la durabilité des entreprises et fonds immobiliers.

Le gratte-ciel a été désigné comme la destination de voyage la plus populaire au monde selon une étude réalisée par Uber, en plus d'être nommé immeuble favori des États-Unis dans un sondage mené par l'American Institute of Architects. L'Empire State Building figure au premier rang des attractions de la ville de New York dans la 2e édition de l'Ultimate Travel List du Lonely Planet. Pour en savoir plus sur l'Empire State Building, consultez le site www.empirestatebuilding.comou les pages www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possède, gère, exploite, acquiert et repositionne des bureaux et des commerces de vente au détail à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, l'immeuble le plus célèbre au monde. Le portefeuille de bureaux et de commerces de détail de la société comprend près de 938 321 mètres carrés louables au 30 septembre 2020, soit environ 836 127 mètres carrés louables dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York. L'entreprise possède environ 65 032 mètres carrés louables dans son portefeuille de commerces de vente au détail.?

L'Empire State Realty Trust est un leader en matière d'efficacité énergétique spécialisé dans l'environnement bâti et la durabilité, avec 76 % du portefeuille admissible certifié ENERGY STAR et entièrement alimenté par l'énergie éolienne renouvelable. Il s'agit du premier portefeuille immobilier commercial aux États-Unis à obtenir la cote santé-sécurité WELL vérifiée par une tierce partie et fondée sur des données probantes. En outre, l'ESRT a reçu la meilleure note possible dans l'évaluation immobilière GRESB de 2020, soit 5 étoiles, et la cote Green Star pour sa performance en matière de durabilité dans l'immobilier et a été nommé représentant Fitwel de bâtiments sains et performants. Pour en savoir plus sur Empire State Realty Trust, consulter le site empirestaterealtytrust.com et suivez ESRT sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. ?

