Important projet d'expansion pour STIM !





SHERBROOKE, Québec, 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- STIM est fière d'annoncer qu'elle a conclu une entente stratégique avec le Groupe Yvan Frappier pour l'entreprise Services d'entretien Piervan. De plus, STIM a fait l'acquisition de l'ensemble des équipements de l'entreprise Constructions EDB, soit la division « usine » du groupe.



Services d'entretien Piervan oeuvre principalement dans l'installation, l'entretien et la réparation d'équipement, de tuyauterie, de réservoirs, de séchoirs et de convoyeurs. Ses activités se situent principalement dans les domaines manufacturiers, pétroliers ainsi que le marché des pâtes et papiers. Grâce aux nouveaux équipements acquis, l'atelier de STIM pourra désormais concevoir et fabriquer des réservoirs, des passerelles & mezzanines, des équipements mécaniques, des gabarits, de la tuyauterie et de l'outillage industriel.

« Nous sommes ravis d'accueillir les employés chevronnés de EDB et Piervan dans la belle famille du groupe. Avec la force de notre jeunesse d'entreprise jumelée à l'expérience et le savoir des nouveaux arrivants, nous formerons une équipe complète qui est là pour durer. Avec l'arrivée des nouveaux employés spécialisés en soudure haute pression et en tuyauterie, la capacité en main-d'oeuvre doublera et les clients pourront ainsi bénéficier d'une offre de service plus complète » : a déclaré David Marchand, président de STIM.

STIM a pour mission de développer une offre de service complète pour la réalisation de projets industriels et de maintenance pour l'ensemble des industries primaires, secondaires et tertiaires au Québec. Ainsi, vous pourrez bénéficier des services d'un atelier de fabrication, de mécanique et de maintenance industrielle, de tuyauterie industrielle par le biais d'un service « clé en main » spécialisé.

