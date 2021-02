LA BAIE D'HUDSON ET NEO FINANCIAL ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE QUI OFFRE AUX CANADIENS UNE EXPÉRIENCE DE CRÉDIT NUMÉRIQUE PLUS AVANTAGEUSE





La Baie d'Hudson et Neo Financial s'associent pour offrir aux Canadiens une nouvelle carte de crédit Mastercard La Baie d'Hudson, intégrée numériquement, qui améliorera l'expérience des clients et récompensera mieux leur mode de vie. La carte de crédit Mastercard La Baie d'Hudson, développée par Neo, permettra aux clients de faire leurs achats, d'échanger des récompenses et de gérer la sécurité de leur compte plus facilement que jamais. Sans frais annuels ni frais de dépassement de limite, elle offre une remise en argent sur les achats quotidiens et un service de soutien amélioré grâce à une application personnalisée. Les Canadiens peuvent en faire la demande et ouvrir un compte pour leur nouvelle carte Mastercard La Baie d'Hudson en quelques minutes seulement à partir de leur téléphone, à compter de mars à l'extérieur du Québec et d'avril au Québec.

« Alors que nous menons notre stratégie axée sur l'ère numérique, nous évoluons dans toutes les facettes de notre activité pour améliorer l'expérience client », indique Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie d'Hudson. « Fondé sur l'innovation et sur l'esprit d'entreprise, un partenariat avec une entreprise canadienne nous aidera à offrir une meilleure expérience de magasinage aux clients de La Baie d'Hudson et à les récompenser lorsqu'ils font leurs achats chez nous par le fait même. »

« Notre partenariat avec La Baie d'Hudson démontre l'occasion favorable liée aux solutions et produits financiers numériques qui offrent une plus grande valeur et une meilleure expérience pour les clients », déclare Andrew Chau, président et chef de la direction de Neo Financial. « Neo Financial s'efforce de réinventer chaque point de contact financier des Canadiens et de reconstruire ces expériences depuis le début avec une approche centrée sur le client. La carte Mastercard La Baie d'Hudson fournie par Neo est la prochaine génération de cartes de crédit et d'innovation dans le commerce de détail qui offrira une expérience unique et très profitable pour tous. »

Du processus de demande simple avec approbation quasi instantanée au service amélioré et aux fonctions de sécurité qui incluent l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale des téléphones directement par l'application Neo Financial, cette carte Mastercard La Baie d'Husdson est l'une des options de crédit les plus avancées pour les Canadiens à ce jour. En quelques minutes, les clients peuvent être approuvés, télécharger leur carte dans leur portefeuille numérique et commencer immédiatement à faire des achats. Dans le cadre de cette nouvelle expérience, la Compagnie de la Baie d'Hudson offrira le paiement sans contact à ses caisses, un peu plus tard cette année.

Tous les clients de La Baie d'Hudson sont invités à s'inscrire pour être les premiers à savoir quand la procédure de demande officielle sera lancée. Les détenteurs de carte actuels peuvent continuer à utiliser leur carte jusqu'au 3 mai 2021.

La carte de crédit Mastercard La Baie d'Hudson fournie par Neo possède les caractéristiques suivantes et plus encore :

Gagnez en moyenne 2 % de remise en argent auprès de milliers de partenaires et d'entreprises Neo Financial locaux et nationaux, incluant la majorité des grandes stations d'essence et épiceries, des restaurants, des salles d'entraînement, des cafés et plusieurs autres.

auprès de milliers de partenaires et d'entreprises Neo Financial locaux et nationaux, incluant la majorité des grandes stations d'essence et épiceries, des restaurants, des salles d'entraînement, des cafés et plusieurs autres. Gagnez le double des points Primes La Baie d'Hudson sur chaque dollar d'achats effectués à La Baie d'Hudson ou 2 points pour presque chaque dollar d'achats effectués ailleurs.

sur chaque dollar d'achats effectués à La Baie d'Hudson ou 2 points pour presque chaque dollar d'achats effectués ailleurs. Pas de frais annuels ou de dépassement de limite .

. Accumulez encore plus de points toute l'année avec les offres, les événements et les promotions réservés aux membres.

de points toute l'année avec les offres, les événements et les promotions réservés aux membres. Recevez des alertes proactives et des notifications en temps réel pour que vous puissiez vivre votre vie avec moins de soucis.

et des notifications en temps réel pour que vous puissiez vivre votre vie avec moins de soucis. La sécurité en un clic. Verrouillez ou faites remplacer votre carte, désactivez les transactions en ligne et plus encore, directement depuis l'application.

en un clic. Verrouillez ou faites remplacer votre carte, désactivez les transactions en ligne et plus encore, directement depuis l'application. Gérez tout à distance. Grâce à l' application numérique de pointe de Neo, tout est accessible depuis votre téléphone.

Grâce à l' de pointe de Neo, tout est accessible depuis votre téléphone. Pour vous sentir en sécurité : La carte de crédit Mastercard La Baie d'Hudson inclut la Protection Responsabilité zéro de Mastercard contre les frais non autorisés ou frauduleux.

La carte Mastercard La Baie d'Hudson peut être utilisée partout où la carte Mastercard est acceptée à travers le monde. Pour obtenir des précisions, y compris sur les conditions, veuillez visiter le site labaie.com/neo.

À propos de La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, La Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 88 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Ses rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

À propos de Neo Financial

Neo Financial (Neo) est une entreprise technologique qui déploie tous ses efforts pour offrir une meilleure expérience financière à tous les Canadiens. Fondée en 2019 par les cofondateurs de SkipTheDishes (Skip, du resto jusqu'à vous), Neo réinvente les dépenses, les économies et les récompenses en utilisant la technologie pour simplifier les finances et créer des expériences avantageuses pour tous les Canadiens.

Grâce à des partenariats avec les principales institutions financières, Neo offre à ses membres un moyen sécurisé de faire leurs achats et d'épargner. La carte de crédit Neo est émise par ATB Financial et soutenue par le réseau Mastercard, et le compte épargne Neo est fourni par la Banque Concentra, un établissement membre de la SADC, et est admissible à l'assurance dépôts de la SADC. Neo a son siège social à Calgary, en Alberta, et est soutenue par les meilleurs investisseurs en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le site neofinancial.com.

