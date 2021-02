Vakrangee Limited figure dans le S&P Global Sustainability Yearbook 2021





- Les performances de Vakrangee en matière de durabilité se situent dans la tranche des 15 % supérieurs du secteur et figure parmi les entreprises durables les plus performantes au monde

MUMBAI, Inde, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Vakrangee Limited a l'honneur de faire partie, pour la première, du S&P Global Sustainability Yearbook 2021. Vakrangee s'est fait une place dans l'annuaire et a obtenu un score ( S&P Global Scores ) parmi le top de 15 % du secteur.

Le Sustainability Yearbook 2021 est l'une des publications les plus complètes au monde, qui fournit une analyse approfondie de la responsabilité des entreprises. S&P Global, qui a racheté la branche ESG Ratings de RobescoSAM, a évalué en 2021 plus de 7 000 entreprises dans 61 secteurs cette année. Seuls 630 leaders du développement durable ont été sélectionnés pour l'annuaire de cette année sur la base de leurs scores S&P Global ESG calculés par le CSA (Corporate Sustainability Assessment).

M. Dinesh Nandwana, directeur général du groupe Vakrangee Ltd, a déclaré à ce sujet : « Nous sommes extrêmement fiers de faire partie du SAM Sustainability Yearbook et d'être reconnus pour notre dévouement à l'éthique et l'importance que nous accordons au développement durable à tous les niveaux de notre modèle commercial. Cette reconnaissance reflète notre engagement en faveur de la durabilité ».

M. Manjit Jus, responsable mondial de la recherche ESG chez S&P Global, a déclaré : « Nous félicitons Vakrangee Limited d'avoir obtenu une place dans le Sustainability Yearbook 2021. Avec plus de 7 000 entreprises évaluées, une place dans l'annuaire est une véritable déclaration d'excellence en matière de durabilité des entreprises. »

Cette reconnaissance mondiale reflète notre engagement à améliorer nos normes de gouvernance d'entreprise et de transparence. Vakrangee a obtenu une reconnaissance mondiale sur diverses plateformes pour ses performances ESG supérieures :

Classement Sustainalytics ESG Risk : N°1 mondial dans le classement sur les 668 entreprises évaluées dans le secteur des services logiciels.

RobecoSAM ? S&P Global ESG Score : 13e entreprise dans le classement mondial du secteur et 9e entreprise dans le classement mondial du secteur de la gouvernance d'entreprise.

Score CDP pour l'environnement : A fait preuve d'une solide transparence en matière d'environnement, a obtenu le score « B » du CDP par rapport au score moyen de l'Asie, soit « D ».

Indice Bloomberg Gender Equality : Inclus dans le GEI 2021 de Bloomberg. Le GEI de Bloomberg regroupe 380 entreprises à travers le monde.

À propos de Vakrangee Limited (BSE Code : 511431) (NSE: VAKRANGEE)

Vakrangee est une entreprise à vocation technologique qui s'emploie à mettre en place le plus grand réseau de points de vente au détail du dernier kilomètre en Inde pour fournir des services bancaires et financiers en temps réel, des guichets automatiques, des assurances, une gouvernance électronique, du commerce électronique et des services logistiques aux marchés ruraux, semi-urbains et urbains non desservis.( www.vakrangee.in )

Contact pour les médias :

Ammeet Sabarwal

Directeur de la communication et de la stratégie

ammeets@vakrangee.in

91-22-67765100

