Investissements PSP se classe parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour 2021





MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est fier d'avoir été nommé l'un des meilleurs employeurs de Montréal pour la quatrième année consécutive.

Les meilleurs employeurs de Montréal est une compétition annuelle qui reconnaît les employeurs de la région du Grand Montréal qui sont au premier rang de leur secteur à offrir des milieux de travail exceptionnels. Les bureaux d'affaires d'Investissements PSP sont situés à Montréal depuis l'an 2000.

« Nous sommes honorés de figurer une fois de plus parmi une liste impressionnante d'employeurs dans notre ville, en particulier dans le contexte exceptionnellement difficile engendré par la pandémie de COVID-19 », déclare Neil Cunningham, président et directeur général d'Investissements PSP. « Une telle reconnaissance valide et renforce notre engagement permanent à favoriser un milieu de travail inclusif et diversifié, où nos employés peuvent s'épanouir, apprendre, se développer et - même dans les moments difficiles - se rassembler en équipe pour se soutenir activement les uns les autres et soutenir nos communautés locales. »

« Nous sommes passés à un environnement de travail virtuel en mettant les gens au premier plan, en maintenant des liens humains et en travaillant ensemble pour explorer des modèles de télétravail plus flexibles et plus autonomes », déclare Giulia Cirillo, première vice-présidente et chef mondiale des Ressources humaines et communications d'Investissements PSP. « Nos initiatives d'inclusion et de diversité menées par les employés nous ont donné un élan énergique et ont créé des moments charnières pour PSP. Tout au long de l'année, plus de 100 contributeurs directs à notre Conseil pour l'inclusion et la diversité ont fait entendre leur voix pour sensibiliser et faire progresser le changement. Ils nous aident à connecter sur le plan humain, à créer des moments qui comptent et à renforcer les comportements qui favorisent notre culture. »

Les projets qui font avancer Investissements PSP

Parmi les nouveaux projets et initiatives qui ont contribué à la reconnaissance continue d'Investissements PSP comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal, mentionnons :

Continuer à développer nos talents, à améliorer l'expérience des employés et à l'adapter à la nouvelle réalité virtuelle. Dans le cadre de notre série de programmes de développement intitulée À la façon PSP, nous avons créé un nouveau programme de formation pour les nouveaux cadres et avons lancé le programme Parcours de leadership pour les hauts dirigeants.

Continuer à donner la priorité à l'inclusion et à la diversité grâce à nos huit groupes d'affinité, dont les initiatives comprennent un groupe de discussion d'une semaine offrant 18 sessions auxquelles participent plus de 600 employés. Même pendant la pandémie, ces groupes d'affinité ont rapidement adapté leurs initiatives et leurs objectifs à une nouvelle réalité virtuelle. Ils se sont concentrés sur les objectifs d'inclusion d'Investissements PSP tout en trouvant des moyens pour que les employés se comprennent et aient de l'empathie les uns pour les autres.

Réaliser un audit systémique de l'inclusion pour mieux cibler ses initiatives d'inclusion et de diversité et identifier tout obstacle systémique potentiel. Nous avons notamment intégré un sondage d'auto-identification et un score d'inclusion dans notre sondage sur l'engagement des employés, qui nous a permis d'obtenir une image plus claire de la population des employés, de leur voix et de leurs besoins. L'engagement des employés d'Investissements PSP obtient régulièrement des résultats supérieurs aux normes de l'industrie.

Adapter en permanence les avantages sociaux pour répondre aux besoins d'une population d'employés diversifiée, y compris des services de soins de santé virtuels, un soutien virtuel en matière de santé mentale et un complément de salaire de 100 % pendant 26 semaines pour toutes les mères qui accouchent et les aidants naturels. Les aidants naturels secondaires ont également droit à un complément de salaire de 100 % pendant cinq semaines.

Investissements PSP s'engage à adopter des pratiques de classe mondiale pour soutenir sa main-d'oeuvre mondiale en expansion. Sa candidature à Les meilleurs employeurs de Montréal a été jugée sur la base de huit critères indicatifs du succès de l'entreprise et de la satisfaction des employés : (1) lieu de travail; (2) atmosphère et aspect social; (3) avantages médicaux, financiers et familiaux; (4) vacances et congés; (5) communications avec les employés; (6) gestion du rendement; (7) formation et perfectionnement des compétences; et (8) participation communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations dans leur domaine afin de déterminer lesquelles offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 169,8 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2020. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

