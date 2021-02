Le groupe d'entreprises Club CAA opte pour la solution IFRS 17 d'Aptitude Software





La souplesse offerte par la solution et l'expertise financière sont primordiales pour l'assureur canadien

LONDRES, 9 février 2021 /CNW/ - Aptitude Software, un important fournisseur de solutions de gestion financière, est ravi d'accueillir le groupe d'entreprises Club CAA en tant que son plus récent client canadien dans le domaine de l'assurance. Il rejoint ainsi un groupe mondial bien établi de clients du secteur de l'assurance.

Le groupe Club CAA a opté pour la solution IFRS 17 d'Aptitude en raison de sa souplesse et du fait qu'elle intègre l'expertise et les connaissances acquises lors de nombreuses mises en oeuvre réussies. Les fonctionnalités prêtes à être utilisées, comme les modèles IFRS 17, les événements comptables et les divulgations, réduiront les risques et les coûts associés à la mise en oeuvre.

Le groupe d'entreprises Club CAA est composé de deux clubs automobiles, CAA South Central Ontario et CAA Manitoba, qui offrent des services d'assistance routière, de voyage, d'assurance et d'épargne à plus de 2,2 millions de membres. Il comprend également la compagnie d'assurance CAA, une entreprise nationale d'assurances multirisques, la compagnie d'assurance voyage Orion et Echelon Assurance, une compagnie d'assurance spécialisée. Ces trois compagnies d'assurance ont choisi la solution IFRS 17 d'Aptitude afin de soutenir leur programme de conformité.

Le groupe Club CAA fait partie de l'Association canadienne des automobilistes (CAA), une fédération de huit clubs indépendants et l'une des plus grandes organisations de consommateurs au Canada, qui compte plus de six millions de membres.

Apra Sekhon, chef de l'innovation pour le groupe Club CAA, a affirmé : « La solidité des références d'Aptitude, le caractère complet de sa solution IFRS 17 ainsi que la nature et l'orientation spécialisées de son organisation ont fait pencher la balance lorsque nous avons pris cette décision. Sa compréhension approfondie du secteur de l'assurance et de la norme IFRS 17 nous permettra de mettre cette norme en oeuvre plus rapidement que si nous avions choisi un autre fournisseur. »

Alex Curran, vice-président directeur pour l'Amérique du Nord chez Aptitude Software, a déclaré : « Nous voyons de plus en plus de fournisseurs d'assurances arriver sur le marché à la recherche d'une solution IFRS 17. Notre capacité de mettre en valeur notre expertise IFRS 17, surtout en ce qui concerne la méthode PAA, nous a permis de gagner la confiance de la CAA. »

Aptitude offre deux produits pour accélérer la conformité à la norme IFRS 17. La solution IFRS 17 d'Aptitude est la plus innovante sur le marché et constitue la solution de choix pour de nombreux assureurs du monde entier qui cherchent à se conformer à la norme et à consolider des avantages commerciaux plus généraux. La conformité à la norme IFRS 17 est une solution logicielle en tant que service (SaaS) conçue pour permettre aux clients d'atteindre rapidement la conformité.

Récemment, l'entreprise a été désignée comme chef de file dans son secteur par Chartis dans un rapport intitulé Systèmes de gestion des risques d'assurance pour la conformité à l'IFRS 17 et à la LDTI, 2020 : Le point sur le marché et l'univers des fournisseurs.

À propos d'Aptitude Software

Aptitude Software fournit des solutions logicielles qui permettent aux professionnels de la finance de gérer leurs activités à l'échelle mondiale, de prévoir les résultats des décisions et de se conformer aux réglementations complexes. Alliant de façon unique une expertise financière approfondie et une riche technologie d'IP, Aptitude fournit aux dirigeants financiers les outils dont ils ont besoin pour transformer leur entreprise et réaliser leurs ambitions. Aptitude Software est une entreprise exploitée par Aptitude Software Group plc.

Veuillez consulter le site suivant : https://www.aptitudesoftware.com

À propos du groupe Club CAA

Depuis plus de 100 ans, la CAA aide les Canadiens à se déplacer de façon sécuritaire et en étant protégés. Le groupe d'entreprises Club CAA est composé de deux clubs automobiles, CAA South Central Ontario et CAA Manitoba, qui offrent des services d'assistance routière, de voyage, d'assurance et d'épargne à plus de 2,2 millions de membres.

Il comprend également la compagnie d'assurance CAA, une entreprise nationale d'assurance dommages, la compagnie d'assurance voyage Orion et Echelon Assurance, une compagnie d'assurance spécialisée.

Veuillez consulter le site suivant : https://www.caasco.com/about-us/corporate-news

