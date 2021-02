Basecare introduit le premier stock de séquençage génétique à la Bourse de Hong Kong, inaugurant ainsi la troisième génération de kits de FIV en Chine





HONG KONG, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Basecare (Suzhou Basecare Medical Corporation Limited), une entreprise innovante de tests génétiques de procréation assistée, est aujourd'hui officiellement inscrite au conseil d'administration de HKEX (HKG : 2170). Environ 66,667 millions d'actions ont été émises et le total des fonds collectés s'est élevé à 1,82 milliard de dollars de Hong Kong. Le prix initial était de 27,36 de dollars de Hong Kong par action et les actions ont été sursouscrites 403 fois, soit une hausse de 60 % au moment de la publication du présent communiqué, pour une valeur marchande totale de 8,92 milliards de dollars de Hong Kong.

Cette cotation représente une étape importante dans l'histoire de Basecare, une entreprise de pointe qui a attiré sept investisseurs de premier plan de renommée mondiale, dont Orbited, Lake Bleu Capital, China Reform Overseas, Affin Hwang AM, WinTwin Capital, Foresight et Ivy Capital. Basecare est depuis longtemps optimiste quant à l'internationalisation et la diversification du marché des capitaux de Hong Kong, et optimiste quant à l'industrie chinoise de la procréation assistée. Après cette cotation, Basecare deviendra la première société de séquençage de gènes cotée sur HKEX, ce qui ouvrira la porte à l'industrialisation à grande échelle des kits de détection en tube à essai de troisième génération.

En Chine, un couple sur six a des problèmes de fertilité. Il y a plus de 70 institutions médicales qualifiées pour la troisième génération de tubes à essai en Chine, et le nombre total de cycles de traitement par an est plus de deux fois supérieur à celui des États-Unis, ce qui prouve que la Chine est le plus grand marché de la procréation assistée au monde. Selon un rapport de Frost & Sullivan, le marché chinois des dispositifs médicaux de génétique de la reproduction était de 1,3 milliard de yuans en 2015, et a atteint 3,4 milliards de yuans en 2019, soit un taux de croissance annuel composé de 28,4 %, et devrait atteindre 11,2 milliards de yuans à l'horizon 2024.

Selon la Commission nationale de la santé, le taux moyen de réussite des FIV en Chine était inférieur à 50 % en 2018. La difficulté clinique de la FIV réside dans le fait que la santé d'un embryon n'est déterminée que par la morphologie, mais pas précisément par la génétique. Le kit PGT-A développé par Basecare a rempli le vide clinique de la détection de gènes embryonnaires en Chine et a été considéré comme un produit « National Innovative Medical Device Special Approval ». En février 2020, le kit PGT-A de Basecare a achevé son essai clinique à grande échelle sur des embryons et a été approuvé par la National Medical Products Administration pour sa commercialisation, marquant l'entrée du kit de test génétique FIV de troisième génération de la Chine dans l'ère des « brevets ». Depuis août 2020, le kit PGT-A a été intégré à la norme industrielle nationale obligatoire en tant que dispositif médical de classe III.

Afin que davantage de personnes puissent avoir un enfant en bonne santé de manière plus sûre et moins coûteuse grâce à la technologie des tests génétiques, Basecare a fourni une assurance commerciale avec une limite de réclamation maximale de 400 000 yuans pour chaque test PGT-A, répondant ainsi aux inquiétudes de chaque famille utilisant la technologie des tubes à essai de troisième génération. Actuellement, en s'appuyant sur ses principaux avantages dans le domaine du TGP, Basecare a mis au point une gamme de produits pour le cycle de reproduction complet avec un système de prévention à trois niveaux couvrant les périodes pré-grossesse, prénatale et néonatale. Basecare vise à aider 50 millions de patients infertiles en Chine à avoir des enfants, à garantir que les patients porteurs de gènes de maladies génétiques aient des enfants en meilleure santé et à éliminer les problèmes de fertilité en Chine.

Après avoir été cotée en bourse, Basecare va maintenant établir son siège à Suzhou et construire la plus grande chaîne industrielle d'IVD et un groupe en amont et en aval de fabrication de dispositifs haut de gamme en Chine. Au cours des cinq prochaines années, Basecare achèvera l'enregistrement et la certification de la gamme complète de l'industrie du cycle de reproduction, aidera davantage de familles à avoir des enfants en bonne santé grâce à l'innovation en matière de technologie génétique, contribuera à l'eugénisme national et favorisera continuellement le développement de l'industrie chinoise de la reproduction assistée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1434483/1.jpg

