ZYUS Life Sciences lance un site web et un centre de soins aux patients en français et améliore l'accès aux soins aux patients à l'échelle nationale grâce à un partenariat stratégique avec le service de télésanté HelloMD.





ZYUS Life Sciences Inc. (« ZYUS »), une société canadienne dans le domaine des sciences de la vie, à la pointe de la recherche scientifique et de la mise au point de produits phytopharmaceutiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à HelloMD, un fournisseur de télésanté reconnu, pour aider les patients potentiels à accéder à des conseils médicaux indépendants en français et en anglais. Elle a également lancé une version française de son site Web, à l'adresse ZYUS.ca/fr/, où les patients potentiels peuvent s'inscrire et passer des commandes en français, qui vient s'ajouter à son Centre de soins bilingues. Ces annonces marquent des étapes importantes pour aider les patients enregistrés à travers le Québec et le Canada à accéder aux préparations de cannabinoïdes de première génération de ZYUS dans la langue de leur choix.

ZYUS s'engage à offrir la plus haute qualité, tous les produits étant soumis à des tests rigoureux en vue de garantir des préparations uniformes et standardisées sur lesquelles les patients et les professionnels de santé peuvent compter. Le lancement du site ZYUS.ca/fr/ et l'établissement d'une relation stratégique avec HelloMD ne sont que quelques-unes des nombreuses mesures prises par l'entreprise au cours des deux dernières années pour contribuer à améliorer la qualité de vie des patients, notamment en investissant dans la recherche médicale et les essais cliniques en vue d'approfondir la compréhension scientifique des cannabinoïdes.

Un engagement pour la santé des Québécois

La relation stratégique avec HelloMD permettra de connecter les Québécois à l'une des principales plateformes de soins de santé virtuels pour les services médicaux au Canada, qui offre des conseils médicaux indépendants de professionnels de la santé autorisés sept jours sur sept et ne nécessite qu'un ordinateur ou un téléphone intelligent équipé d'une caméra vidéo. Ce service gratuit et bilingue propose des consultations d'une durée jusqu'à 30 minutes, où les patients peuvent parler de leurs besoins en matière de soins de santé avec les professionnels de la santé d'HelloMD, être informés sur le sujet et recevoir l'autorisation d'acheter des préparations médicales de cannabinoïdes, si le professionnel de la santé d'HelloMD détermine qu'il s'agit de l'approche appropriée pour le patient.

En plus de lancer un site Web en français, l'équipe de soins aux patients de ZYUS offre un soutien compassionnel en français au 1 833 713-2273.

« Nous nous sommes engagés à offrir aux Québécois les normes de soins les plus élevées et nous avons mis sur pied une équipe dévouée pour nous assurer que nous répondons aux besoins de la province, de ses professionnels de la santé et de ses résidents », a déclaré Brent Zettl, directeur général de ZYUS. « En lançant notre relation stratégique avec HelloMD, ainsi que le nouveau site web en français de ZYUS et son centre de soins bilingues, nous assurons une approche pratique, axée sur les soins médicaux, pour améliorer la vie des patients dans tout le pays, dans la langue de leur choix ».

Prendre contact avec un professionnel de la santé

Les patients qui souhaitent prendre rendez-vous pour une consultation en ligne gratuite avec un professionnel de santé agréé de HelloMD peuvent suivre ce processus simple :

Rendez-vous sur le site www.ZYUS.ca/fr/ et cliquez sur le bouton « Planifiez une consultation gratuite » sur la page d'accueil, ce qui vous qui conduira au portail de HelloMD. Saisissez les renseignements sur le patient pour établir un profil en ligne. Prenez rendez-vous avec l'un des professionnels de santé agréés de HelloMD.

Trois étapes simples pour s'inscrire auprès de ZYUS

Les patients potentiels qui souhaitent acheter des produits ZYUS en français peuvent s'inscrire directement sur le site ZYUS.ca/fr/ en suivant un processus simple et rationalisé en trois étapes :

Un document médical doit être rempli par un professionnel de la santé au nom du patient : prenez rendez-vous avec votre professionnel de santé pour remplir le document médical ou planifiez une consultation gratuite en ligne avec l'un des professionnels de santé agréés de HelloMD. Une fois que le document médical est rempli, il peut être envoyé à ZYUS par votre professionnel de la santé ou par HelloMD, ou être téléchargé avec la demande d'inscription. Remplissez le formulaire d'inscription du patient : la demande d'inscription à ZYUS doit être remplie directement sur le site ZYUS.ca/fr/. Confirmation de l'inscription : une fois leur demande approuvée, les patients recevront un courriel de ZYUS confirmant leur inscription.

Les patients potentiels ou les professionnels de la santé qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur ZYUS ou ses produits peuvent visiter le site ZYUS.ca/fr/ ou parler à un membre du Centre de soins aux patients de ZYUS (en français ou en anglais) au 1 833 713-2273.

À propos de HelloMD

HelloMD est une plateforme numérique de premier plan pour les soins de santé parallèles, qui a offert plus de 100 000 consultations virtuelles de professionnels de la santé agréés par des patients. Grâce à sa plateforme technologique mature, au soutien exceptionnel qu'elle assure aux patients et à ses modèles commerciaux flexibles, la société offre des solutions interentreprises qui aident les pharmacies, les cliniques et les producteurs à fournir des soins virtuels de classe mondiale aux patients existants et nouveaux qui consomment du cannabis à des fins médicales. www.hellomd.ca/partner-with-us

À propos de ZYUS Life Sciences Inc.

ZYUS est une entreprise canadienne du secteur des sciences de la vie qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation à l'échelle mondiale de traitements et de produits candidats innovants à base de cannabinoïdes. Grâce à la recherche clinique et au développement de la propriété intellectuelle, nous nous engageons à fournir des huiles, des gélules, des crèmes topiques et d'autres produits thérapeutiques et produits candidats à base de cannabinoïdes de haute qualité aux patients du monde entier. La vision de ZYUS est d'élever les cannabinoïdes au rang de norme de soins et d'élargir le potentiel des préparations à base de protéines afin de transformer la vie des patients. ZYUS : Faire progresser la science du bien-être. Visitez le site www.zyus.com.

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de ZYUS sont sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les attentes concernant nos plans d'affaires, nos activités de recherche, nos gammes de produits et nos services aux patients.

Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être définies par l'utilisation de mots tels que « s'attend à », « prévu », « attente », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « prédit », « continue », « potentiel », « ciblé », « planifie », « possible » et d'autres expressions similaires, ou des déclarations selon lesquelles des événements, des conditions ou des résultats « se produiront » ou « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints, ou la négation de ces termes ou d'autres termes comparables. Les déclarations prospectives sont fondées sur certaines hypothèses et sont soumises à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent au contrôle de la société et ne peuvent être prévus ou quantifiés. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

Par conséquent, le lecteur ne doit pas accorder une confiance excessive aux déclarations et renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Étant donné que les déclarations et renseignements prospectifs portent sur des événements et des conditions futurs, ils comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents.

Le lecteur doit prendre note que la liste des facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. ZYUS n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations ou renseignements prospectifs, écrits ou oraux, concernant les services aux patients proposés ou les offres de produits qui peuvent être faites de temps à autre par elle ou en son nom, sauf si la loi applicable l'exige.

