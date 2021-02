/R E P R I S E -- La créativité au service de la collectivité - Tux Creative Co. lance la fondation Tux Karma pour contribuer au changement/





MONTRÉAL, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Propulsée par une forte volonté de contribuer à la société, l'agence créative montréalaise Tux Creative Co. lance la fondation Tux Karma. OEuvrant dans le domaine de la publicité depuis plus d'une décennie, Tux initie le mouvement et veut inspirer ses clients, ainsi que les acteurs de l'industrie, à s'engager davantage pour le bien collectif. Un pas de plus vers l'affirmation du rôle sociétal des entreprises. Avec un budget de 500 000 $ sur 5 ans, la fondation Tux Karma s'attaquera à différents défis de la société avec des propositions créatives.

En tant qu'entreprise certifiée B Corporation®, Tux Creative Co. a ressenti un besoin urgent, particulièrement vu la situation actuelle, de donner aux membres de son équipe le temps et les ressources financières nécessaires pour leur permettre de mettre leurs compétences et leur créativité au profit du bien commun. « Nos employés sont dotés d'un immense talent qui mérite d'être exprimé au-delà de nos mandats corporatifs. Nous avons soif de changement, et Tux Karma sera porteuse de cette motivation profonde », a déclaré Dominic Tremblay, président et cofondateur de Tux.

Les membres du conseil d'administration de la fondation sont également des personnalités avant-gardistes bien connues dans leurs milieux respectifs. Azamit, fondatrice et directrice de création chez In Toto et SOUK, Danielle Champagne, directrice générale de la Fondation du MBAM, Sophie Bélanger, stratège en innovation ayant collaboré au projet Lab-École, ainsi que les fondateurs de Tux, Dominic Tremblay et Ludwig Ciupka, uniront leurs forces. « En plus de la vaste expertise des membres du conseil d'administration, je suis fier de dire que le CA est avant tout à l'image de nos valeurs de diversité et d'inclusion », a ajouté Dominic Tremblay.

La mission de cette fondation à but non lucratif sera de sensibiliser, d'inspirer et d'agir pour bâtir un avenir plus responsable et plus solidaire. Tux Karma développera des projets, notamment pour l'environnement, le développement durable, l'éducation et la réduction des inégalités raciales, ethniques et sexuelles. Sa vision est de collaborer avec diverses communautés et organisations pour les informer de l'impact social et environnemental qu'elles peuvent avoir et ainsi travailler à éliminer les problèmes qui perdurent. Les premiers projets seront annoncés dans les prochains mois. Le public est invité à suivre les activités de Tux Karma ici.

À propos de Tux Creative Co.

Partenaire créatif compulsif depuis 2010, Tux Creative Co. s'engage à réaliser des projets qui sortent du lot, qui s'éloignent des lieux communs et qui mettent l'indifférence du consommateur à l'épreuve. Tux a lancé des campagnes internationales, repositionné les principaux acteurs du milieu et construit des marques à partir de zéro dans pratiquement toutes les catégories de produits. Depuis 2019, Tux est certifiée B Corporation® et s'engage fièrement à adopter de meilleures façons de faire. Supportant activement le bien-être de ses employés, de sa communauté et de l'environnement, l'agence aide les marques avec lesquelles elle travaille à faire de même.

