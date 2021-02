L'OCPM rend public son rapport de la consultation sur le projet immobilier Îlot Sainte-Catherine et la révision des hauteurs permises dans le Village Shaughnessy avoisinant





MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal rend public aujourd'hui le rapport sur la consultation portant sur le projet immobilier Îlot Sainte-Catherine Ouest et sur le projet de règlement modifiant la hauteur de construction permise sur l'emplacement du projet immobilier et baissant les hauteurs de construction pour le secteur avoisinant.

Le mandat confié à l'Office par le conseil municipal à l'hiver 2020, visait la tenue de consultations publiques sur le projet de règlement P-04-047-207 intitulé «?Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal?», lequel comportait deux objets. Le premier : réduire la densité et la hauteur permises dans le secteur situé entre le boulevard De Maisonneuve, l'axe de la rue Tupper, la rue du Fort et la rue Guy. La hauteur maximale passerait ainsi de 25 à 16 mètres, comme c'est déjà le cas pour le Village Shaughnessy au sud. Le deuxième : augmenter la hauteur de construction permise, qui passerait d'un maximum de 25 à 45 mètres, afin de permettre la construction du projet immobilier Îlot Sainte-Catherine Ouest, situé au 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest.

Cette consultation avait la particularité d'être la première que l'OCPM a conduite entièrement à distance. Après un report de quelques mois, suite au décret de l'urgence sanitaire, l'Office a relancé la consultation en proposant une démarche qui permettait de participer en ligne, par la poste et par téléphone, en tout respect des directives gouvernementales liées à la pandémie de COVID-19. Néanmoins, plusieurs centaines de personnes ont participé aux diverses étapes de la démarche qui s'est déroulée entre le 10 août et le 15 octobre 2020. Les deux parties de la séance d'information ainsi que l'audition des opinions ont généré plus de 1400 visionnements, alors que la commission a reçu 71 opinions écrites, dont sept ont fait l'objet de présentations orales devant les commissaires.

Dans son rapport rendu public aujourd'hui, l'OCPM rend d'abord compte de la difficulté de mener de front deux objets de modification au Plan d'urbanisme. L'intention de l'arrondissement de protéger le patrimoine bâti par un abaissement des hauteurs et densités dans le secteur tout en proposant une augmentation de celles-ci pour un projet immobilier particulier a été mal comprise.

Près de la moitié des personnes ou organisations s'étant exprimées sur le sujet étaient défavorables à la baisse des hauteurs permises et, même parmi celles qui sont en faveur de la modification au Plan d'urbanisme, on émet plusieurs réserves. Ceci amène la commission à recommander de sursoir à la modification proposée et de tenir un débat plus large sur la vision d'aménagement du secteur, incluant la protection et mise en valeur du patrimoine bâti et culturel, soit tenu avant de procéder à ladite modification.

En ce qui a trait au projet immobilier, la commission constate un clivage entre les positions prises par les intervenants institutionnels, communautaires ou socioéconomiques globalement favorables au projet, et les résidents du voisinage, qui ne trouvent pas le projet recevable dans sa forme actuelle. « Pour élaborer leurs recommandations, les commissaires ont aussi évalué le projet en rapport aux orientations et aux objectifs des récentes grandes politiques publiques, tels le PPU du Quartier des grands jardins, la Stratégie centre-ville, la Politique du patrimoine et le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise. Ils ont également pris en considération l'analyse des besoins en consolidation et en logement du quartier. Fort de ce cadre de référence, la commission a recommandé l'adoption du règlement permettant la construction du projet immobilier Îlot Sainte-Catherine Ouest tout en émettant neuf recommandations supplémentaires pour améliorer l'adéquation entre le projet et les besoins du quartier. » a résumé Dominique Ollivier, présidente de l'OCPM. Ces recommandations visent la taille des logements, recommandant un plus grand nombre d'unités de deux et trois chambres à coucher, plus d'attention au développement durable, une meilleure communication entre le promoteur et les résidents et commerçants voisins, ainsi que des mesures de mitigation d'impact durant le chantier.

Toute la documentation ainsi que le rapport peuvent se trouver aux bureaux de l'Office au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414, ainsi que sur son site Internet au ocpm.qc.ca/ilot-sainte-catherine-ouest.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal

