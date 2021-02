Le programme Bourses techno Best Buy Canada pour les écoles, en partenariat avec Samsung Canada, accorde plus de 125 000 $ à des écoles primaires et secondaires partout au pays.





Treize écoles recevront des bourses pour acheter de nouveaux ordinateurs et appareils numériques afin d'inspirer et de motiver les élèves, ainsi que de leur permettre de développer de nouvelles habiletés.

Points saillants de l'annonce :

Parmi plus de 730 établissements participants, 13 écoles primaires et secondaires du Canada ont reçu chacune une bourse en argent pouvant atteindre 10 000 $ de Best Buy Canada, en partenariat avec Samsung Canada.

BURNABY, BC, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Best Buy Canada est fière d'annoncer les 13 établissements primaires et secondaires sélectionnés parmi plus de 730 candidats recevront des bourses d'une valeur combinée totale de 128 000 $, destinées aux cours basés sur la technologie, dans le cadre du programme Bourses techno Best Buy pour les écoles. Grâce à ces bourses, les élèves auront accès aux dernières technologies pour les aider à rester motivés et concentrés tandis qu'ils cheminent vers l'éducation postsecondaire.

« En cette période difficile, nous sommes conscients qu'il est plus important que jamais de donner aux élèves l'accès à la technologie », explique Karen Arsenault, directrice de l'investissement dans la collectivité de Best Buy Canada. « La clé de la réussite des écoles a été la passion des enseignants et des directeurs d'école qui ont expliqué à quel point la technologie supplémentaire aurait un impact sur leurs élèves en les aidant à acquérir les compétences techniques de base qui les prépareront pour leur avenir. »

Dans le cadre de ce programme, Best Buy est enthousiaste à l'idée de collaborer avec le programme « Éduquer pour demain » de Samsung qui contribue à développer auprès des professeurs et des élèves encore plus de passion et de connaissances dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Grâce à ce partenariat, deux écoles sélectionnées par Samsung recevront un ensemble de technologies sur mesure afin d'améliorer leurs programmes STIM.

Jennifer Groh, Directrice, citoyenneté et communications marketing, Samsung Canada a annoncé : « Bien que nous ayons toujours considéré la technologie comme une force du bien et que nous l'ayons reconnue comme un outil efficace, significatif et utile, il est évident, aujourd'hui plus que jamais, que la technologie est importante pour connecter les étudiants aux possibilités d'apprentissage. Nous sommes fiers de nous associer à Best Buy Canada dans le cadre de notre programme "Éduquer pour demain" et nous sommes impatients de voir comment les enseignants et les élèves utiliseront cette technologie pour inspirer l'apprentissage STIM. ».

Les écoles récipiendaires de la Bourse techno Best Buy sont :

Jean- Nicolet - Montréal-Nord, Québec

- Montréal-Nord, Québec École du Campanile - Québec, Québec

Terry Fox Secondary - Port Coquitlam , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique South Rutland Elementary - Kelowna , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Liidlii Kue Elementary School - Fort Simpson , Territoires du Nord-Ouest

, Territoires du Nord-Ouest Brightview School - Edmonton, Alberta

St. Gregory School - Regina, Saskatchewan

- Heydon Park Secondary School - Toronto, Ontario

Roger Neilson Public School - Peterborough, Ontario

- Carson Grove Elementary School - Gloucester, Ontario

Edith Cavell - Moncton , Nouveau-Brunswick

Les écoles récipiendaires une bourse technologique « Éduquer pour demain » de Samsung sont :

Stride Avenue Community School - Burnaby , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Catholic Central High School - Windsor, Ontario

En s'investissant dans la collectivité, Best Buy Canada vise à connecter les jeunes à la technologie pour les inspirer, les motiver et leur permettre de prendre en main leur éducation. Au cours des 12 dernières années, Best Buy a offert plus de 2,2 millions de dollars en bourses à 225 écoles canadiennes afin d'acheter de la technologie, en plus d'offrir des bourses d'études postsecondaires et d'aider les étudiants à parfaire leurs connaissances technologiques.

En septembre, Best Buy offrira à nouveau la possibilité aux établissements primaires et secondaires de présenter leur candidature à ce programme. Les enseignants souhaitant être informés de la période d'inscription peuvent envoyer un courriel à schoolgrants@bestbuycanada.ca .

Pour plus d'information sur l'investissement de Best Buy au sein de la collectivité, rendez-vous sur www.BestBuy.ca/Communaute .

