Clearwater Analytics renforce sa présence en Europe

Clearwater Analytics, leader des solutions SaaS dédiées à la comptabilité et l'analyse des investissements, annonce aujourd'hui l'ouverture de bureaux en France, en Allemagne et dans les Pays-Bas, à la lumière du succès rencontré par la société au Royaume-Uni et sur le marché européen.

Clearwater prévoit de doubler sa présence au Royaume-Uni et en Europe en recrutant des spécialistes des produits, de la vente et des opérations afin d'étendre ses services à ses clients d'Europe et de leur permettre de bénéficier de toute son expertise. À ce jour, l'équipe de Clearwater rassemble 150 collaborateurs, basés à Londres et à Édimbourg.

« À l'heure où certains des principaux établissements financiers européens se tournent vers Clearwater, nous estimons qu'il est plus que jamais pertinent de servir nos clients au sein même de leur région, » déclare Sandeep Sahai, Directeur général de Clearwater. « Nous restons déterminés à proposer à nos clients les meilleures solutions et la plus haute qualité de service au monde. »

« Notre clientèle européenne se développe rapidement. En investissant en Europe, nous concrétisons ainsi l'ambition de Clearwater de devenir la plateforme technologique la plus fiable et la plus complète qui soit pour la comptabilité et l'analyse des investissements, » précise Jim Cox, Directeur financier de Clearwater.

Clearwater a bénéficié de nouveaux investissements de la part des sociétés de placement Permira, Warburg Pincus, Dragoneer Investment Group et Durable Capital afin d'accélérer sa croissance en Europe et en Asie.

Avec plus de 5,5 milliards de dollars d'avoirs clients sur sa plateforme, Clearwater remplace les multiples solutions de gestion de données, de comptabilité et de reporting par une même plateforme qui assure la fourniture de données intégralement rapprochées et de rapports quotidiens. Les statistiques, les rapports fondés sur les PCGR, les rapports fiscaux, les rapports relatifs aux risques et les déclarations réglementaires sont tous produits à partir de cette source unique au moyen de fonctions de reporting et d'analyse personnalisables.

L'expansion de Clearwater en Europe est dirigée par Gayatri Raman, directeur général pour les régions EMEA et APAC.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics est une solution de SaaS globale dédiée à l'agrégation, au rapprochement, à la comptabilité et au reporting automatisés des données relatives aux investissements. Clearwater aide des milliers d'organisations à tirer pleinement parti des données relatives à leur portefeuille de placements grâce à un produit de premier ordre et à un service axé sur les besoins de ses clients. Clearwater offre une gamme complète de solutions de middle et back office, telles que la confirmation des transactions, la facturation des clients, la gestion composite, les relevés des clients, et plus encore.

Chaque jour, la solution de Clearwater génère des rapports portant sur plus de 5,5 milliards de dollars d'avoirs pour des clients tels que, notamment, Arch Capital, Catalina Holdings, Chaucer, Cisco, Convex Group, Facebook, FBD Insurance, Garmin, J.P. Morgan, London & Capital, Oracle, Spotify, Starbucks, Unum Group, et bien d'autres. Des professionnels de l'investissement de 50 pays font confiance à Clearwater pour produire en temps opportun des données d'investissement validées et des rapports détaillés.

