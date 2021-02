TELUS et Google nouent une alliance stratégique visant la transformation numérique de secteurs clés, dont les technologies de communication, les soins de santé et l'agriculture





VANCOUVER, Colombie-Britannique and SUNNYVALE, Calif., 09 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Google Cloud et TELUS annoncent aujourd'hui une alliance stratégique qui leur permettra d'élaborer conjointement des solutions et des services novateurs visant la transformation numérique de plusieurs secteurs clés, dont les technologies de communication, les soins de santé, l'agriculture, la sécurité et la domotique. Cette collaboration sur 10 ans permettra aussi à TELUS d'accélérer ses initiatives de modernisation du réseau et des TI, et donc de gagner en agilité et d'offrir une meilleure expérience client.



« Cette annonce marque un jalon important dans notre stratégie de croissance à long terme, indique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. En cette période d'accélération de notre transformation numérique, elle témoigne de notre désir constant d'innover. Ce partenariat stratégique avec Google propulsera notre leadership numérique dans les secteurs des technologies de communication, des soins de santé et de l'agriculture, tout en consolidant notre philosophie Les clients d'abord et en redéfinissant la prestation de services au Canada et à l'international. À l'avant-garde mondiale du sociocapitalisme, nos deux organisations tireront le maximum des technologies à leur disposition pour produire des retombées concrètes sur les plans humain et social en continuant de bâtir des collectivités plus fortes, plus saines et plus durables. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec TELUS pour faciliter un virage essentiel vers le numérique et utiliser les données et l'intelligence artificielle pour extraire des renseignements précieux et améliorer l'expérience client dans plusieurs marchés verticaux, déclare Thomas Kurian, chef de la direction, Google Cloud. Notre nuage est le plus vert de l'industrie et ce partenariat est un bon exemple de ce qui devient possible lorsqu'on combine la technologie et l'innovation dans une visée durable. »

TELUS et Google travailleront de concert sur les initiatives suivantes :

Innover ensemble pour repenser l'avenir ? Google Cloud et TELUS élaboreront des stratégies de mise en marché et des solutions sectorielles propres à stimuler la croissance dans les industries connexes, à commencer par les technologies de communication, les soins de santé, l'agriculture, la sécurité et l'automatisation. Le partenariat vise notamment à redéfinir la prestation de solutions en soins de santé et en agriculture, qu'il s'agisse de miser sur l'efficacité et la collaboration entre fournisseurs de soins, d'améliorer la traçabilité des aliments pour offrir des produits plus frais et plus sains, ou encore d'aider les entreprises à simplifier leurs activités de réseau et de TI. Google et TELUS collaboreront également pour faire évoluer les technologies de domotique et de divertissement afin que davantage de familles et d'entreprises profitent de solutions offrant une connectivité, une commodité et un contrôle exceptionnels.





TELUS et Google continueront de collaborer avec TELUS International , un moteur d'innovation sur le plan de l'expérience client numérique qui conçoit, élabore et livre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, afin d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

À propos de TELUS Corporation

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications oeuvrant dans une foule de domaines : services mobiles, transmission de données et de la voix, services IP, télévision, vidéo, divertissement et sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de Google Cloud

Google Cloud offre aux organisations une infrastructure, des solutions sectorielles et des capacités de plateforme hors pair. Nos solutions infonuagiques pour grandes entreprises exploitent la technologie de pointe de Google pour aider les organisations à fonctionner plus efficacement et à s'adapter aux besoins du marché afin de jeter des bases solides pour l'avenir. Des clients actifs dans plus de 150 pays comptent sur Google Cloud pour résoudre leurs problèmes opérationnels les plus pressants.

