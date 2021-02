Amouage accélère ses plans d'expansion mondiale et ouvre un bureau à Dubaï, aux Émirats arabes unis





DUBAÏ, E.A.U, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Amouage, la maison internationale de parfums de luxe d'Oman, a annoncé qu'elle étend ses activités commerciales en ouvrant un nouveau bureau à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette annonce intervient au lendemain d'une année au cours de laquelle Amouage a fait preuve d'un dynamisme remarquable malgré le contexte économique fortement perturbé. Le virage stratégique initié fin 2019 avec l'arrivée de Marco Parsiegla à la tête de l'entreprise et la nomination de Renaud Salmon à la direction créative, a suscité un dynamisme exceptionnel et un élan de modernité. Les ventes totales de parfums Amouage ont augmenté de plus de 15 % au cours des deux derniers trimestres de 2020, tandis que les revenus du commerce électronique ont progressé de plus de 600 %, augmentant ainsi la part de marché de la maison dans toutes les régions.

Le bureau Amouage de Dubaï deviendra l'un des centres mondiaux de développement commercial et des services technologiques de la Maison, soutenant ainsi la dynamique d'innovation impulsée par la Manufacture et le Studio Créatif Amouage à Muscat, au Sultanat d'Oman. Implanté dans le très dynamique Dubai Design District, le nouveau bureau soutiendra les activités existantes d'Amouage et son expansion sur de nouveaux marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Marco Parsiegla, directeur général, a commenté : « Dans un contexte qui reste incertain, nous abordons 2021 avec confiance, après les succès de 2020, et c'est avec une d'ambition renouvelée que nous ouvrons notre bureau de Dubaï. Disposer d'un bureau des ventes dynamique dans un quartier animé et connecté nous permettra d'être dans la meilleure position pour soutenir nos partenaires et développer notre activité à long terme. Parallèlement, cela nous permet de rester fidèles à notre engagement en faveur de l'intégrité créative, du savoir-faire et de la qualité à la Manufacture et au Studio Créatif de Muscat, renforçant ainsi notre attractivité auprès des amateurs de parfum. »

« La décision d'étendre la présence d'Amouage à Dubaï était une étape logique dans notre stratégie de croissance internationale. Après le regroupement des fonctions de création et de fabrication sur notre site phare de Muscat en 2020, le bureau de Dubaï ajoutera une importante dimension de vente à nos activités, en raison de sa situation au coeur d'une région importante et essentielle pour créer une croissance mondiale équilibrée, entre l'Orient et l'Occident », a ajouté Karim Nagaty, directeur des ventes.

Tout en faisant face aux événements qui ont marqué l'année, Amouage a lancé de nouveaux produits qui ont été salués par la critique internationale, dont Interlude Black Iris et la Collection Renaissance, tout en s'adaptant pour répondre à l'exigence croissante d'une expérience en ligne raffinée et authentique.

