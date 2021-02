Le groupe TF1 s'associe à Newsbridge pour monétiser ses extraits vidéos grâce à l'intelligence artificielle sur sa plateforme TF1 MEDIA GALLERY





Le groupe TF1, via sa filiale TF1 Droits Audiovisuels (Newen Connect) a travaillé en partenariat avec Newsbridge pour créer TF1 Media Gallery by NEWEN CONNECT, une plateforme en ligne qui met à disposition des professionnels de l'image une collection unique de contenus audiovisuels. En alliant l'IA et le cloud avec une expérience utilisateur de dernière génération, TF1 Droits Audiovisuels peut désormais monétiser des séquences de son catalogue allant d'émissions de variétés mythiques jusqu'aux images d'actualité les plus fraîches.

PARIS, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Newsbridge, est une plateforme de valorisation de médias clef en main. Son Intelligence Artificielle ultra performante permet une indexation multimodale des contenus audiovisuels. Les séquences et émissions sont ensuite hébergées et classées par l'IA directement sur le cloud. L'entreprise annonce aujourd'hui son partenariat avec le géant audiovisuel français : le Groupe TF1, pour le lancement officiel de sa solution de monétisation d'archives audiovisuelles. Ce partenariat est issu du mariage entre un projet intrapreneurial de digitalisation des archives du groupe et l'accompagnement de Newsbridge au sein du programme d'accélération du TF1 Media Lab.

En tant qu'acteur majeur des médias français, le groupe TF1 avait besoin d'une solution automatisée et facile à intégrer pour indexer un grand volume de vidéos en un minimum de temps. En 2020, le groupe s'est donc naturellement associé à Newsbridge pour concrétiser la nouvelle stratégie de revente de contenus de sa filiale TF1 Droits Audiovisuels, en se basant sur les travaux initiés conjointement lors de la saison 1 du TF1 Media Lab.

TF1 Media Gallery (https://www.tf1mediagallery.com) est un service de nouvelle génération qui met en vente, via une plateforme en ligne, une large gamme de programmes télévisés allant des émissions de variétés aux dernières vidéos d'actualités. Grâce au Clip & Collect, les journalistes, éditorialistes, monteurs ou vidéastes du monde entier, n'ont qu'à chercher, trouver et acheter les extraits disponibles. La plateforme leur permet de sélectionner, dans la séquence choisie, LE moment clé dont ils ont besoin pour leur projet. Les professionnels de l'image ont donc la possibilité de créer leur ours directement sur le site. TF1 Droits Audiovisuels peut désormais proposer à ses clients une expérience d'une précision inédite tout en s'offrant une nouvelle source de revenus.

«?Nous faisions déjà confiance à Newsbridge avant le lancement de TF1 Media Gallery. Pendant la pandémie, nous avons travaillé avec leurs équipes pour vendre et livrer des extraits vidéos à nos clients. Aujourd'hui, pour favoriser notre stratégie de revente, nous avons mis l'accent sur l'expérience utilisateur. Nous pouvons maintenant proposer une sélection de contenus accessibles en ligne immédiatement avec un parcours client intuitif et efficient.?» ? Lise Nayrolles, Co-fondatrice de TF1 Media Gallery

Pour lire l'intégralité de l'article, veuillez cliquer ici (https://newsbridge.io/tf1-group-partners-with-newsbridge-tf1-media-gallery-platform/?lang=fr).

À propos de Newsbridge

Newsbridge est une plateforme cloud de nouvelle génération qui valorise les contenus audiovisuels grâce à l'IA Multimodale.

Que ce soit pour l'exploitation des données, le dérushage, l'archivage ou l'investigation, Newsbridge indexe automatiquement de très grand volume de contenus audiovisuels grâce à la détection des personnalités, des objets et du contexte associés à la transcription de l'audio.

Aujourd'hui, la plateforme est utilisée par les journalistes, les monteurs, les chaînes de TV, les documentaristes, les sociétés de productions et les fédérations sportives pour valoriser leurs assets audiovisuels.

Pour contacter Newsbridge: hello@newsbridge.io.

À Propos du Groupe TF1

Fondé en 1987, le Groupe TF1 est l'un des groupes de média et de diffusion français les plus connus et réputés. Il est spécialisé dans la production de films et la publication de contenus de tous les formats et tous les genres. Le groupe est également présent sur toute la chaîne de valeur.

La production, la diffusion et le digital, les trois coeurs de métiers du groupe sont complémentaires : ils fournissent les ressources pour créer et innover et diffuser les contenus les plus inspirants. Le groupe est détenu à 43% par Bouygues et est coté à la bourse Euronext Paris.

Pour contacter TF1 Media Gallery: tf1mediagallery@tf1.fr.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1434631/Newsbridge_TF1_Media_Gallery.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434630/Newsbridge_Logo.jpg

Pour plus d'informations:



Contact:

Rachel Cooper

Marcom Manager at Newsbridge



Press Contact:

press@newsbridge.io

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 03:07 et diffusé par :