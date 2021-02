iWedia nomme Xavier Marlé au poste de directeur des ventes et du développement commercial pour la région APAC





LAUSANNE, Suisse, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- iWedia, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles pour dispositifs de TV numérique, a le plaisir d'annoncer la nomination de Xavier Marlé au poste de directeur des ventes et du développement commercial en Asie-Pacifique.

Basé à Singapour, Xavier a accumulé 15 ans d'expérience dans l'industrie de la télévision payante et a occupé plusieurs postes orientés client dans la région APAC. Avant de rejoindre iWedia, il a participé au succès de l'expansion régionale de Verimatrix, Brightcove, SeaChange et plus récemment iFeelSmart, où il occupait la fonction de vice-président des ventes, des comptes et du développement commercial.

Ce transfert en début d'année vient renforcer l'équipe iWedia dans la région APAC et s'inscrit dans la démarche de l'entreprise qui vise à améliorer constamment l'assistance apportée à ses clients et partenaires.

« C'est un grand plaisir d'accueillir Xavier. Ses compétences sont reconnues dans toute l'industrie de la télévision numérique où il a tissé un solide réseau professionnel », a déclaré Hans-Jürgen Désor, PDG d'iWedia. « L'éventail de technologies avec lesquelles il a travaillé, combiné à son esprit de dirigeant, sera très utile à tous les opérateurs de télécommunications et de télévision payante de la région, ainsi qu'à iWedia », a-t-il ajouté.

Xavier a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre iWedia et de contribuer à fournir des logiciels de classe mondiale aux opérateurs de premier plan de la région APAC. Je suis convaincu qu'avec l'expertise d'iWedia en matière de déploiement de projets de télévision complexes à travers le monde et en particulier sur le marché APAC, combinée à notre large gamme de solutions, nos services à valeur ajoutée et nos capacités d'intégration système, nous réussirons à proposer aux opérateurs APAC des services de nouvelle génération. »

À propos d'iWedia

iWedia SA fournit des solutions logicielles de classe mondiale pour les appareils TV connectés. Nous sommes les pionniers de l'Android TV et nous accompagnons nos clients avec une expertise en matière d'architecture et de conception logicielle, des produits éprouvés sur le terrain et des services d'ingénierie rentables. Nous sommes fiers de servir les principaux opérateurs de télécommunications et de télévision payante ainsi que les équipementiers automobiles de premier niveau avec nos solutions médias.

iWedia fournit des services d'intégration logicielle efficaces et évolutifs, assurés par une équipe expérimentée et rôdée au déploiement rapide de grandes quantités d'appareils électroniques grand public. iWedia, dont le siège social se trouve en Suisse, dispose de laboratoires de développement à Belgrade et Novi Sad, en Serbie, et de bureaux de vente et d'assistance au Brésil, en France, en Allemagne, en Inde, à Singapour et en Corée du Sud.

