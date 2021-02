Arjowiggins lance deux nouveaux nuanciers pour combiner les couleurs





PARIS, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Arjowiggins, fabricant de papier de création, lance deux nouveaux nuanciers pour permettre aux designers et aux marques de combiner facilement les couleurs entre les gammes Keaykolour et Curious Metallics.

Avec ces deux nouveaux nuanciers, Arjowiggins démontre sa maîtrise dans le développement et la création de couleurs et réaffirme sa position de leader dans l'univers des papiers créatifs.

Le nouvel outil se présente sous la forme d'un double coffret mettant en évidence les correspondances de couleurs, les familles de couleurs complémentaires et les possibilités de combinaisons créatives au sein des deux différentes gammes.

Le coffret comprend une boîte Keaykolour et une boîte Curious Metallics, chacune contenant un ensemble de cartes d'échantillons qui présentent l'intégralité de chaque gamme ? près de 80 couleurs qui inspireront les amoureux de papier et de couleur. Une découpe sur la face avant de la boîte permet aux utilisateurs de changer la première feuille pour voir différentes combinaisons de couleurs. Chaque boîte peut également être utilisée individuellement.

Dix paires de cartes par gamme sont imprimées avec des motifs identiques en utilisant différentes techniques d'impression. Le format A6, associé au format de carte libre et le jeu de découpe des coffrets, permet aux utilisateurs de découvrir des harmonies et des paires de couleurs uniques, soulignant la force des deux palettes.

Jose-Anne d'Auvergne, directrice marketing chez Arjowiggins, commente : « Nous sommes à l'écoute de nos clients et cherchons constamment à répondre à leurs attentes. Nous avons créé une alternative pratique et interactive au nuancier d'échantillons traditionnel. La couleur reste l'un des attributs clés de tout papier créatif et constitue très souvent le premier critère de sélection du papier pour les domaines de l'impression et du design graphique. »

« Ce nouvel outil permettra aux utilisateurs d'aborder nos gammes de papier d'une manière différente et ludique en trouvant des combinaisons nouvelles et inattendues, qu'ils n'auraient peut-être pas imaginées avec un nuancier relié traditionnel. Ce nouvel outil utilise également moins de papier, ce qui en fait une option plus durable. »

Keaykolour est une collection de papiers non couchés, disponibles en 90g et jusqu'à 450g, à la texture naturelle et raffinée, déclinée en 48 couleurs et comprenant également un choix de produits 100% recyclés. Curious Metallics est une collection de papiers avec un effet subtil métallisé, comprenant 30 teintes organisées en 8 familles de couleurs neutres et contemporaines.

Le nouvel outil de combinaison des couleurs est disponible à l'international par l'intermédiaire du réseau de distributeurs d'Arjowiggins.

Les utilisateurs peuvent partager leurs combinaisons de couleurs préférées sur Instagram @arjocreatives et Twitter @arjopapers en utilisant le hashtag #myarjomixandmatch.

Arjowiggins est l'un des principaux fabricants de papiers de création, avec plus de 320 ans d'expertise dans la fabrication du papier et une mission qui consiste à établir continuellement des standards internationaux pour les papiers de création et les papiers techniques.

Pour plus d'informations, consultez le site www.arjowigginscreativepapers.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1430795/Arjowiggins.jpg

Informations complémentaires pour les médias :

Monira Matin

07753 135691

monira.matin@whistlepr.co.uk

Communiqué envoyé le 9 février 2021 à 02:00 et diffusé par :