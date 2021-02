Givenchy habille The Weeknd pour le 55e spectacle de mi-temps du Super Bowl





PARIS, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- La Maison Givenchy est heureuse d'annoncer que le chanteur canadien The Weeknd a porté une tenue personnalisée conçue par le directeur artistique Matthew M. Williams au Super Bowl LV à Tampa, en Floride, le dimanche 7 février 2021.

Pendant le spectacle de mi-temps du Super Bowl LV, The Weeknd a porté une veste ornée de cristaux, entièrement brodée à la main, par l'atelier de haute couture Givenchy à Paris. . Une prouesse de savoir-faire : il a fallu quatre brodeuses et plus de 250 heures pour la réaliser. Cette pièce était portée sur une chemise en popeline de coton noire et un pantalon en laine, accessoirisés d'une cravate en cuir noir, de gants et de derbys en noir et blanc. Bien que faite spécialement pour cette performance, la tenue de The Weeknd reflète la haute couture, le minimalisme et le contraste intense que M. Williams a apportés à sa première collection pour la Maison Givenchy.

"It's truly an honor to have dressed The Weeknd for his incredible Super Bowl show," said Matthew M. Williams. "To me, fashion is all about infusing what you wear with a unique personality, and The Weeknd brought his look to life with his energy, character and sense of style."

The Weeknd's cinematic Super Bowl LV performance was followed by an estimated audience of more than 100 million viewers who tuned in to watch the NFL championship game between the Tampa Bay Buccaneers and the Kansas City Chiefs at the Raymond James Stadium in Tampa.

