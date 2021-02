CGTN?Xi Jinping adresse ses voeux pour le Nouvel an chinois dans un contexte prospère pour la Chine





Le président chinois Xi Jinping a fait part de ses voeux de nouvelle année au peuple chinois de tous horizons ethniques, en souhaitant bonheur et prospérité pour tous.

Le président Xi, également secrétaire général du Parti communiqué du Comité central chinois, a adressé ses voeux durant une visite d'observation dans la province du Guizhou à l'occasion du Nouvel an chinois, qui tombe le 12 février cette année.

"Je tiens à faire part de mes meilleurs voeux pour le festival de printemps aux personnes de tous les groupes ethniques dans le pays. Je leur souhaite la santé, le bonheur pour leurs familles, une carrière enrichissante et une année du Boeuf sous les meilleurs auspices. Je souhaite également une prospérité pérenne pour notre grand patrie, avec ses montagnes et fleuves magnifiques", ajoute Xi.

Durant sa visite, le président Xi s'est notamment rendu dans la ville de Bijie et dans la capitale provinciale Guiyang, ainsi que dans un village, une communauté résidentielle et un supermarché, entre mercredi et vendredi.

Il a également rencontré des chefs de projet et des scientifiques du projet Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) à Guizhou. Destiné à être le télescope radio le plus sensible au monde, le projet FAST est entré en activité le 11 janvier 2020.

Lors de la rencontre de vendredi avec des scientifiques, le président Xi a encouragé l'innovation scientifique et rappelé qu'il s'agit là d'une force incontournable du développement de la Chine.

Le président Xi a également parlé en termes élogieux des progrès réalisés l'année précédente dans la province de Guizhou, après avoir écouté, vendredi, un rapport de travail élaboré par le Comité du Parti communiste chinois de la province de Guizhou et le gouvernement provincial.

Il a rappelé que le développement innovant est un prérequis nécessaire pour promouvoir les nouveaux paradigmes de développement de la Chine et a encouragé l'accélération des efforts d'intégration du big data et de l'économie réelle afin de renforcer les industries convergentes stratégiques.

Des efforts supplémentaires doivent être réalisés pour stimuler la demande de la consommation et pour développer de nouveaux modèles de consommation, dans l'optique de libérer pleinement le potentiel dans ce domaine, a ajouté Xi Jinping.

Il a invité à la mise en place d'une transition efficace pour consolider les progrès en matière d'atténuation de la pauvreté et de revitalisation rurale.

Le président Xi a également exprimé toute sa confiance en l'avenir de la région, et a prôné de nouveaux accomplissements en termes de construction de la civilisation écologique.

Il convient de poursuivre sur la voie d'un développement de haute qualité donnant la priorité à l'écologie et mettant en valeur un développement respectueux de l'environnement, a ajouté le président, tout en rappelant que la prospérité commune reste un des principaux objectifs de la modernisation sociale; et que le gouvernement se doit d'accompagner les minorités ethniques dans la promotion des industries compétitives et l'épanouissement des cultures.

Le président a mis en exergue plusieurs aspects sur lesquels le gouvernement doit travailler en matière de prestations sociales, notamment l'enseignement, le logement, l'emploi, la prévention des maladies, le système contrôle et la production sécurisée.

Xi a également souligné que l'Armée rouge a passé le plus de temps à Guizhou durant la Longue Marche, et qu'elle y a laissé des trésors spirituels inestimables. Et d'ajouter que la Conférence Zunyi, qui se tient dans la municipalité de Zunyi, représente un point d'orgue dans l'histoire du Parti.

La rencontre a porté sur la rectification des erreurs et déployé un leadership adapté pour le nouveau Comité central, à l'image de Mao Zedong, a conclut le président Xi, qui a souligné que ces engagements sont encore d'actualité.

Pour l'article original, veuillez cliquer ici.

