SimplyBook.me Ltd. - L'art de transformer un défi planétaire en opportunité





Créé à l'origine comme solution destinée à un populaire atelier de pneumatiques islandais, le système de planification de rendez-vous SimplyBook.me traite désormais des millions de réservations dans le monde entier dans le cadre des tests de dépistage et de la vaccination contre la COVID.

Lorsque la pandémie commença à se propager début 2020, la direction et le personnel de SimplyBook.me s'inquiétèrent des effets de celle-ci sur la société et sur son avenir, étant donné que ses principaux clients étaient de petites entreprises de service. L'équipe dirigeante décida d'utiliser les fonds de réserve de la société pour garder tout son personnel qualifié, même si la situation risquait de durer des mois. Parallèlement, on entreprit de déterminer si SimplyBook.me était susceptible de se faire une place dans la lutte contre la propagation du virus.

À ce moment-là, le dépistage massif du coronavirus n'avait pas encore débuté, seuls les masques et la distanciation physique étaient à l'ordre du jour. L'équipe identifia immédiatement les possibilités d'aide à mettre en oeuvre tant en matière d'organisation de la distanciation physique que de dépistage de la maladie. Malgré les innombrables demandes d'annulation de petites entreprises de service utilisatrices du logiciel pour cause de confinement et d'incapacité à fonctionner, les services liés à la COVID continuèrent à prendre de l'ampleur.

Au Royaume-Uni, le système national de soins de santé (NHS) approcha SimplyBook.me au cours de l'été 2020, à la recherche d'une solution de réservation capable de les aider à organiser le dépistage de la maladie dans l'une de leurs régions. Nous avons sauté sur l'occasion et optimisé notre logiciel pour qu'il réponde parfaitement à leurs besoins. Les résultats furent éloquents et un nombre croissant d'unités du NHS commencèrent à opter pour notre logiciel. Lorsqu'il devint évident que le Royaume-Uni serait le premier pays à se lancer dans la vaccination, SimplyBook.me mobilisa toutes ses équipes de développement et d'assistance afin que le logiciel soit configuré pour traiter les vaccinations de manière optimale.

« Le travail et les capacités organisationnelles du responsable et de l'équipe de projet avec lesquels nous avons collaboré au NHS sont exceptionnels. J'espère sincèrement que l'administration britannique a conscience des mérites de l'ensemble des personnes qui s'activent en arrière-plan afin que tout fonctionne comme prévu. Ils sont d'un professionnalisme exemplaire et n'exigent rien de moins que la perfection », a déclaré Ingvar Gudmundsson, fondateur et vice-président des ventes de SimplyBook.me. « C'est un privilège de collaborer avec des personnes si dévouées et mettant tout en oeuvre pour obtenir le meilleur des résultats. »

« Nous sommes maintenant début 2021 et nous sommes fiers d'avoir directement pris part à la lutte contre le virus durant ces dix derniers mois. La cerise sur le gâteau est de savoir que nous intervenons désormais dans la planification de la vaccination. Nous avons traité des millions de réservations depuis le lancement de la campagne il y a quelques semaines seulement. Nous avons toujours été convaincus d'avoir conçu un logiciel d'une extraordinaire flexibilité, modulable en fonction d'une multitude de situations. Cette vision originale nous a permis de connaître une croissance inédite, de conserver tout notre personnel à temps plein, et enfin, d'être en première ligne dans la lutte contre le plus grand fléau de ce siècle. »

