L'offre de la Saint-Valentin à durée limitée de Hurtigruten propose aux voyageurs d'explorer des destinations en compagnie de leur douce moitié dans le confort d'une suite





Du 8 au 15 février 2021, les voyageurs peuvent économiser 10 % de plus par personne jusqu'en 2023 sur certains itinéraires et certaines suites dans le cadre de voyages de type expédition.

SEATTLE, 8 février 2021 /CNW/ - Hurtigruten, chef de file mondial des voyages d'exploration, a annoncé sa deuxième vente annuelle du forfait « Suites for your Sweet » en Amérique du Nord, offrant une réduction supplémentaire de 10 % par personne jusqu'en 2023 sur les suites des croisières de type expédition pour certains itinéraires. Les voyageurs nord-américains peuvent célébrer dès maintenant et explorer plus tard une variété de destinations avec leur tendre moitié, notamment l'Antarctique, les Caraïbes, la Norvège et bien d'autres encore. Les invités doivent réserver leur voyage entre le 8 février et le 15 février 2021 sur le site www.hurtigruten.com/offers/suites-for-your-sweet/, en communiquant avec un agent de voyages local, ou en appelant Hurtigruten au 1 866 679-8305.

« Les suites d'Hurtigruten proposent un hébergement des plus confortables avec de grandes fenêtres et des balcons spacieux et, dans certains cas, un spa privé offrant les plus belles vues sur les destinations que nous visitons, offrant des moments idéals à partager avec les autres voyageurs, a déclaré John Downey, président de Hurtigruten Americas. Les invités de la suite peuvent s'attendre à un accueil chaleureux, y compris un petit cadeau de notre part à l'arrivée, deux peignoirs confortables et des petites attentions, comme une couverture norvégienne traditionnelle dans laquelle ils pourront s'enrouler confortablement. »

L'offre « Suites for your Sweet » est applicable à certains itinéraires, notamment pour certains voyages à bord des deux premiers navires hybrides électriques au monde, MS Roald Amundsen et MS Fridtjof Nansen. L'amour sera dans l'air et aura le vent dans les voiles, alors que les invités partiront à la découverte des destinations suivantes :

Alaska et Colombie-Britannique - Les voyageurs exploreront les paysages sauvages de l'Alaska sur les eaux glaciales des Misty Fjords et d'Icy Bay et dans les îles Aléoutiennes, où ils devront garder l'oeil ouvert pour repérer les ours bruns, les ours noirs et les pygargues à tête blanche. Hurtigruten emmènera les invités dans les villes pionnières de Wrangell, Sitka et Nome, pour leur donner un aperçu de l'histoire des premiers colons.

Faits saillants sur l'Antarctique - Les invités découvriront en tout confort la nature glaciaire sauvage de l'Antarctique, ses paysages époustouflants et sa faune qui réchauffe le coeur, notamment les animaux de renommée mondiale que sont les pingouins et les baleines. Des excursions actives amènent les explorateurs dans des endroits auxquels peu ont accès, ce qui permet aux invités de se dégourdir les jambes, de se rapprocher de la nature et de se familiariser avec elle sans perturber l'habitat naturel.

Les îles écossaises - Les explorateurs auront l'occasion de se réchauffer en goûtant à d'authentiques whiskies écossais, directement du baril, au cours de leur découverte des Hébrides intérieures et extérieures, les Orcades et les îles Shetland. La faune sauvage indigène, y compris diverses espèces d'oiseaux, sera au rendez-vous à Saint-Kilda et dans les îles Treshnish.

Les voyageurs peuvent réserver en toute confiance en tout temps grâce à la politique d'annulation Book With Confidence de Hurtigruten. Pour en savoir plus sur l'offre « Suites for Your Sweet », les futurs invités peuvent communiquer avec un agent de voyages local, visiter www.hurtigruten.com/offers/suites-for-your-sweet/ ou appeler Hurtigruten au 1 866 679-8305.

À propos de Hurtigruten

Hurtigruten est le chef de file mondial des voyages d'exploration. En tant que plus important croisiériste dans les eaux polaires et forte d'un savoir-faire de 126 ans, Hurtigruten offre des expériences immersives vers certaines des destinations les plus sauvages et éloignées du monde, notamment l'Antarctique, l'Alaska, l'Arctique canadien et le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, la Norvège, le Svalbard, et plus encore. La flotte de Hurtigruten comprend 14 navires d'expédition, construits sur mesure pour les voyages d'aventure, dont 2 étant les premiers navires hybrides électriques au monde, à savoir le MS Roald Amundsen et le MS Fridtjof Nansen. Il s'agit des deux navires d'expédition les plus avancés et les plus respectueux de l'environnement qui existent en mer. Hurtigruten est un chef de file de l'industrie en matière de développement durable, qui démontre un engagement profond à l'égard de l'amélioration des milieux marins où elle se sent chez elle.

