Le MBA d'Antai de la SJTU se démarque en matière de satisfaction globale et de progression de carrière dans le classement mondial 2021 des programmes de MBA du Financial Times





SHANGHAI, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Le programme de MBA de l'Antai College of Economics and Management de la Shanghai Jiao Tong University (SJTU) s'est aujourd'hui classé au 53e rang du dernier classement mondial de MBA du Financial Times. Facteur nouvellement ajouté, la satisfaction globale correspond à la moyenne sur 10 des anciens étudiants interrogés. Avec un score élevé de 9,33, le MBA de l'Antai se classe au deuxième rang des meilleures écoles de commerce de l'Asie-Pacifique, juste derrière l'Université Tsinghua. Ce score illustre bien à quel point ce programme de MBA est largement reconnu ainsi que la valeur que lui accordent les anciens étudiants interviewés. Seule école de commerce chinoise à figurer parmi les 100 meilleures au monde depuis huit années consécutives, l'Antai de la SJTU reste bien ancrée dans le top 10 mondial pour ce qui est du taux d'emploi trois mois après l'obtention d'un diplôme, du taux d'augmentation salariale et de la progression de carrière grâce à l'excellence constante dont elle fait preuve au chapitre de la formation des talents, de l'image de marque et de la compétitivité des diplômés.

De plus, le programme de MBA de l'Antai College de la SJTU figure au 61e rang du classement mondial des programmes de MBA de Quacquarelli Symonds (QS) de 2021, ce qui en fait la seule école de commerce locale de Chine continentale à se trouver dans le top 100 deux années de suite. Le programme « Commerce et gestion » de la SJTU est également le seul programme du genre dans la région du delta du fleuve Yangtze à figurer sur la liste des « disciplines de classe mondiale » établie dans le cadre de l'initiative « Dual World-Class » du ministère chinois de l'Éducation visant l'établissement d'universités et de disciplines de calibre mondial. Tant la discipline universitaire de niveau 1 que la maîtrise professionnelle offertes dans le cadre du programme de MBA de l'Antai sont cotées A+ en vertu de la 4e évaluation de discipline et de la première évaluation du diplôme de maîtrise professionnelle du ministère chinois de l'Éducation. En ajoutant à cela des sciences de gestion et d'ingénierie cotées A, on obtient un collège d'une grande force figurant parmi les deux meilleurs de la nation. La nouvelle stratégie reposant sur deux types de savoir ? horizontal (universitaire) et vertical (industrie) ?, se renforçant mutuellement et reliant la théorie à la pratique proposée par le doyen Chen Fangruo, qui est entré en fonction en 2018, vise à instaurer une nouvelle dimension d'apprentissage combinant étroitement la théorie et la pratique pour les diplômés et les étudiants ainsi qu'à assumer la responsabilité sociale à l'égard de l'innovation en matière de savoir et de la formation des talents pour créer une école de commerce de haut niveau. Ces chiffres et ses résultats remarquables dans différents classements, au pays comme à l'étranger, illustrent la profonde culture de qualité et l'investissement continu de ressources de l'Antai dans le cadre de ses différents projets.

Photo ? https://mma.prnewswire.com/media/1434403/image1.jpg

