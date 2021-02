Special Olympics dévoile le logo des Jeux mondiaux d'hiver de 2022 représentant un dragon mythique





Les Jeux olympiques spéciaux mondiaux d'hiver de Kazan 2022 lèvent le voile sur leur logo en le projetant sur le Kremlin de Kazan, un site inscrit au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO.

KAZAN, Russie, 8 février 2021 /CNW/ - Le vendredi 5 février, le Comité local d'organisation des Jeux olympiques spéciaux mondiaux d'hiver de Kazan 2022 a dévoilé le logo de l'événement lors d'une cérémonie tenue au Kremlin de Kazan, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Empreint d'un symbolisme riche, le logo a été conçu en partie lors d'un concours destiné aux designers de partout en Russie. Son identité visuelle, inspirée d'un concept créé par le vainqueur du concours, Artemiy Lebedev, représente Zilant, dragon mythique et symbole de la ville de Kazan, enlacé à une tulipe stylisée originaire de la région du Tatarstan qui symbolise la Volga. La représentation de Zilant encerclant le logo symbolise l'amitié, l'hospitalité et la joie.

Au centre du logo, cinq personnages forment une ronde dans les airs, incarnant le mouvement mondial des Jeux olympiques spéciaux. Les silhouettes volantes sont entourées de la Volga, le plus grand fleuve d'Europe, au bord de laquelle est située Kazan. Le mythique dragon Zilant se dresse tout autour du logo pour protéger et accueillir tous les participants et les invités des Jeux.

« Nous sommes convaincus que ce logo et cette mascotte aux couleurs si vives ne laisseront personne indifférent, a déclaré Olga Slutsker, présidente de Special Olympics Russia. Ils attirent l'attention du public sur l'objectif des Olympiques spéciaux de Russie, qui est de bâtir une société favorisant l'inclusion, la justice et l'égalité des chances pour tous, quelles que soient leurs capacités. »

« Nous sommes très fiers que les symboles de Kazan aient été choisis comme logo et mascotte officiels des Jeux, a déclaré Vladimir Leonov, chef du ministère des Sports de l'État du Tatarstan. Zilant n'est pas un dragon ordinaire. Sa personnalité aimable et décontractée ajoute de la luminosité, une âme et une touche de variété aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d'hiver. »

À l'occasion de l'événement retransmis en direct, le logo a été projeté sur le Kremlin de Kazan lors d'un concert de la mezzo-soprano Liza Novikova et du compositeur russo-ukrainien Igor Krutoy. Liza (Elizaveta) Novikova a une déficience intellectuelle et grâce à sa chaîne YouTube, elle s'est bâti une base d'admirateurs, dont de nombreux chanteurs d'opéra professionnels. Elle donne régulièrement des concerts dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg. Liza a interprété un passage de l'opéra italien Ulisse qui invite le public à mettre l'accent sur le parcours plutôt que sur la destination. Igor Krutoy est un compositeur, interprète, producteur et promoteur musical russo-ukrainien. Il est l'organisateur du concours New Wave destiné aux jeunes interprètes de musique populaire.

Les Jeux olympiques spéciaux mondiaux d'hiver de Kazan 2022 commenceront le 22 janvier 2022 et réuniront 2 000 athlètes provenant de plus de 100 pays, tout en comptant sur le soutien de 3 000 bénévoles. Considérée comme la capitale non officielle du sport en Russie, Kazan dispose des installations sportives, des infrastructures et d'un réseau de bénévoles nécessaires pour organiser des compétitions de calibre mondial.

Lors des Jeux mondiaux d'hiver de Kazan 2022, les athlètes de Special Olympics et les athlètes partenaires auront l'occasion de participer à sept compétitions sportives, soit le ski alpin, la planche à neige, le floorball, le ski de fond, le patinage artistique, le patinage de vitesse sur courte piste et la raquette.

À propos de Special Olympics

Fondé en 1968, Special Olympics est un mouvement mondial visant à mettre fin à la discrimination contre les personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous favorisons l'acceptation de tous grâce au pouvoir du sport et à des programmes dans les domaines de l'éducation, de la santé et du leadership. Misant sur plus de six millions d'athlètes et d'athlètes partenaires dans plus de 190 pays et territoires et plus d'un million d'entraîneurs et de bénévoles, Special Olympics propose plus de30 sports olympiques et plus de 100 000 jeux et compétitions chaque année.

Les Jeux olympiques spéciaux mondiaux ont lieu tous les deux ans, en alternant entre les jeux d'été et les jeux d'hiver, et sont diffusés dans le monde entier par ESPN, le partenaire officiel du mouvement Special Olympics à la télévision et à la radio. La précédente édition des Jeux mondiaux d'hiver s'est déroulée en Autriche en 2017.

Pour en savoir plus : Suivez-nous sur Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn, et consultez notre blogue sur Medium. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.SpecialOlympics.org.

À propos de Special Olympics Russia

Special Olympics Russia a été fondée en 1999 et est l'un des plus importants programmes nationaux du mouvement mondial des Olympiques spéciaux. En Russie, près de 130 000 personnes ayant une déficience intellectuelle participent à des programmes d'éducation physique et près de 5 000 événements de culture physique aux échelles municipale, régionale et nationale sont tenus chaque année dans le cadre du programme de Special Olympics Russia. Special Olympics a actuellement des bureaux dans 62 régions de Russie. Chaque année, des athlètes russes ayant une déficience intellectuelle participent à des tournois internationaux dans le cadre du programme Special Olympics Russia où des athlètes assument différents rôles de leadership.

Tout au long de l'année, Special Olympics offre aux enfants et aux adultes ayant une déficience intellectuelle une formation sportive dans une variété de disciplines olympiques. La formation des futurs participants de Special Olympics a déjà commencé en Russie. Nous invitons les athlètes russes ayant une déficience intellectuelle à se joindre à une équipe de leur région en consultant le site Web suivant : https://specialolympics.ru/programs

