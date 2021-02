Elon Musk finance le XPRIZE for Carbon Removal doté de 100 millions USD dans le but de lutter contre le changement climatique





XPRIZE, le leader mondial de la conception et du lancement de concours incitatifs visant à résoudre les grands défis de l'humanité, a annoncé aujourd'hui le Carbon Removal XPRIZE (XPRIZE pour l'élimination du carbone) doté de 100 millions USD et parrainé par Elon Musk et la Musk Foundation.

Ce concours mondial de quatre ans invite les innovateurs et les équipes du monde entier à créer et à faire la démonstration d'une solution capable d'extraire directement de l'atmosphère ou des océans le dioxyde de carbone, et de le séquestrer de manière permanente tout en respectant l'environnement. Pour remporter le concours, les équipes devront présenter un modèle rigoureux et validé de leur solution offrant un niveau d'élimination du carbone d'une tonne de CO2 par jour. Elles devront en outre démontrer à un panel de juges la capacité de leur solution à évoluer économiquement jusqu'au niveau de la gigatonne. L'objectif de ce XPRIZE est d'inspirer et mettre à l'échelle des solutions pouvant permettre d'atteindre efficacement et collectivement l'objectif de 10 gigatonnes par an d'élimination du carbone d'ici 2050, et ce, afin de lutter contre le changement climatique et de restaurer le bilan carbone de la Terre.

« Nous voulons avoir un impact vraiment significatif. Nous voulons atteindre la négativité carbone, pas la neutralité. Le but ultime est l'extraction évolutive du carbone qui est mesurée sur la base du "coût par tonne pleinement pris en compte", c'est-à-dire en prenant en compte l'impact environnemental. Il ne s'agit pas d'un concours théorique ; nous voulons que les équipes construisent de vrais systèmes qui auront un impact mesurable et qui puissent être déployées au niveau de la gigatonne. Quoi qu'il en coûte. En effet, le temps presse », a déclaré Elon Musk, fondateur et PDG de Tesla et SpaceX.

« Aux ingénieurs, scientifiques et entrepreneurs, nous lançons le défi de construire et de faire la démonstration de systèmes d'élimination du carbone qui fonctionnent », a confié pour sa part Peter H. Diamandis, fondateur et président exécutif de XPRIZE. « Nous recherchons des systèmes qui, à une échelle inférieure, puissent démontrer une élimination réelle et viable d'une tonne de carbone par jour. Les équipes devront ensuite nous montrer comment ces systèmes peuvent (de manière rentable) atteindre massivement l'échelle de la gigatonne. L'objectif de ce concours est d'inciter les entrepreneurs et les ingénieurs à créer des solutions d'élimination du dioxyde de carbone, dont beaucoup n'ont été jusqu'ici que discutées ou débattues. Nous voulons les voir construites, testées et validées. Nous espérons que ce XPRIZE incitera le secteur public et le secteur privé à s'impliquer de la même manière que pour l'Ansari XPRIZE de 10 millions USD qui a conduit à l'industrie du vol spatial commercial. »

Si nous voulons que l'humanité atteigne l'objectif de l'Accord de Paris de limiter l'élévation de la température de la Terre à un maximum de 1,5 ?C, voire 2?C par rapport aux niveaux préindustriels, nous avons besoin d'une innovation technologique radicale et audacieuse et d'une mise à échelle qui, en plus de limiter les émissions de CO2, élimine concrètement le CO2 déjà présent dans l'air et les océans. Si l'humanité continue sur la voie qui est la sienne, la température moyenne mondiale pourrait augmenter de 6 ?C d'ici 2100.

Les directives complètes du concours seront annoncées le 22 avril 2021, qui sera également le Jour de la Terre. Ce même jour, l'inscription des équipes commencera. Le concours durera quatre ans jusqu'au Jour de la Terre 2025.

Les dotations du prix de 100 millions USD seront distribuées de la manière suivante :

Après 18 mois, à la discrétion des juges du concours, les quinze meilleures équipes sélectionnées recevront 1 million USD chacune. Des prix jalons lanceront la collecte de fonds des équipes pour que leurs budgets d'exploitation permettent les démonstrations à grande échelle requises pour gagner le prix.

Dans le même temps, un total de vingt-cinq bourses d'études de 200 000 USD chacune seront distribuées aux équipes étudiantes en lice.

Les 80 millions USD restants de prix boursiers seront répartis comme suit :

1) Lauréat du grand prix (Première place) : 50 millions USD

2) Deuxième place : 20 millions USD

3) Troisième place : 10 millions USD

Les équipes auront la possibilité de soumettre des candidatures pour des solutions naturelles, d'ingénierie et hybrides. Les juges du concours évalueront les équipes en fonction de quatre critères de base :

1) Un prototype d'élimination de carbone en état de fonctionnement, que l'on peut rigoureusement évaluer, et qui soit capable d'éliminer au moins une tonne par jour.

2) La capacité de l'équipe à démontrer aux juges que leur solution peut évoluer de manière économique jusqu'au niveau de la gigatonne.

3) Le critère principal de ce concours sera le coût par tonne entièrement pris en compte, englobant tous les aspects liés au bénéfice environnemental et à la permanence, ainsi que tout produit à valeur ajoutée ; et

4) Le dernier critère sera la durée de séquestration du carbone éliminé. Un objectif minimum de 100 ans est souhaité.

« L'évolution du climat de notre Terre constitue une menace fondamentale pour l'humanité. Mais il n'est pas trop tard si nous agissons MAINTENANT ! L'imagination et la créativité humaines peuvent façonner un avenir plus radieux et plus durable sur cette planète que nous appelons notre maison », a déclaré Anousheh Ansari, PDG de XPRIZE. « En nous associant à Elon et à la Musk Foundation, nous allons faire appel à la production participative pour trouver des solutions rentables capables d'évoluer massivement dans le monde réel. À travers le concours XPRIZE Carbon Removal, les équipes sont invitées à écrire l'histoire et à devenir nos héros du climat en remodelant notre avenir.

« Nous nous attendons à ce qu'un vaste éventail et une diversité d'équipes du monde entier s'inscrivent et concourent. Ce qui fait la beauté d'un concours XPRIZE, c'est la diversité des approches adoptées par les équipes. Ce type d'initiative convient très bien à l'élimination du carbone car il existe de nombreuses façons d'extraire le CO2 de l'air et de nos océans. Nous nous attendons à voir utiliser des approches telles que le captage direct dans l'air, la minéralisation et l'érosion améliorée, ainsi que des solutions naturelles basées sur les plantes, les arbres ou les océans. Nous voulons maintenant autant de démonstrations évolutives et viables afin que nous puissions tous promouvoir le déploiement le plus rapide possible des meilleures solutions. »

Pour en savoir plus sur la structure du concours et les dates importantes, veuillez consultez le site XPRIZE.org/prizes/elonmusk.

Regardez et partagez la bande-annonce de 90 secondes pour cet extraordinaire XPRIZE à l'échelle de la gigatonne doté de 100 millions USD.

À propos de XPRIZE

XPRIZE, une organisation 501(c)(3) à but non lucratif, est le numéro un mondial des modèles de concours innovants conçus et mis en place pour résoudre les plus grands défis de la planète. Parmi ses concours actifs citons le NRG COSIA Carbon XPRIZE doté de 20 millions USD, le Rainforest XPRIZE doté de 10 millions USD, l'ANA Avatar XPRIZE doté de 10 millions USD, le Rapid COVID Testing XPRIZE doté de 6 millions USD, l'IBM Watson AI XPRIZE doté de 5 millions USD, le Rapid Reskilling XPRIZE doté de 5 millions USD, et le Pandemic Response Challenge doté de 500 000 USD. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site xprize.org.

À propos de la Musk Foundation

La Musk Foundation crée des subventions destinées à soutenir : la recherche sur les énergies renouvelables et leur défense ; la recherche et sur l'exploration humaine de l'espace et sa défense ; la recherche pédiatrique ; l'enseignement des sciences et de l'ingénierie ; et le développement d'une intelligence artificielle sûre au profit de l'humanité.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 février 2021 à 19:00 et diffusé par :