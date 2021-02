Financement par le fonds d'initiatives autochtones III - Québec alloue 323 000 $ à la construction de Place d'affaires Desjardins Nikanik à Wemotaci





WEMOTACI, QC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, est heureux d'annoncer que le Secrétariat aux affaires autochtones a accordé un financement de 323 000 $ à la construction de Place d'affaires Desjardins Nikanik, amorcé par M. François Néashit, chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci et président du conseil d'administration de la Corporation de développement économique Nikanik. Cette annonce a eu lieu, aujourd'hui, en présence de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, de M. Néashit et du directeur général de la Corporation de développement économique Nikanik, M. Adam Jourdain. Toutes et tous se réjouissent du fait que l'initiative sera un moteur de développement économique pour les communautés attikameks de la Mauricie.

Le montant accordé par l'entremise du Fonds d'initiatives autochtones III, volet Développement économique, a servi à la construction du centre d'affaires, qui entrera en fonction, dans la communauté, au cours des prochaines semaines. Il s'agit d'un chantier évalué à 1,4 million de dollars. Le centre accueillera, entre autres, des entrepreneuses et entrepreneurs de Wemotaci. Il relèvera de la Corporation Nikanik. Il s'agit d'une organisation de développement économique communautaire.

L'entrepreneuriat individuel et collectif est en effervescence dans la communauté. La Place d'affaires disposera de douze bureaux destinés aux entrepreneurs. Neuf de ces pièces ont déjà trouvé preneur auprès de gens d'affaires qui géraient leur entreprise depuis leur domicile. Ces derniers pourront travailler dans un environnement mieux adapté à leurs besoins. En plus du réseautage et de la synergie que permettra leur regroupement, ils pourront partager les coûts de certains services administratifs, comme la comptabilité et le secrétariat.

Place d'affaires Desjardins Nikanik disposera également d'une salle de conférence, d'une salle d'entrevue et d'une salle créative dotée de tous les services informatiques.

La Corporation Nikanik s'attaque maintenant à une autre phase de son plan de développement : celui de la construction d'un incubateur industriel en vue de l'accueil du travail de production.

À propos du Fonds d'initiatives autochtones III

Le Fonds d'initiatives autochtones III est constitué de sept enveloppes distinctes, dont la gestion relève du ministre responsable des Affaires autochtones. L'objectif est de soutenir les Autochtones dans leur développement économique, social et communautaire et de répondre aux obligations gouvernementales en matière de consultation. La gestion du Fonds relève du Secrétariat aux affaires autochtones du gouvernement du Québec.

Citations :

« Je suis fier du soutien qu'accorde le gouvernement du Québec à Place d'affaires Desjardins Nikanik. Il s'agit d'un projet prometteur. Je tiens à saluer tous les efforts accomplis par les partenaires afin de permettre aux entrepreneuses et entrepreneurs de Wemotaci de profiter de lieux de travail adaptés, qui les aideront dans l'atteinte de leur plein potentiel. Bon succès à toutes et à tous! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Je suis très heureuse de cette nouvelle entente de financement, qui profitera certainement à la communauté Atikamekw de Wemotaci, mais aussi aux autres communautés de cette nation. Le travail et la créativité de la Corporation Nikanik sont très inspirants. Je tiens aussi à remercier le Secrétariat aux affaires autochtones de son précieux soutien. J'envisage des retombées positives importantes pour les Attikameks, grâce à ce chantier. Je souhaite un grand succès à M. François Néashit dans la mise en place de cette belle initiative. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« L'accès à Place d'affaires Desjardins Nikanik marque un point tournant pour le développement économique de Wemotaci, grâce à la contribution de nos partenaires, dont le Secrétariat aux affaires autochtones, Desjardins, Développement économique Canada pour les régions du Québec et la Société de crédit commercial autochtone. La mobilisation des forces économiques est un moteur important pour le futur de notre communauté ainsi que de nos membres. Nous y consacrons tous les efforts nécessaires. »

François Néashit, chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci et président du conseil d'administration de la Corporation de développement économique Nikanik

« Au courant des dernières années, la Corporation de développement économique Nikanik a démontré sa proactivité et sa créativité dans la gestion de projets d'envergure dans la communauté. Pour avoir un bon développement économique, il faut certainement de bonnes idées, mais il est essentiel d'avoir tous les outils pour favoriser la réalisation des initiatives. La Place d'affaires Desjardins Nikanik est l'outil par excellence dans l'atteinte de nos objectifs. »

Adam Jourdain, directeur général de la Corporation de développement économique Nikanik

Faits saillants :

Les sept enveloppes du Fonds d'initiatives autochtones III sont destinées respectivement à :

soutenir des projets de développement économique;

investir dans des infrastructures communautaires;

accorder des garanties de prêt afin d'aider des promoteurs autochtones à financer leurs projets;

aider des organismes communautaires;

encourager le développement social;

soutenir les coûts liés aux consultations auprès des communautés autochtones;

soutenir les Autochtones en milieu urbain.

