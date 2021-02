Les élus de l'arrondissement de Saint-Léonard sont attristés par le meurtre d'une jeune fille de 15 ans





MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, M. Michel Bissonnet, ainsi que ses collègues du conseil d'arrondissement, Mme Lili-Anne Tremblay, M. Mario Battista ainsi que M. Dominic Perri se disent profondément désolés et attristés par la fusillade qui a eu lieu hier soir sur la rue Valdombre, près de la rue Jean-Talon Est, et dans laquelle une jeune fille de 15 ans a perdu la vie. Les élus souhaitent d'ailleurs offrir leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime.

« Mes collègues du conseil et moi avons toujours eu et avons encore une grande préoccupation pour la sécurité sur le territoire de l'arrondissement. Nous souhaitons tous vivre à Saint-Léonard dans un environnement tranquille et paisible C'est pourquoi nous demandons au SPVM de mener une enquête rigoureuse et de déployer les effectifs nécessaires pour trouver le ou les coupables de cette tragédie. La fusillade d'hier soir, combinée aux événements violents qui sont survenus ces dernières semaines dans le nord-est de Montréal, nous portent à croire que des mesures additionnelles doivent être prises pour renforcer le sentiment de sécurité de nos concitoyennes et de nos concitoyens, notamment par la présence d'un plus grand nombre de policiers sur le terrain, dont plus particulièrement en soirée », a déclaré M. Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard.

L'arrondissement offre d'ailleurs au SPVM son entière collaboration dans ce dossier.

Soulignons que des opérations de porte-à-porte seront effectuées mardi après-midi par les policiers du poste de quartier 42 auprès des citoyens sur les rues Valdombre et de Côme, notamment afin de les rassurer et pour récolter des renseignements.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard

Communiqué envoyé le 8 février 2021 à 17:53 et diffusé par :