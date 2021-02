TFI International communique ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020





Changement électif de la monnaie de présentation en dollars américains en date du 31 décembre 2020



Le bénéfice par action dilué (« BPA dilué ») lié aux activités poursuivies du quatrième trimestre de 0,91 $ (1,18 $ CA) est en hausse par rapport à 0,70 $ (0,92 $ CA) au quatrième trimestre de 2019, tandis que le BPA ajusté dilué 1 de 0,98 $ (1,27 $ CA) a augmenté par rapport à 0,72 $ (0,95 $ CA) au quatrième trimestre de l'année précédente

Le bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies du quatrième trimestre s'est établi à 117,1 M$, en hausse par rapport à 92,8 M$ au quatrième trimestre de 2019

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies du quatrième trimestre de 164,9 M$, ont augmenté par rapport à 133,3 M$ au quatrième trimestre de 2019

Le BPA dilué annuel lié aux activités poursuivies de 3,03 $ (4,06 $ CA) a augmenté par rapport à 2,86 $ (3,80 $ CA) en 2019, tandis que le BPA ajusté dilué 1 de 3,30 $ (4,39 $ CA) a augmenté par rapport à 2,97 $ (3,94 $ CA)



MONTRÉAL, 08 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020.

« TFI International a connu une excellente année 2020, qui a commencé avec son inscription à la Bourse de New York et qui a culminé avec les solides résultats du quatrième trimestre, soit l'augmentation de 26 % du bénéfice opérationnel et de 36 % du BPA ajusté dilué », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction. « Pendant la pandémie mondiale en cours, nous sommes demeurés fidèles à notre philosophie d'exploitation, notamment l'exécution de notre plan d'affaires allégé en actifs et la priorité accordée aux flux de trésorerie disponibles que nous utilisons pour atteindre nos objectifs de croissance tout en versant le capital excédentaire à nos actionnaires. En 2020, nous avons effectué treize acquisitions stratégiques, dont cinq au quatrième trimestre et, pour la prochaine année, nous avons déjà annoncé deux autres acquisitions stratégiques, notamment l'achat transformationnel d'UPS Freight. Je tiens à remercier tous nos employés pour les efforts extraordinaires qu'ils ont déployés au cours d'une année sans précédent, ce qui a permis à TFI International de se retrouver dans une position de force enviable pour créer une valeur supplémentaire pour les actionnaires tout au long de l'année 2021. »

DONNÉES FINANCIÈRES CHOISIES ET FAITS SAILLANTS (NON AUDITÉ)

Faits saillants financiers

(en millions de dollars US, sauf les données par action) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2020 2019* 2020 2019* Total des revenus 1 122,0 989,0 3 781,1 3 903,5 Revenus avant la surcharge de carburant 1 048,1 883,7 3 484,3 3 477,6 BAIIA ajusté1 193,5 163,4 699,6 649,0 Bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies 117,1 92,8 416,6 382,9 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies 164,9 133,3 610,9 500,5 Bénéfice net ajusté1 93,4 60,1 299,8 253,6 BPA ajusté ? dilué1 ($) 0,98 0,72 3,30 2,97 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 86,3 58,0 275,7 244,2 BPA lié aux activités poursuivies - dilué ($) 0,91 0,70 3,03 2,86 Moyenne pondérée du nombre d'actions (en milliers) 93 374 81 551 89 113 83 390 1 Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain



RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le total des revenus de 1,12 G$ constitue une hausse de 13 %, tandis que les revenus de 1,05 G$, après déduction de la surcharge de carburant, représentent une hausse de 19 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies a augmenté de 26 % pour atteindre 117,1 M$, par rapport à 92,8 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent, hausse principalement attribuable aux acquisitions, à la solidité de l'exécution à l'échelle de l'entreprise, à une meilleure qualité des revenus, à l'approche allégée en actifs, aux mesures de réduction des coûts ainsi qu'aux contributions de 6,3 M$ de la Subvention salariale d'urgence du Canada.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies a augmenté de 49 %, pour se chiffrer à 86,3 M$ par rapport à 58,0 M$ à la période correspondante de l'exercice précédent, tandis que le bénéfice net lié aux activités poursuivies par action diluée s'est établi à 0,91 $ (1,18 $ CA), en hausse comparativement à 0,70 $ (0,92 $ CA) par action diluée, constaté à la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, s'est chiffré à 93,4 M$, ou 0,98 $ (1,27 $ CA) par action diluée, comparativement à 60,1 M$, ou 0,72 $ (0,95 $ CA) par action diluée, à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les revenus ont augmenté de 16 % dans le secteur de la livraison de colis et courrier, de 2 % dans le secteur du transport de lots complets et de 59 % dans le secteur de la logistique; ils ont diminué de 10 % dans le secteur du transport de lots brisés, comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice opérationnel s'est amélioré dans tous les secteurs au quatrième trimestre, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

RÉSULTATS DE L'EXERCICE

En 2020, le total des revenus s'est établi à 3,78 G$ par rapport à 3,90 G$ en 2019. Déduction faite de la surcharge de carburant, les revenus se sont établis à 3,48 G$, résultat stable par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice opérationnel des activités poursuivies s'est établi à 416,6 M$ ou 12,0 % des revenus avant la surcharge de carburant, une hausse de 9 %, comparativement à 382,9 M$ et 11,0 % des revenus avant la surcharge de carburant, au dernier exercice. L'augmentation est principalement attribuable à la Subvention salariale d'urgence du Canada de 52,3 M$ compensée par la diminution des revenus dû à la pandémie de COVID-19.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies s'est élevé à 275,7 M$, ou 3,03 $ (4,06 $ CA) par action diluée, par rapport à 244,2 M$, ou 2,86 $ (3,80 $ CA) par action diluée, il y a un an. Le bénéfice net ajusté des activités poursuivies, mesure non conforme aux IFRS, a été de 299,8 M$, ou 3,30 $ (4,39 $ CA) par action diluée, comparativement à 253,6 M$, ou 2,97 $ (3,94$ CA) par action diluée, au cours de l'exercice précédent.

En 2020, les revenus ont augmenté de 22 % dans le secteur de la logistique et ont diminué de 2 % dans le secteur de la livraison de colis et courrier, de 19 % dans le secteur du transport de lots brisés et de 8 % dans le secteur du transport de lots complets par rapport à 2019. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 7 % dans le secteur du transport de lots brisés, de 7 % dans le secteur du transport de lots complets et de 48 % dans celui de la logistique, et a diminué de 4 % dans le secteur de la livraison de colis et courrier.

RÉSULTATS SECTORIELS

Afin de faciliter la comparaison du niveau d'activité commerciale et des coûts opérationnels entre les périodes, la Société compare les revenus avant la surcharge de carburant (les « revenus ») et redistribue les revenus liés à la surcharge de carburant dans les charges liées aux matières et aux services qui sont incluses dans les charges opérationnelles. Veuillez prendre note que cette redistribution n'a aucune incidence sur le « total des revenus ».

Données financières sectorielles choisies

(non audité)

(en milliers de dollars US) Livraison

de colis et

courrier Transport

de lots

brisés Transport

de lots

complets Logistique Siège social Éliminations Total Trimestre clos le 31 décembre 2020 Revenus avant la surcharge

de carburant1 154 094 141 081 438 135 322 319 ? (7 482 ) 1 048 147 % du total des revenus2 15 % 14 % 42 % 29 % 100 % BAIIA ajusté 35 934 37 084 101 383 35 809 (16 672 ) ? 195 538 Marge du BAIIA ajusté3 23,3 % 26,3 % 23,1 % 11,1 % 18,5 % Bénéfice opérationnel

(perte opérationnelle) 29 401 24 464 53 604 26 462 (16 809 ) ? 117 122 Marge d'exploitation3 19,1 % 17,3 % 12,2 % 8,2 % 11.2 % Dépenses en immobilisations, montant net4 2 550 6 194 21 155 70 244 ? 30 213 Trimestre clos le 31 décembre 2019* Revenus avant la surcharge

de carburant1 127 301 151 303 412 760 198 961 ? (6 608 ) 883 717 % du total des revenus2 15 % 18 % 47 % 20 % 100 % BAIIA ajusté 29 295 31 269 90 447 21 933 (9 547 ) ? 163 397 Marge du BAIIA ajusté3 23,0 % 20,7 % 21,9 % 11,0 % 18,5 % Bénéfice opérationnel

(perte opérationnelle) 22 680 19 311 46 417 14 216 (9 840 ) ? 92 784 Marge d'exploitation3 17,8 % 12,8 % 11,2 % 7,1 % 10,5 % Dépenses en immobilisations,

montant net4 3 321 27 945 17 783 1 002 5 158 ? 55 209 Cumul annuel au 31 décembre 2020 Revenus avant la surcharge

de carburant1 481 490 522 851 1 584 837 923 456 ? (28 331 ) 3 484 303 % du total des revenus2 14 % 15 % 46 % 25 % 100 % BAIIA ajusté 104 019 138 361 383 155 113 885 (39 831 ) ? 699 589 Marge du BAIIA ajusté3 21,6 % 26,5 % 24,2 % 12,3 % 20,1 % Bénéfice opérationnel

(perte opérationnelle) 78 753 87 950 206 346 84 459 (40 941 ) ? 416 567 Marge d'exploitation3 16,4 % 16,8 % 13,0 % 9,1 % 12,0 % Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles 194 631 404 074 1 193 730 272 592 34 564 ? 2 099 591 Dépenses en immobilisations, montant net4 16 798 19 230 29 179 567 444 ? 66 218 Cumul annuel au 31 décembre 2019* Revenus avant la surcharge

de carburant1 473 666 627 219 1 657 797 745 322 ? (26 428 ) 3 477 576 % du total des revenus2 14 % 18 % 48 % 20 % 100 % BAIIA ajusté 106 278 126 641 362 641 83 030 (29 569 ) ? 649 021 Marge du BAIIA ajusté3 22,4 % 20,2 % 21,9 % 11,1 % 18,7 % Bénéfice opérationnel

(perte opérationnelle) 82 228 82 230 192 172 57 447 (31 209 ) ? 382 868 Marge d'exploitation3 17,4 % 13,1 % 11,6 % 7,7 % 11,0 % Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles 180 811 407 358 1 206 568 159 152 49 771 ? 2 003 660 Dépenses en immobilisations,

montant net4 10 967 27 536 108 039 1 995 4 261 ? 152 798

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain et le gain (perte) sur réévaluation des unités d'actions différées qui était présenté dans les (produits financiers) charges financières dans les charges liées au personnel.

1 Inclut les revenus intersectoriels.

2 Les revenus sectoriels incluant la surcharge de carburant et les revenus intersectoriels, en pourcentage des revenus consolidés incluant la surcharge de carburant et les revenus intersectoriels.

3 En pourcentage des revenus avant la surcharge de carburant.

4 Additions de matériel roulant et équipement, déduction faite des produits tirés de la vente de matériel roulant et équipement et d'actifs détenus en vue de la vente, excluant propriété.

FLUX DE TRÉSORERIE

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies se sont établis à 610,9 M$ pour 2020, par rapport à 500,5 M$ à l'exercice précédent. L'augmentation de 22 % est attribuable à l'amélioration du rendement opérationnel, à la réduction des paiements d'intérêts en raison de la baisse des niveaux d'endettement et aux contributions liées aux acquisitions. Au cours de l'exercice, la Société a versé 105,6 M$ aux actionnaires, dont 67,6 M$ en dividendes et 38,0 M$ par l'intermédiaire de rachats d'actions.

Le 15 décembre 2020, le conseil d'administration de TFI International a déclaré un dividende trimestriel de 0,23 $ (0,29 $ CA) par action ordinaire en circulation payable le 15 janvier 2021, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport au dividende trimestriel de 0,20 $ (0,26 $ CA) déclaré au quatrième trimestre de 2019.

MODIFICATION DE LA MONNAIE DE PRÉSENTATION

La Société a choisi de remplacer sa monnaie de présentation en dollars canadiens (« $ CA ») par des dollars américains (« $ US ») à compter du 31 décembre 2020. En raison de la présence croissante de la Société sur le marché américain avec les actions inscrites à la bourse américaine, la communication de l'information financière en dollars américains permet de fournir un portrait plus pertinent de la situation financière du Groupe en comparaison avec ses pairs. Le changement de la monnaie de présentation est effectué de manière volontaire et est comptabilisé rétrospectivement. À des fins de comparaison, les états financiers consolidés historiques ont été redressés en dollars américains selon les procédures décrites ci-dessous :

Les états consolidés des résultats, du résultat global et l'état des flux de trésorerie ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux moyens de change en vigueur pour les périodes visées.





Les actifs et les passifs présentés dans l'état consolidé de la situation financière ont été convertis en dollars américains aux taux de change de clôture aux dates visées du bilan.





Les éléments des capitaux propres dans l'état consolidé de la situation financière et l'état consolidé des variations des capitaux propres, y compris l'écart de conversion des monnaies et couverture d'investissement net, les résultats non distribués, le capital social, le surplus d'apport et les autres réserves, ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux historiques.





Les bénéfices consolidés par action et les divulgations de dividendes ont également été convertis en dollars américains pour tenir compte du changement de la monnaie de présentation.

La Société a également présenté l'état consolidé de la situation financière d'ouverture au 1er janvier 2019 en $ US, qui a été dérivé des états financiers consolidés au 31 décembre 2018 et pour l'exercice se terminant à cette date. Les états financiers consolidés seront maintenant présentés en dollars américains. Toute l'information contenue dans ce communiqué de presse est présentée en $ US, sauf indication contraire.

La monnaie fonctionnelle de la Société demeure le dollar canadien. Les gains et les pertes de change découlant de l'application du dollar américain comme monnaie de présentation, tandis que le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle, sont inclus dans l'écart de conversion cumulé. Toutes les données financières présentées en dollars américains ont été arrondies au millier près.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

TFI International tiendra une conférence téléphonique le lundi 8 février 2021 à 17 h (HE) pour discuter de ces résultats. Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1 877 223-4471. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence jusqu'à minuit, le 22 février 2021, en composant le 1 800 585-8367 ou le 416 621-4642 et en entrant le code 9095057.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.



TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Dans le présent communiqué, la Société peut formuler des énoncés qui révèlent ses attentes actuelles concernant les résultats opérationnels, la performance et les réalisations futurs. Ces « énoncés prospectifs » font état des opinions actuelles exprimées par la direction en fonction des renseignements actuellement à sa disposition. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de mots comme « prévoir », « croire », « estimer », « planifier », « souhaiter », « avoir l'intention » et d'autres mots et expressions de sens analogue. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents des résultats historiques ou de ceux qui sont anticipés ou prévus.

La Société souhaite mettre le lecteur en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à certains énoncés prospectifs, car ceux-ci font référence à des enjeux qui ne s'appliquent qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Les facteurs importants énoncés ci-dessous sont susceptibles d'entraîner un écart important entre le rendement financier réel de la Société et celui présenté dans l'un ou l'autre des énoncés prospectifs : la situation hautement concurrentielle qui prévaut sur le marché, la capacité de la Société de recruter et de former des chauffeurs qualifiés et de les fidéliser, les variations de prix du carburant et la capacité de la Société d'en transférer le coût à ses clients, les fluctuations des taux de change, l'incidence des normes et des règlements en matière d'environnement, les changements apportés à la réglementation gouvernementale qui s'appliquent aux activités de la Société, les conditions météorologiques défavorables, les accidents, le marché du matériel usagé, les fluctuations des taux d'intérêt, le coût de l'assurance responsabilité civile, les ralentissements de la conjoncture économique en général qui ont une incidence sur la Société et ses clients, la liquidité des marchés du crédit, et la capacité de la Société à identifier, négocier, réaliser et intégrer avec succès les acquisitions.

La liste ci-dessus ne saurait être interprétée comme exhaustive, et la Société décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour ultérieurement tout énoncé prospectif formulé antérieurement à moins qu'elle n'y soit obligée en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières. Des événements imprévus peuvent survenir. Le lecteur doit se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » à la fin du rapport de gestion du troisième trimestre de 2020 pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des facteurs de risque et d'autres événements indépendants de la volonté de la Société. Les résultats financiers et opérationnels futurs de la Société sont susceptibles de différer en raison de ces facteurs et d'autres facteurs de risque.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites

ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d'informations financières (« IFRS ») et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis dans les pièces jointes.

Renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com

TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE NON AUDITÉS

31 DÉCEMBRE 2020 ET 2019

(en milliers de dollars US) Au

31 décembre 2020

Au

31 décembre 2019*

Au

1er janvier 2019*

Actifs Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 297 - - Clients et autres débiteurs 597 873 452 241 463 075 Fournitures en stock 8 761 10 659 9 350 Impôt sur le revenu à recouvrer 7 606 13 211 9 541 Charges payées d'avance 29 904 27 777 28 256 Instruments financiers dérivés - 30 3 980 Actifs détenus en vue de la vente 4 331 3 561 5 551 Autres actifs - 19 105 - Actifs courants 652 772 526 584 519 753 Immobilisations corporelles 1 074 428 1 125 429 1 023 595 Actifs au titre de droits d'utilisation 337 285 334 168 - Immobilisations incorporelles 1 749 773 1 505 160 1 393 854 Autres actifs 23 899 8 655 24 685 Actifs d'impôt différé 11 207 8 824 4 698 Instruments financiers dérivés - - 2 159 Actifs non courants 3 196 592 2 982 236 2 448 991 Total des actifs 3 849 364 3 508 820 2 968 744 Passifs Découvert bancaire - 2 927 9 041 Fournisseurs et autres créditeurs 468 238 341 443 348 618 Impôt sur le revenu à payer 33 220 4 658 13 892 Provisions 17 452 18 264 18 372 Autres passifs financiers 4 031 2 043 1 446 Instruments financiers dérivés - 649 - Dette à long terme 42 997 41 305 89 679 Obligations locatives 88 522 76 326 - Passifs courants 654 460 487 615 481 048 Dette à long terme 829 547 1 302 002 1 071 751 Obligations locatives 267 464 279 265 - Avantages du personnel 15 502 14 310 11 824 Provisions 36 803 22 522 31 375 Autres passifs financiers 22 699 2 810 4 329 Instruments financiers dérivés - 684 - Passifs d'impôt différé 232 712 240 320 212 535 Passifs non courants 1 404 727 1 861 913 1 331 814 Total des passifs 2 059 187 2 349 528 1 812 862 Capitaux propres Capital social 1 120 049 678 915 697 232 Surplus d'apport 19 783 19 549 19 082 Cumul des autres éléments du résultat global (154 723 ) (173 398 ) (200 029 ) Résultats non distribués 805 068 634 226 639 597 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 1 790 177 1 159 292 1 155 882 Éventualités, lettres de crédit et autres engagements - - - Total des passifs et des capitaux propres 3 849 364 3 508 820 2 968 744

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain



TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NON AUDITÉS

EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2020 ET 2019

(en milliers de dollars US, sauf les données par action) 2020 2019* Revenus 3 484 303 3 477 576 Surcharge de carburant 296 831 425 969 Revenus totaux 3 781 134 3 903 545 Charges liées aux matières et aux services 2 051 835 2 134 720 Charges liées au personnel 888 185 980 785 Autres charges opérationnelles 150 572 156 121 Amortissement des immobilisations corporelles 170 520 168 720 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 80 496 77 326 Amortissement des immobilisations incorporelles 48 213 49 701 Profit sur la vente d'une entreprise (306 ) - Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses (4 008 ) (8 014 ) Profit sur la vente de matériel roulant et d'équipement (7 888 ) (15 386 ) Profit sur la décomptabilisation d'actifs au titre de droits d'utilisation (1 159 ) (1 716 ) Perte (profit) sur la vente de terrains et bâtiments 6 (9 ) Profit sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente (11 899 ) (21 571 ) Total des charges opérationnelles 3 364 567 3 520 677 Bénéfice opérationnel 416 567 382 868 (Produits financiers) charges financières Produits financiers (2 776 ) (2 285 ) Charges financières 56 686 64 392 Charges financières, montant net 53 910 62 107 Bénéfice avant impôts sur le résultat 362 657 320 761 Charge d'impôt sur le résultat 86 982 76 536 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 275 675 244 225 Perte nette liée aux activités abandonnées - (10 548 ) Bénéfice net pour l'exercice attribuable aux propriétaires de la Société 275 675 233 677 Bénéfice par action attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice de base par action 3,09 2,80 Bénéfice dilué par action 3,03 2,74 Bénéfice par action lié aux activités poursuivies attribuables aux propriétaires

de la Société Bénéfice de base par action 3,09 2,93 Bénéfice dilué par action 3,03 2,86

* Retraité pour tenir compte du changement de monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain et du gain (de la perte) sur réévaluation des unités d'actions différées qui était présenté dans les (produits financiers) charges financières dans les charges liées au personnel.

TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL NON AUDITÉS

EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2020 ET 2019

(en milliers de dollars US) 2020 2019* Bénéfice net pour l'exercice attribuable aux propriétaires de la Société 275 675 233 677 Autres éléments du résultat global Éléments qui peuvent être reclassés dans le bénéfice des exercices futurs : Écart de conversion 21 182 17 476 Couverture d'investissement net, après impôt (2 010 ) 12 158 Variations de la juste valeur de la couverture des flux de trésorerie, après impôt (487 ) (7 394 ) Avantages du personnel, après impôt (10 ) 32 Éléments qui ne peuvent jamais être reclassés en bénéfice Réévaluation des régimes à prestations déterminées (1 623 ) (1 228 ) Éléments reclassés directement en résultats non distribués : Profit latent sur les placements dans des titres de capitaux propres évalués

à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, après impôt - 970 Autres éléments du résultat global pour l'exercice, après impôt 17 052 22 014 Total du résultat global pour l'exercice attribuable aux propriétaires de la Société 292 727 255 691

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain





TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES NON AUDITÉS

EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2020 ET 2019

(en milliers de dollars us) Capital

social Surplus

d'apport Perte latente

cumulée

du régime

d'avantages

du personnel Gain

cumulé sur

couverture

de flux de

trésorerie Écarts de

conversion

cumulés

et couverture

d'investisse-

ment net Perte latente

cumulée sur

les placements

dans des titres

de capitaux

propres Résultats

non

distribués Total des

capitaux propres

attribuables

aux

propriétaires

de la Société Solde au 31 décembre 2019* 678 915 19 549 (369 ) 487 (173 516 ) - 634 226 1 159 292 Bénéfice net de l'exercice - - - - - - 275 675 275 675 Autres éléments du résultat global, après impôt - - (10 ) (487 ) 19 172 - (1 623 ) 17 052 Total du résultat global de l'exercice - - (10 ) (487 ) 19 172 - 274 052 292 727 Transactions dont le paiement est fondé sur des actions - 7 046 - - - - - 7 046 Options d'achat d'actions exercées 25 915 (4 554 ) - - - - - 21 361 Émission d'actions 425 350 - - - - - - 425 350 Dividendes aux propriétaires de la Société - - - - - - (72 735 ) (72 735 ) Rachat d'actions propres (12 025 ) - - - - - (25 996 ) (38 021 ) Règlement net des unités d'actions restreintes 1 894 (2 258 ) - - - - (4 479 ) (4 843 ) Transactions avec les propriétaires inscrites directement dans les capitaux propres 441 134 234 - - - - (103 210 ) 338 158 Solde au 31 décembre 2020 1 120 049 19 783 (379 ) - (154 344 ) - 805 068 1 790 177 Solde au 1er janvier 2019* 697 232 19 082 (401 ) 7 881 (203 150 ) (4 359 ) 639 597 1 155 882 Ajustement lors de la première application de l'IFRS 16 - - - - - - (18 880 ) (18 880 ) Bénéfice net de l'exercice - - - - - - 233 677 233 677 Autres éléments du résultat global, après impôt - - 32 (7 394 ) 29 634 970 (1 228 ) 22 014 Perte réalisée sur les titres de capitaux propres, après impôt - - - - - 3 389 (3 389 ) - Total du résultat global de l'exercice - - 32 (7 394 ) 29 634 4 359 229 060 255 691 Transactions dont le paiement est fondé sur des actions - 6 227 - - - - - 6 227 Options d'achat d'actions exercées 20 580 (4 233 ) - - - - - 16 347 Dividendes aux propriétaires de la Société - - - - - - (61 631 ) (61 631 ) Rachat d'actions propres (39 621 ) - - - - - (152 835 ) (192 456 ) Règlement net des unités d'actions restreintes 724 (1 527 ) - - - - (1 085 ) (1 888 ) Transactions avec les propriétaires inscrites directement dans les capitaux propres (18 317 ) 467 - - - - (215 551 ) (233 401 ) Solde au 31 décembre 2019* 678 915 19 549 (369 ) 487 (173 516 ) - 634 226 1 159 292 * Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain





TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE NON AUDITÉS

EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2020 ET 2019

(en milliers de dollars US) 2020 2019* Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Bénéfice net pour l'exercice 275 675 233 677 Perte nette liée aux activités abandonnées - (10 548 ) Bénéfice net lié aux activités poursuivies 275 675 244 225 Ajustements pour Amortissement des immobilisations corporelles 170 520 168 720 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 80 496 77 326 Amortissement des immobilisations incorporelles 48 213 49 701 Transactions dont le paiement est fondé sur des actions 7 046 6 227 Charges financières, montant net 53 910 62 107 Charge d'impôt sur le résultat 86 982 76 536 Profit sur la vente d'une entreprise (306 ) - Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses (4 008 ) (8 014 ) Profit sur la vente d'immobilisations corporelles (7 882 ) (15 395 ) Profit sur la décomptabilisation d'actifs au titre de droits d'utilisation (1 159 ) (1 716 ) Profit sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente (11 899 ) (21 571 ) Provisions et avantages du personnel 6 274 (3 696 ) 703 862 634 450 Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation 33 661 16 337 Flux de trésorerie des activités opérationnelles 737 523 650 787 Intérêts payés (50 366 ) (65 075 ) Impôt sur le revenu payé (73 256 ) (85 216 ) Règlement d'un contrat dérivé (3 039 ) - Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies 610 862 500 496 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles abandonnées - (12 022 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 610 862 488 474 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles (142 710 ) (261 295 ) Produits de la vente d'immobilisations corporelles 52 116 71 754 Produits de la vente d'actifs détenus en vue de la vente 24 480 39 146 Achats d'immobilisations incorporelles (1 665 ) (3 636 ) Produits de la vente d'une entreprise 2 351 - Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (327 650 ) (150 912 ) Produits de la vente d'immobilisations incorporelles - 201 Acquisition de placements (7 446 ) (600 ) Produits de la vente de placements - 1 814 Produits de l'encaissement d'un billet à ordre 18 892 - Autres 3 151 (329 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement poursuivies (378 481 ) (303 857 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Diminution du découvert bancaire (2 231 ) (6 083 ) Produits tirés de la dette à long terme 33 175 328 045 Remboursement de la dette à long terme (191 221 ) (103 247 ) Diminution nette de la facilité de crédit renouvelable (326 201 ) (88 229 ) Remboursement des obligations locatives (82 587 ) (75 072 ) Augmentation (diminution) des autres passifs financiers 4 738 (1 556 ) Dividendes payés (67 604 ) (60 478 ) Rachat d'actions propres (38 021 ) (192 455 ) Produits de l'émission d'actions ordinaires, net des dépenses 425 350 - Produits tirés de l'exercice d'options d'achat d'actions 21 361 16 347 Rachat d'actions propres pour le règlement d'unités d'actions restreintes (4 843 ) (1 889 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement poursuivies (228 084 ) (184 617 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 4 297 - Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de l'exercice - - Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de l'exercice 4 297 -

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

RENSEIGNEMENTS SECTORIELS

Information géographique (non auditée)

Les revenus sont attribués aux emplacements géographiques en fonction de l'emplacement du service.

Total des revenus Livraison

de colis et

courrier Transport

de lots

brisés Transport

de lots

complets Logistique Éliminations Total 2020 Canada 529 155 517 199 725 347 239 413 (26 019 ) 1 985 095 États-Unis - 72 036 1 023 012 686 811 (4 726 ) 1 777 133 Mexique - - - 18 906 - 18 906 Total 529 155 589 235 1 748 359 945 130 (30 745 ) 3 781 134 2019* Canada 539 610 607 086 799 396 216 232 (28 352 ) 2 133 972 États-Unis - 120 162 1 092 159 542 911 (1 349 ) 1 753 883 Mexique - - - 15 690 - 15 690 Total 539 610 727 248 1 891 555 774 833 (29 701 ) 3 903 545

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

Livraison de colis et courrier

(non audité) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars US) 2020 % 2019 * % 2020 % 2019 * % Total des revenus 167 555 145 018 529 155 539 610 Surcharge de carburant (13 461 ) (17 717 ) (47 665 ) (65 944 ) Revenus 154 094 100,0 % 127 301 100,0 % 481 490 100,0 % 473 666 100,0 % Charges liées aux matières et aux services (déduction faite de la surcharge de carburant) 72 115 46,8 % 55 737 43,8 % 220 741 45,8 % 203 441 43,0 % Charges liées au personnel 39 821 25,8 % 35 222 27,7 % 133 552 27,7 % 138 125 29,2 % Autres charges opérationnelles 6 234 4,0 % 7 015 5,5 % 23 145 4,8 % 25 973 5,5 % Amortissement des immobilisations corporelles 3 168 2,1 % 2 606 2,0 % 11 539 2,4 % 10 046 2,1 % Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 3 210 2,1 % 3 713 2,9 % 12 871 2,7 % 13 956 2,9 % Amortissement des immobilisations incorporelles 248 0,2 % 234 0,2 % 947 0,2 % 891 0,2 % (Profit) perte sur la vente de matériel roulant et d'équipement (10 ) 0,0 % 47 0,0 % 43 0,0 % (135 ) (0,0) % Profit sur la décomptabilisation d'actifs au titre de droits d'utilisation - 0,0 % (15 ) (0,0) % (10 ) (0,0) % (16 ) (0,0) % (Profit) perte sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente (93 ) (0,1) % 62 0,0 % (91 ) (0,0) % (843 ) (0,2) % Bénéfice opérationnel 29 401 19,1 % 22 680 17,8 % 78 753 16,4 % 82 228 17,4 % BAIIA ajusté 35 934 23,3 % 29 295 23,0 % 104 019 21,6 % 106 278 22,4 %

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

Données opérationnelles Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (non audité) 2020 2019* Variation % 2020 2019* Variation % Revenus par livre (incluant le carburant) 0,40 $ 0,36 $ 0,04 $ 11,1 % 0,36 $ 0,35 $ 0,01 $ 2,9 % Revenus par livre (excluant le carburant) 0,36 $ 0,31 $ 0,05 $ 16,1 % 0,33 $ 0,31 $ 0,02 $ 6,5 % Revenus par expédition

(incluant le carburant) 6,40 $ 6,52 $ (0,12 $) (1,8) % 6,24 $ 6,29 $ (0,05 $) (0,8) % Tonnage

(en milliers de tonnes métriques) 192 185 7 3,8 % 658 695 (37 ) (5,3) % Expéditions (en milliers) 26,185 22 244 3 941 17,7 % 84 854 85 743 (889 ) (1,0) % Poids moyen par expédition (en lb) 16,16 18,33 (2,17 ) (11,8) % 17,09 17,86 (0,77 ) (4,3) % Nombre moyen de véhicules 1 008 972 36 3,7 % 1 023 981 42 4,3 % Revenus hebdomadaires, par véhicule (incluant le carburant, en milliers

de dollars) 12,79 $ 11,48 $ 1,31 $ 11,4 % 9,95 $ 10,58 $ (0,63) $ (6,0) % * Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

Transport de lots brisés

(non audité) Trimestres clos les 31 décembre

Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars US) 2020 % 2019* % 2020 % 2019* % Total des revenus 157 628 175 319 589 235 727 249 Surcharge de carburant (16 547 ) (24 016 ) (66 384 ) (100 030 ) Revenus 141 081 100,0 % 151 303 100,0 % 522 851 100,0 % 627 219 100,0 % Charges liées aux matières et aux services (déduction faite de la surcharge de carburant) 67 140 47,6 % 75 026 49,6 % 252 334 48,3 % 315 648 50,3 % Charges liées au personnel 33 338 23,6 % 38 202 25,2 % 116 257 22,2 % 159 820 25,5 % Autres charges opérationnelles 3 587 2,5 % 7 788 5,1 % 16 593 3,2 % 26 720 4,3 % Amortissement des immobilisations corporelles 4 886 3,5 % 5 148 3,4 % 19 407 3,7 % 19 736 3,1 % Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 5 546 3,9 % 6 159 4,1 % 22 555 4,3 % 24 825 4,0 % Amortissement des immobilisations incorporelles 2 179 1,5 % 2 129 1,4 % 8 392 1,6 % 8 359 1,3 % Profit sur la vente de matériel roulant et d'équipement (62 ) (0,0) % (147 ) (0,1) % (519 ) (0,1) % (510 ) (0,1) % Profit sur la décomptabilisation d'actifs

au titre de droits d'utilisation (6 ) (0,0) % (835 ) (0,6) % (175 ) (0,0) % (1 100 ) (0,2) % Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente 9 0,0 % (1 478 ) (1,0) % 57 0,0 % (8 509 ) (1,4) % Bénéfice opérationnel 24 464 17,3 % 19 311 12,8 % 87 950 16,8 % 82 230 13,1 % BAIIA ajusté 37 084 26,3 % 31 269 20,7 % 138 361 26,5 % 126 641 20,2 %

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

Données opérationnelles Trimestres clos les 31 décembre

Exercices clos les 31 décembre

(non audité) 2020 2019* Variation % 2020 2019* Variation % Ratio d'exploitation ajusté 82,7 % 88,2 % 83,2 % 88,2 % Revenus par cent livres

(excluant le carburant) 10,15 $ 9,99 $ 0,16 $ 1,6 % 9,77 $ 10,01 $ (0,24 $) (2,4) % Revenus par expédition

(incluant le carburant) 241,02 $ 253,35 $ (12,33 $) (4,9) % 240,11 $ 242,98 $ (2,87 $) (1,2) % Tonnage (en milliers de tonnes) 695 757 (62 ) (8,2) % 2 675 3 132 (457 ) (14,6) % Expéditions (en milliers) 654 692 (38 ) (5,5) % 2 454 2 993 (539 ) (18,0) % Poids moyen par expédition (en lb) 2 125 2 188 (63 ) (2,9) % 2 180 2 093 87 4,2 % Distance moyenne par trajet (en miles) 811 839 (28 ) (3,3) % 818 830 (12 ) (1,4) % Nombre moyen de véhicules 902 1 016 (114 ) (11,2) % 918 1 024 (106 ) (10,4) %

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

Transport de lots complets

(non audité) Trimestres clos les 31 décembre

Exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars US) 2020 % 2019* % 2020 % 2019* % Total des revenus 477 262 469 798 1 748 359 1 891 554 Surcharge de carburant (39 127 ) (57 038 ) (163 522 ) (233 757 ) Revenus 438 135 100,0 % 412 760 100,0 % 1 584 837 100,0 % 1 657 797 100,0 % Charges liées aux matières et aux services (déduction faite de la surcharge de carburant) 188 660 43,1 % 178 936 43,4 % 654 220 41,3 % 707 028 42,6 % Charges liées au personnel 135 911 31,0 % 134 572 32,6 % 503 242 31,8 % 549 723 33,2 % Autres charges opérationnelles 14 323 3,3 % 12 534 3,0 % 52 337 3,3 % 53 472 3,2 % Amortissement des immobilisations corporelles 34 986 8,0 % 36 218 8,8 % 136 859 8,6 % 136 139 8,2 % Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 10 055 2,3 % 7 091 1,7 % 32 229 2,0 % 24 263 1,5 % Amortissement des immobilisations incorporelles 5 171 1,2 % 5 678 1,4 % 19 891 1,3 % 22 415 1,4 % Profit sur la vente d'une entreprise (306 ) (0,1) % 0,0 % (306 ) (0,0) % ? 0,0 % Profit sur la vente de matériel roulant et d'équipement (2 129 ) (0,5) % (3 603 ) (0,9) % (7 785 ) (0,5) % (14 698 ) (0,9) % Profit sur la décomptabilisation d'actifs au titre de droits d'utilisation (13 ) (0,0) % (126 ) (0,0) % (332 ) (0,0) % (369 ) (0,0) % Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente (2 127 ) (0,5) % (4 957 ) (1,2) % (11 864 ) (0,7) % (12 348 ) (0,7) % Bénéfice opérationnel 53 604 12,2 % 46 417 11,2 % 206 346 13,0 % 192 172 11,6 % BAIIA ajusté 101 383 23,1 % 90 447 21,9 % 383 155 24,2 % 362 641 21,9 %

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

Données opérationnelles (non audité) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars US) 2020 2019* Variation % 2020 2019* Variation % Transport conventionnel de lots complets - É.-U. Revenus 161 476 156 678 4 798 3,1 % 632 590 646 782 (14 192 ) (2,2) % Ratio d'exploitation ajusté 91,5 % 92,4 % 92,0 % 91,5 % Millage total (en milliers) 86 427 84 291 2 136 2,5 % 349 349 351 490 (2 141 ) (0,6) % Nombre moyen de tracteurs 2 932 2 929 3 0,1 % 2 949 2 960 (11 ) (0,4) % Nombre moyen de remorques 11 005 11 007 (2 ) (0,0) % 10 938 11 008 (70 ) (0,6) % Âge des tracteurs 2.2 1,8 0,4 22,2 % 2,2 1,8 0,4 22,2 % Âge des remorques 6,6 6,5 0,1 1,5 % 6,6 6,5 0,1 1,5 % Nombre moyen d'entrepreneurs indépendants 560 424 136 32,1 % 509 400 109 27,3 % Transport conventionnel de lots complets - Canada Revenus 58 497 56 668 1 829 3,2 % 206 418 226 816 (20 398 ) (9,0) % Ratio d'exploitation ajusté 85,2 % 85,9 % 86,3 % 85,6 % Millage total (en milliers) 23 095 24 236 (1 141 ) (4,7) % 89 212 98 943 (9 731 ) (9,8) % Nombre moyen de tracteurs 623 641 (18 ) (2,8) % 606 684 (78 ) (11,4) % Nombre moyen de remorques 2 809 2 826 (17 ) (0,6) % 2 796 2 884 (88 ) (3,1) % Âge des tracteurs 2,5 2,3 0,2 8,7 % 2,5 2,3 0,2 8,7 % Âge des remorques 5,9 5,4 0,5 9,3 % 5,9 5,4 0,5 9,3 % Nombre moyen d'entrepreneurs indépendants 314 317 (3 ) (0,9) % 302 333 (31 ) (9,3) % Transport spécialisé de lots complets Revenus 219 093 200 452 18 641 9,3 % 749 655 791 087 (41 432 ) (5,2) % Ratio d'exploitation ajusté 86.8 % 89,3 % 84,6 % 88,3 % Nombre moyen de tracteurs 2 314 2 189 125 5,7 % 2 096 2 099 (3 ) (0,1) % Nombre moyen de remorques 6 619 6 142 477 7,8, % 6 251 6 121 130 2,1 % Âge des tracteurs 4,0 4,0 0,0 0,0 % 4,0 4,0 0,0 0,0 % Âge des remorques 12,9 11,7 1,2 10,3 % 12,9 11,7 1,2 10,3 % Nombre moyen d'entrepreneurs indépendants 1 132 1 224 (92 ) (7,5) % 1 115 1 191 (76 ) (6,4) %

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

Logistique

(non audité) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars US) 2020 % 2019 % 2020 % 2019 % Total des revenus 327 689 206 268 945 130 774 833 Surcharge de carburant (5 370 ) (7 307 ) (21 674 ) (29 511 ) Revenus 322 319 100,0 % 198 961 100,0 % 923 456 100,0 % 745 322 100,0 % Charges liées aux matières et aux services (déduction faite de la surcharge de carburant) 241 798 75,0 % 140 019 70,4 % 668 225 72,4 % 524 098 70,3 % Charges liées au personnel 24 381 7,6 % 25 427 12,8 % 93 579 10,1 % 96 593 13,0 % Autres charges opérationnelles 19 983 6,2 % 11 745 5,9 % 48 012 5,2 % 41 865 5,6 % Amortissement des immobilisations corporelles 596 0,2 % 640 0,3 % 2 336 0,3 % 2 147 0,3 % Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 3 138 1,0 % 2 520 1,3 % 13 204 1,4 % 14 148 1,9 % Amortissement des immobilisations incorporelles 5 608 1,7 % 4 557 2,3 % 17 889 1,9 % 17 302 2,3 % Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses ? ? ? 0,0 % (4 008 ) (0,4) % (8 014 ) (1,1) % (Profit) perte sur la vente de matériel roulant et d'équipement 368 0,1 % (5 ) (0,0) % 373 0,0 % (43 ) (0,0) % Profit sur la décomptabilisation d'actifs au titre de droits d'utilisation (20 ) (0,0) % (158 ) (0,1) % (618 ) (0,1) % (221 ) (0,0) % Perte sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente 5 0,0 % ? 0,0 % 5 0,0 % ? 0,0 % Bénéfice opérationnel 26 462 8,2 % 14 216 7,1 % 84 459 9,1 % 57 447 7,7 % BAIIA ajusté 35 809 11,1 % 21 933 11,0 % 113 885 12,3 % 83 030 11,1 %

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures conformes et non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué de presse et un rapprochement de chaque mesure non conforme aux IFRS à la mesure la plus directement comparable établie conformément aux IFRS sont fournis ci-après.

Bénéfice net ajusté : Bénéfice net ou perte nette, exclusion faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, de la variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles, de la variation nette de la juste valeur des produits dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, de la dépréciation des actifs incorporels, du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, du profit ou de la perte sur la vente de terrains et bâtiments, d'actifs détenus en vue de la vente et de la vente d'entreprise, de la perte liée aux activités abandonnées, après impôt, et de la réforme fiscale américaine. La Société présente un bénéfice net ajusté et un BPA ajusté pour donner une meilleure indication du bénéfice net et du bénéfice par action qui auraient été enregistrés dans le contexte des regroupements d'entreprises importants, sans tenir compte de l'incidence de facteurs particuliers et pour montrer le résultat d'un point de vue strictement opérationnel. L'amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises comprend la charge d'amortissement au titre des relations clients, des marques de commerce et des clauses de non-concurrence qui est comptabilisée dans le cadre des regroupements d'entreprises, ainsi que l'incidence fiscale de cet amortissement. La direction est également d'avis qu'en excluant l'amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, elle fournit de plus amples renseignements sur l'amortissement de la portion, après impôt, des immobilisations incorporelles qui n'auront pas besoin d'être remplacées pour maintenir la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie futurs similaires. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents.

Rapprochement du bénéfice net et bénéfice net ajusté :

(non audité)

(en milliers de dollars US, sauf les données par action) Trimestres clos le

31 décembre Exercices clos le

31 décembre 2020 2019* 2020 2019* Bénéfice net 86,328 56,680 275,675 233,677 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, après impôt 10,221 9,263 35,286 35,756 Variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties

conditionnelles, après impôt 104 40 165 146 Variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, après impôt (373 ) ? (373 ) ? (Gain) perte de change, montant net, après impôt 227 (328 ) (895 ) 161 Profit sur la vente d'une entreprise, après impôt (230 ) ? (230 ) ? Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses ? ? (4,008 ) (8,014 ) Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue

de la vente, après impôt (1,848 ) (6,872 ) (10,308 ) (18,691 ) Perte nette liée aux activités abandonnées ? 1,302 ? 10,548 Réforme fiscale américaine (1,072 ) ? 4,451 ? Bénéfice net ajusté 93,357 60,085 299,763 253,583 BPA ajusté ? de base 1.00 0.74 3.36 3.04 BPA ajusté ? dilué 0.98 0.72 3.30 2.97

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

Bénéfice par action (« BPA ») ajusté ? de base : Bénéfice net ajusté, divisé par la moyenne pondérée du nombre d'actions ordinnaires.

BPA ajusté ? dilué : Bénéfice net ajusté, divisé par la moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires diluées.

BAIIA ajusté : Bénéfice net ou perte nette lié(e) aux activités poursuivies avant produits financiers et charges financières, charge d'impôt sur le résultat, amortissement, dépréciation des actifs incorporels, profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, et profit ou perte sur la vente de terrains et bâtiments, d'actifs détenus en vue de la vente et vente d'une entreprise.

BAIIA sectoriel ajusté se rapporte au bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) lié(e) aux activités poursuivies avant amortissement, dépréciation des actifs incorporels, profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses et profit ou perte sur la vente de terrains et bâtiments, d'actifs détenus en vue de la vente et vente d'une entreprise. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA ajusté est présenté afin d'aider à déterminer la capacité de la Société à évaluer sa performance.

Rapprochement du BAIIA ajusté consolidé :

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2020 2019* 2020 2019* Bénéfice net lié aux activités poursuivies 86 328 57 955 275 675 244 225 Charges financières, montant net 15 382 15 552 53 910 62 107 Charge d'impôt sur le résultat 15 412 19 277 86 982 76 536 Amortissement des immobilisations corporelles 43 753 44 721 170 520 168 720 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 21 618 19 508 80 496 77 326 Amortissement des immobilisations incorporelles 13 557 12 757 48 213 49 701 Profit sur la vente d'une entreprise (306 ) ? (306 ) ? Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses ? ? (4 008 ) (8 014 ) (Profit) perte sur la vente de terrains et bâtiments 5 (8 ) 6 (9 ) Profit sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente (2 211 ) (6 365 ) (11 899 ) (21 571 ) BAIIA ajusté 193 538 163 397 699 589 649 021

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté lié aux activités poursuivies :

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2020 2019* 2020 2019* Livraison de colis et courrier Bénéfice opérationnel 29 401 22 680 78 753 82 228 Amortissement 6 626 6 553 25 357 24 893 Profit sur la vente de terrains et bâtiments (1 ) ? ? ? (Profit) perte sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente (92 ) 62 (91 ) (843 ) BAIIA ajusté 35 934 29 295 104 019 106 278 Transport de lots brisés Bénéfice opérationnel 24 464 19 311 87 950 82 230 Amortissement 12 611 13 436 50 354 52 920 Perte sur la vente de terrains et bâtiments 1 ? 1 ? (Profit) perte sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente 8 (1 478 ) 56 (8 509 ) BAIIA ajusté 37 084 31 269 138 361 126 641 Transport de lots complets Bénéfice opérationnel 53 604 46 417 206 346 192 172 Amortissement 50 212 48 987 188 979 182 817 Profit sur vente d'une entreprise (306 ) ? (306 ) ? Profit sur la vente de terrains et bâtiments ? (8 ) ? (9 ) Profit sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente (2 127 ) (4 949 ) (11 864 ) (12 339 ) BAIIA ajusté 101 383 90 447 383 155 362 641 Logistique Bénéfice opérationnel 26 462 14 216 84 459 57 447 Amortissement 9 342 7 717 33 429 33 597 Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses ? ? (4 008 ) (8 014 ) Perte sur la vente de terrains et bâtiments 5 ? 5 ? BAIIA ajusté 35 809 21 933 113 885 83 030 Siège social Perte opérationnelle (16 809 ) (9 840 ) (40 941 ) (31 209 ) Amortissement 137 293 1 110 1 520 Perte sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente ? ? ? 120 BAIIA ajusté (16 672 ) (9 547 ) (39 831 ) (29 569 )

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

La marge du BAIIA ajustée est calculée en tant que pourcentage des revenus avant la surcharge de carburant.

La marge d'exploitation liée aux activités poursuivies est calculée comme le bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) lié(e) aux activités poursuivies en tant que pourcentage des revenus avant la surcharge de carburant.

Ratio d'exploitation ajusté : Charges opérationnelles liées aux activités poursuivies, déduction faite de la dépréciation des actifs incorporels, du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses et du profit ou de la perte sur la vente de terrains et bâtiments, d'actifs détenus en vue de la vente et vente d'une entreprise (« charges opérationnelles ajustées »), déduction faite des revenus liés à la surcharge de carburant, divisées par les revenus avant la surcharge de carburant. Bien que le ratio d'exploitation ajusté ne soit pas une mesure financière définie par les IFRS, il constitue une mesure largement répandue dans l'industrie du transport, et la Société le considère comme un indicateur valable à des fins de comparaison pour évaluer sa performance. En outre, afin de faciliter la comparaison du niveau d'activité commerciale et des coûts opérationnels entre les périodes, la Société compare les revenus avant la surcharge de carburant (les « revenus ») et redistribue les revenus liés à la surcharge de carburant dans les charges liées aux matières et aux services qui sont incluses dans les charges opérationnelles.

Rapprochement du ratio d'exploitation ajusté consolidé lié aux activités poursuivies :

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2020 2019* 2020 2019* Charges opérationnelles 1 004 884 896 248 3 364 567 3 520 677 Profit sur la vente d'une entreprise 306 ? 306 ? Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses ? ? 4 008 8 014 Profit (perte) sur la vente de terrains et de bâtiments (5 ) 8 (6 ) 9 Profit sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente 2 211 6 365 11 899 21 571 Charges opérationnelles ajustées 1 007 396 902 621 3 380 774 3 550 271 Revenus liés à la surcharge de carburant (73 859 ) (105 315 ) (296 831 ) (425 969 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite des revenus liés à la surcharge de carburant 933 537 797 306 3 083 943 3 124 302 Revenus avant la surcharge de carburant 1 048 147 883 717 3 484 303 3 477 576 Ratio d'exploitation ajusté 89,1 % 90,2 % 88,5 % 89,8 %

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

Rapprochement du ratio d'exploitation ajusté des secteurs isolables du transport de lots brisés et transport de lots complets et rapprochement des secteurs opérationnels du transport de lots complets :

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2020 2019* 2020 2019* Transport de lots brisés Total des revenus 157 628 175 319 589 235 727 249 Total des charges opérationnelles 133 164 156 008 501 285 645 019 Bénéfice opérationnel 24 464 19 311 87 950 82 230 Charges opérationnelles 133 164 156 008 501 285 645 019 (Perte) profit sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente (9 ) 1 478 (57 ) 8 509 Charges opérationnelles ajustées 133 155 157 486 501 228 653 528 Revenus liés à la surcharge de carburant (16 547 ) (24 016 ) (66 384 ) (100 030 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite des revenus liés à la surcharge de carburant 116 608 133 470 434 844 553 498 Revenus avant la surcharge de carburant 141 081 151 303 522 851 627 219 Ratio d'exploitation ajusté 82,7 % 88,2 % 83,2 % 88,2 % Transport de lots complets Total des revenus 477 262 469 798 1 748 359 1 891 554 Total des charges opérationnelles 423 658 423 381 1 542 013 1 699 382 Bénéfice opérationnel 53 604 46 417 206 346 192 172 Charges opérationnelles 423 658 423 381 1 542 013 1 699 382 Profit à la vente d'une entreprise 306 ? 306 ? Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente 2 127 4 957 11 864 12 348 Charges opérationnelles ajustées 426 091 428 338 1 554 183 1 711 730 Revenus liés à la surcharge de carburant (39 127 ) (57 038 ) (163 522 ) (233 757 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite des revenus liés à la surcharge de carburant 386 964 371 300 1 390 661 1 477 973 Revenus avant la surcharge de carburant 438 135 412 760 1 584 837 1 657 797 Ratio d'exploitation ajusté 88,3 % 90,0 % 87,7 % 89,2 % Transport de lots complets - Revenus avant la surcharge de carburant Transport conventionnel de lots complets - É.-U. 161 476 156 678 632 590 646 782 Transport conventionnel de lots complets - Canada 58 497 56 668 206 418 226 816 Transport spécialisé de lots complets 219 093 200 452 749 655 791 087 Éliminations (931 ) (1 038 ) (3 826 ) (6 888 ) 438 135 412 760 1 584 837 1 657 797 Transport de lots complets - Revenus liés à la surcharge de carburant Transport conventionnel de lots complets - É.-U. 19 006 26 720 81 222 112 165 Transport conventionnel de lots complets - Canada 4 798 7 677 19 408 31 628 Transport spécialisé de lots complets 15 244 22 686 63 018 90 650 Éliminations 79 (45 ) (126 ) (686 ) 39 127 57 038 163 522 233 757 Transport de lots complets - Bénéfice opérationnel Transport conventionnel de lots complets - É.-U. 13 722 11 931 51 857 55 055 Transport conventionnel de lots complets - Canada 8 673 8 001 28 337 32 610 Transport spécialisé de lots complets 31 209 26 485 126 152 104 507 53 604 46 417 206 346 192 172

Rapprochement du ratio d'exploitation ajusté des secteurs isolables du transport de lots brisés et transport de lots complets et rapprochement des secteurs opérationnels du transport de lots complets (continué) :

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2020 2019* 2020 2019* Transport conventionnel de lots complets - É.-U. Charges opérationnelles** 166 760 171 467 661 955 703 892 Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente ? ? 1 103 ? Charges opérationnelles ajustées 166 760 171 467 663 058 703 892 Revenus liés à la surcharge de carburant (19 006 ) (26 720 ) (81 222 ) (112 165 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite des revenus liés à la surcharge de carburant 147 754 144 747 581 836 591 727 Revenus avant la surcharge de carburant 161 476 156 678 632 590 646 782 Ratio d'exploitation ajusté 91,5 % 92,4 % 92,0 % 91,5 % Transport conventionnel de lots complets - Canada Charges opérationnelles** 54 622 56 344 197 489 225 834 Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente ? 8 ? 8 Charges opérationnelles ajustées 54 622 56 352 197 489 225 842 Revenus liés à la surcharge de carburant (4 798 ) (7 677 ) (19 408 ) (31 628 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite des revenus liés à la surcharge de carburant 49 824 48 675 178 081 194 214 Revenus avant la surcharge de carburant 58 497 56 668 206 418 226 816 Ratio d'exploitation ajusté 85,2 % 85,9 % 86,3 % 85,6 % Transport spécialisé de lots complets Charges opérationnelles** 203 128 196 653 686 521 777 230 Profit sur la vente d'une entreprise 306 ? 306 ? Profit sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente 2 127 4 949 10 761 12 340 Charges opérationnelles ajustées 205 561 201 602 697 588 789 570 Revenus liés à la surcharge de carburant (15 244 ) (22 686 ) (63 018 ) (90 650 ) Charges opérationnelles ajustées, déduction faite des revenus liés à la surcharge de carburant 190 317 178 916 634 570 698 920 Revenus avant la surcharge de carburant 219 093 200 452 749 655 791 087 Ratio d'exploitation ajusté 86,9 % 89,3 % 84,6 % 88,3 %

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

** Charges opérationnelles excluant les éliminations au sein du secteur du transport de lots complets

Conversion des flux de trésorerie disponibles : BAIIA ajusté moins les dépenses nettes en matériel roulant et équipement, divisé par le BAIIA ajusté.

(non audité)

(en milliers de dollars US) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2020 2019 * 2020 2019* Bénéfice net lié aux activités poursuivies 86 328 57 955 275 675 244 225 Charges financières, montant net 15 382 15 552 53 910 62 107 Charge d'impôt sur le résultat 15 412 19 277 86 982 76 536 Amortissement des immobilisations corporelles 43 753 44 721 170 520 168 720 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 21 618 19 508 80 496 77 326 Amortissement des immobilisations incorporelles 13 557 12 757 48 213 49 701 Profit sur la vente d'une entreprise (306 ) ? (306 ) ? Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses ? ? (4 008 ) (8 014 ) (Profit) perte sur la vente de terrains et bâtiments 5 (8 ) 6 (9 ) Profit sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente (2 211 ) (6 365 ) (11 899 ) (21 571 ) BAIIA ajusté 193 538 163 397 699 589 649 021 Additions de matériel roulant et d'équipement (55 355 ) (52 623 ) (123 483 ) (223 965 ) Produits de la vente de matériel roulant et d'équipement 24 144 20 654 52 719 71 365 BAIIA ajusté, net des dépenses nettes en matériel roulant et équipement 162 327 131 428 628 825 496 421 Conversion des flux de trésorerie disponibles 83,9 % 80,4 % 89,9 % 76,5 %

* Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

Flux de trésorerie disponibles liés aux activités poursuivies: Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies, moins les acquisitions d'immobilisations corporelles, plus les produits tirés de la vente d'immobilisations corporelles et d'actifs détenus en vue de la vente. La direction estime que cette mesure fournit un point de comparaison pour évaluer la performance de la Société quant à sa capacité de satisfaire aux exigences en matière de capital.

(non audité)

(en milliers de dollars US ) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2020 2019 * 2020 2019* Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies 164 928 133 262 610 862 500 496 Additions d'immobilisations corporelles (60 410 ) (89 073 ) (142 814 ) (263 698 ) Produits de la vente d'immobilisations corporelles 23 949 20 785 52 116 71 754 Produits de la vente d'actifs détenus en vue de la vente 6 248 13 079 24 480 39 146 Flux de trésorerie disponibles 134 715 78 053 544 644 347 698 * Retraité pour le changement de la monnaie de présentation du dollar canadien au dollar américain

Engagements : Le tableau suivant indique les engagements financiers que la Société doit maintenir en vertu de sa facilité de crédit. Ces engagements sont mesurés sur une base consolidée pour les douze derniers mois et sont calculés en fonction des paramètres établis dans l'entente de crédit, qui exige notamment l'exclusion de l'incidence de la norme IFRS 16 Contrats de location :



Engagements Exigences Au

31 décembre

2020 Ratio dette consolidée/BAIIA [ratio entre la dette totale, plus les lettres de crédit et certains autres

passifs à long terme, et le bénéfice avant intérêts, impôt sur le résultat et amortissement (« BAIIA »),en incluant le BAIIA ajusté lié aux acquisitions d'entreprises pour les douze derniers mois] < 3,50 1,33 Ratio BAIIAL/intérêts et loyers [ratio entre le BAIIAL (BAIIA avant les loyers et incluant le BAIIAL ajusté lié aux acquisitions d'entreprises pour les douze derniers mois) et les intérêts et les charges locatives nettes] > 1,75 4,78

