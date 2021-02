Neptune annoncera ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2021 le 15 février 2021





LAVAL, QC, le 8 févr. 2021 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2021 dans l'après-midi du lundi 15 février 2021.

À la suite de la publication de ses résultats financiers, la Société tiendra une conférence téléphonique le mardi 16 février 2021, à 8 h 30 (heure de l'Est) pour discuter de ces résultats.

Détails relatifs à la conférence téléphonique : Date : mardi 16 février 2021 Heure : 8 h 30, heure normale de l'Est

Composez le : 1 (888) 231-8191 (Canada et États-Unis)

1 (647) 427-7450 (International) Numéro d'identification de la conférence : 4983574

Il y aura également une webdiffusion simultanée en direct dans la section consacrée aux investisseurs du site Web de Neptune sous Investor Events and Presentations à www.neptunecorp.com ou directement à https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1422455&tp_key=4bf67ecc50. La webdiffusion sera archivée pendant environ 30 jours.

